बिलासपुर में रफ्तार का कहर: कार ने ट्रक में मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत...3 घायल

शनिवार देर रात जिला बिलासपुर में गंबरोला पुल के तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक ट्रक में टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत (one person die in bilaspur) हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं. घायलों को बिलासपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. डीएसपी राज कुमार ने घटना की पुष्टि की है.

Road Accident in sundernagar: सुंदरनगर में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार, चालक के दोनों पैर फ्रैक्चर

मंडी जिले में सड़क हादसे की घटनाएं आए दिन सामने आ रही (road accident in SunderNagar) है. ताजा मामला जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर का है. जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 4 बजे यात्रियों से भरी एक प्राइवेट वोल्वो बस (volvo bus accident in mandi) मनाली से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी. इस दौरान चालक ने अपना संतुलन खो दिया और बस बीबीएमबी डैहर पावर हाउस के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर जा घुसी.

PM interacts with CM Jairam: पीएम ने कॉन्फ्रेंस में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्राकृतिक खेती (natural farming in himachal) पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने इस दिशा में बेहतर कार्य किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अन्तर्गत देश के 10.09 करोड़ किसान परिवारों को दसवीं किस्त के रूप में 20,946 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ जारी किए.

हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका, इन बीजेपी नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस

सोलन में आयोजित कांग्रेस की प्रेसवार्ता के दौरान वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर की अध्यक्षता में पच्छाद के भाजपा नेता प्रदीप कंवर और नेरी कोटली के पूर्व प्रधान पृथ्वीराज ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थामा है. भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप कंवर ने (Pradeep Kanwar join Himachal Congress) कहा कि भाजपा की नीतियों से आमजन के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता भी परेशान है.

Himachal BJP mission repeat: चार साल पहले प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी भाजपा सरकार, क्या पूरा होगा मिशन रिपीट का सपना

जयराम सरकार चार साल का (four year of jairam govt) कार्यकाल पूरा कर चुकी है. ऐसे मौके पर हिमाचल में भाजपा सरकार के अब तक के कार्यकाल, आगामी चुनौतियों और प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा करना रोचक रहेगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा के चार साल उपलब्धियों भरे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है. वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एसएस जोगटा (AAP SPOKESPERSON JOGTA ON BJP GOVT) ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के चुनावों से पहले घोषणा पत्र में जो वादे किए थे. उनमें से कोई भी पूरे नहीं किए हैं. इसके अलावा प्रदेश में विकास कार्यों को भी गति नहीं मिल सकी है.

Firing in shimla: शिमला में जमीन को लेकर हुआ विवाद, व्यक्ति ने हवा में की फायरिंग

राजधानी शिमला में नए साल के पहले ही दिन एक विवाद को लेकर हवाई फायरिंग (Firing in shimla) करने का मामला सामने आया है. वहीं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक शनिवार (Land dispute in shimla) शाम को जुन्गा के समीप शिलोंनबाग में धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति ने जमीन विवाद को लेकर चलती गाड़ी से दो फायर किए. जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया.

त्रिलोक जम्वाल का कांग्रेस पर निशाना, बोले: 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट दिख रही हार

केंद्र और प्रदेश की सरकार में सही तालमेल होने के कारण ही प्रदेश का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिस कारण कांग्रेस नेताओं (Trilok Jamwal comment on Himachal congress) को आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रहे ही. यह बात भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आभास हो गया है कि 2022 के आम चुनावों में हिमाचल में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है. इसलिए कांग्रेस पार्टी भाजपा का विकास नहीं दिख रहा है.

Teenager vaccination in Mandi: मंडी में 15 से 18 साल आयु वर्ग के 51 हजार किशोरों को लगेगी कोरोना वैक्सीन

मंडी जिले में 15-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी से कोविडरोधी टीके लगाने का कार्य शुरू होगा. इस आयु वर्ग के 51 हजार से अधिक बच्चों का कोविडरोधी टीकाकरण किया जायेगा. (DC Mandi Meeting on Teenager Vaccine) यह जानकारी उपाायुक्त अरिंदम चौधरी ने शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी के सभागार में कोविड टीकाकरण को लेकर गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.

Elections in four panchayat of Kullu: कुल्लू की चार पंचायतों में 30 जनवरी को होगा मतदान, आदर्श आचार संहिता लागू

विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत जाबन व नम्होग तथा विकास खण्ड नग्गर की ग्राम पंचायत कर्जां एवं सोयल में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. वहीं, इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इसके (Elections in four panchayats of Kullu) अनुसार इन पंचायतों में 30 जनवरी 2022 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा.

शिमला के रिज मैदान को खाली करवाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कोई अलर्ट था तो समय रहते क्यों नहीं उठाया कदम : कुलदीप राठौर

न्यू ईयर के जश्न के बीच अचानक रिज मैदान से पर्यटकों को जाने के लिए (vacating Ridge by shimla police) कह देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. यह बात हिमाचल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने (Kuldeep Rathore reaction on vacating Ridge) कही. उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार को विफल करार देते हुए कहा कि यदि सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा को लेकर कोई इनपुट दिया था तो समय रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया.

ये भी पढ़ें: Aloe Vera farming in hamirpur: सुनील को Aloe Vera ने दी नई पहचान, नौकरी छोड़ बन गए लाखों कमाने वाले बिजनेसमैन