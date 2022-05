लाइसेंस दिखाने के बावजूद काट दिया 7 हजार का चालान, सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत

शिमला शहर में एक युवक ने पुलिस पर बेवजह चालान काटने और बेवजह परेशान करने का आरोप (Police cut a challan of 7 thousand in Shimla) लगाया है. पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है. इसके साथ ही युवक का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह कोर्ट भी जाने के तैयार है. वहीं, डीएसपी ट्रैफिक अजय भारद्वाज का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

तंबाकू के सेवन से युवाओं को भी हो रहा हार्ट अटैक, प्रतिवर्ष हिमाचल में आ रहे इतने मरीज

शिमला में आईजीएमसी कार्डियोलॉजी विभाग (IGMC Department of Cardiology) के एचओडी डॉ. पीसी नेगी ने कहा कि अब तंबाकू के सेवन करने से अब 20 साल तक के युवाओं को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं, जो कि एक चिंता का विषय (Heart attack cases in youth increasing in himcahal) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

PAONTA SAHIB: यमुना घाट पर डूबने से पंजाब के श्रद्धालु की मौत

पांवटा साहिब में गुरुद्वारा के समीप यमुना घाट पर नदी में स्नान करते समय एक श्रद्धालु की डूबने से मौत हो (Devotee from Punjab died) गई है. 23 वर्षिय श्रद्धालु पंजाब का रहने वाला था. फिलहाल गौताखोरों द्वारा श्रद्धालु के शव को ढूंढा जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विक्रमादित्य सिंह का केंद्र पर निशाना, कहा: हिमाचल गुजरात चुनावों को देखते हुए घटाए गए पेट्रोल डीजल के दाम: केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम (Petrol diesel New rates) करने के फैसले को कांग्रेस ने चुनावी स्टंट बताया है. हिमाचल कांग्रेस के महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल गुजरात चुनावों को देखते हुए ये निर्णय (Vikramaditya Singh on Petrol diesel Price) लिया है. जबकि लोग पिछले कई महीनों से इसके बढ़ते मूल्यों से परेशान थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल सरकार ने IPS एसपी सिंह को सौंपी CID की कमान, IG होंगे रामेश्वर: हिमाचल सरकार ने सिविल सर्विस बोर्ड की अनुशंसा पर पुलिस विभाग के पांच आला (Himachal government has transferred five top officers) अधिकारियों को तबदील किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पुलिस वालों का पेपर लीक हो गया तो EVM में भी घपला हो सकता है, बेल्ट पेपर से हो चुनावः सुक्खू: हमीरपुर के बड़सर में जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया कि भर्तियों में धांधलियां हो रही हैं. ईवीएम से चुनावों पर कैसे विश्वास कर लिया जाए. कहीं ईवीएम में भी धांधली न हो इसके लिए पायलट आधार पर नगर निगम शिमला के चुनाव (Municipal Corporation Shimla elections) बेल्ट पेपर कर करवाए जाएं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा सरकार का हाल 'मुंह में राम बगल में छुरी' जैसा है: सुधीर शर्मा: प्रदेश की भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री केवल सिंह पठानिया ने प्रेस नोट जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना जनता के साथ धोखा है, जहां एक ओर आम जनता को पेयजल कनेक्शन के लिए दर्जनों चक्कर काटने पड़ रहे हैं और कनेक्शन मिल भी जाए तो पाइपों का अभाव होने का बहाना बनाया जा रहा है. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि लोगों को एक तरफ पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है. वहीं, भाजपा के माननीय सरकारी तंत्र का इस्तेमाल अपने आकाओं को खुश करने में कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिक्षा मंत्री जमीन पर आकर स्कूलों की हकीकत जानें, बेवजह बयानबाजी से बाज आएं: मनीष ठाकुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022 ) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने में कोई कमी न रह जाए इसलिए कोई भी मौका गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था (education system in Himachal) को लेकर जयराम सरकार को चुनौती दी है. अब आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मनीष ठाकुर ने हिमाचल के शिक्षा मंत्री पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जमीन पर आकर स्कूलों की हकीकत जानें और बेवजह बयानबाजी से बाज आएं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस ने विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में की शिकायत:विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा स्कूल में एक छात्र पर थप्पड़ मारने के मामले में पूर्व राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष और कांग्रेस की (Congress complaint against Hansraj) प्रवक्ता किरण धानटा ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को दी है और इस मामले में विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

