शिमला में चिट्टा बरामद, 2 अलग-अलग मामलों में 4 आरोपी गिरफ्तार

राजधानी शिमला में 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने 4 आरोपियों को 66 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पकड़े गए आरोपियों में 1 झारखंड का रहने वाला है.

शिमला में निकली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के तरानों से गूंजा शहर

आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा. जिसके तहत जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. शनिवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली (Fire department tiranga yatrPRADESH, हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी खबरें, आजादी का अमृa in Shimla). इस दौरान कर्मचारियों ने जहां देशभक्ति के नारे लगाए.

बिलासपुर में अवैध शराब बरामद, 840 बोतलों के साथ 3 गिरफ्तार

जिला बिलासपुर की एसआईयू टीम ने कल्लर के पास नाका लगाकर अवैध शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 840 शराब की बोतलें बरामद की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जयराम कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर, एक क्लिक पर जानें फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए Himachal Cabinet Meeting Decisions. कैबिनेट बैठक में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई जिनमें स्टाफ नर्सों के 152 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का फैसला लिया गया.

हिमाचल के राजस्व घाटे में बढ़ोतरी पर कैग ने जताई चिंता, सीएम ने सदन में पेश की रिपोर्ट

कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानि कैग Comptroller and Auditor General of India ने हिमाचल में राजस्व घाटे में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है. विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में कैग CM Jairam presented the CAG report रिपोर्ट पेश कर दी.

हिमाचल की 13वीं विधानसभा में 140 सिटिंग, पूछे गए 10513 सवाल, 69 बिल भी पारित

हिमाचल के संसदीय इतिहास में शनिवार को एक और अध्याय जुड़ा. तेरहवीं विधानसभा का आखिरी सेशन संपन्न हुआ. पांच साल में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कुल 140 सेशन आयोजित हुए. इस दौरान 10513 सवाल पूछे गए. कुल 69 बिल पास किए गए. इस मानसून सत्र में चार बैठकें आयोजित की गई. सदन की कार्यवाही इन चार बैठकों के दौरान कुल 22 घंटे 50 मिनट तक चली.

धर्मांतरण के बाद नहीं मिलेंगे आरक्षण जैसे लाभ, जाना होगा जेल, हिमाचल में और कड़ा हुआ जबरन धर्म परिवर्तन कानून

Forced conversion law in Himachal, हिमाचल में जबरन धर्म परिवर्तन कानून और सख्त हो गया है. बिल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और पूर्व में हिंदू धर्म में मिलने वाले लाभ भी लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को जेल जाना होगा.

हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट, 19 तक मौसम रहेगा खराब

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) की बारिश अभी भी जारी है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर नादौन में Aam Aadmi Party सड़कों पर, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल

नादौन उपमंडल में आम आदमी पार्टी के Aam Aadmi Party Protest in Nadaun नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ शनिवार को जमकर हल्ला बोला. आम आदमी पार्टी हमीरपुर के जिला अध्यक्ष धनी राम धीमान व ओबीसी विंग के राज्य संयुक्त सचिव शैंकी ठुकराल इस प्रदर्शन के दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे. यह प्रदर्शन विशेष तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस रहा. प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया. इस दौरान नेताओं केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन वाली भाजपा सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कटघरे में खड़ा किया गया.

सोलन में है सलमान रुश्दी का पुश्तैनी घर, 2002 में आए थे अंतिम बार

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय मूल के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा हैं. क्या आप जानते है सलमान रुश्दी का ताल्लुक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सोलन से भी Salman Rushdie House In Solan रहा है.वहां उनका पुस्तैनी मकान भी है. पढ़ें पूरी खबर...