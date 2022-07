ऊना में पंजाब के दो युवक चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार, 12.23 ग्राम चिट्टा बरामद

ऊना जिला पुलिस का नशा तस्करी के खिलाफ चल रहा अभियान लगातार जारी है. ताजे मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी दो लोगों को चिट्टे की बड़ी खेप के साथ दबोचने में सफलता हासिल (Police caught chitta in UNA) की है. पुलिस ने पंजाब के दो युवकों से 12.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. पढ़ें पूरी खबर...

Himchal Assembly Election 2022: अरविंद केजरीवाल का सोलन दौरा 25 जुलाई को, ठोड़ो ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित

हिमाचल में विधानसभा चुनाव के (Himchal Assembly Election 2022) मद्देनजर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं. केजरीवाल 25 जुलाई को सोलन में जनसभा को संबोधित करेंगे.

नैना देवी मंदिर की समस्याओं को जल्द हल करे सरकार, नहीं तो CM ऑफिस के बाहर दूंगा धरना: रामलाल ठाकुर

जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी में वीरवार को पूर्व विधायक रामलाल ठाकुर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया (Ramlal Thakur Press Conference In Bilaspur) गया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा (Ramlal Thakur on Jairam Government) और श्री नैना देवी मंदिर की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी. पढ़ें पूरी खबर...

सोनिया गांधी को ED द्वारा तलब करने पर भड़की कांग्रेस, शिमला में किया प्रदर्शन

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही (Sonia Gandhi ED Interrogation) है. इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है. वहीं राजधानी शिमला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोटा शिमला से ईडी कार्यालय तक रैली निकाली (Congress took out rally in shimla) और ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. पढ़ें पूरी खबर...

KULLU: मलाणा में 8 किलो 50 ग्राम चरस के साथ नेपाली गिरफ्तार

कुल्लू पुलिस ने मलाणा में 8 किलो 50 ग्राम चरस के साथ एक नेपाली मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार (Police caught Charas in Malana) किया है. पुलिस इस बात की छानबीन में जुटी हुई है कि नेपाली मूल का व्यक्ति इतनी चरस कहां से खरीद कर लाया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा में दर्दनाक हादसा: खड़ी बस से जा टकराई बाईक, एक की मौत, दूसरा PGI रैफर

पांवटा साहिब के भुंगरनी में एक (Bike accident in Paonta Sahib) सड़क हादसा पेश आया है. जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि एक घायल हुआ है. ये हादसा बाइक के अचानक खड़ी बस से टकराने के चलते हुआ. पढ़ें पूरी खबर...

मंडी में खाई में गिरने से महिला की मौत, पुलिस कर रही जांच

मंडी के जंजैहली थाना अंतर्गत छतरी के गांव बाहुवा में घास काटने गई एक महिला की 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौत हो (woman fell into a ditch ) गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऊना में रेरा अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने किया कॉलोनी का निरीक्षण, लोगों से सुविधाओं के बारे में पूछा

ऊना में आज रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (real estate regulation authority) (रेरा) के चेयरपर्सन डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने लालसिंगी में निर्माणाधीन कॉलोनी का (Baldi inspected colony in Una) निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की.

विधायक नंदलाल के खिलाफ उतरा कांग्रेस का एक धड़ा, टिकट में बदलाव की उठाई मांग

रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संघर्ष समिति ने रामपुर के विधायक नंदलाल (MLA Rampur Nandlal) को इस बार टिकट न दिए जाने की मांग उठाई है. सीमित का कहना है कि विधायक ने बीते 15 साल के कार्यकाल में रामपुर क्षेत्र के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया है. ऐसे में इस बार पार्टी के प्रत्याशी को बदला जाना चाहिए. समिति ने क्षेत्र से नए कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाने की मांग की है.

Weather Update of Himachal: आज भी बारिश के आसार, 24 जुलाई तक जारी रहेगा अलर्ट, यहं जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 24 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.