केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बगल में बैठकर सोते रहे बीजेपी विधायक, वीडियो वायरल

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशभर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा है. वहीं, बिलासपुर नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Sports Minister Anurag Thakur) बतौर मुख्यातिथि पहुंचे हुए थे. इस दौरान कार्यक्र में केंद्रीय मंत्री के बगल में बैठे झंडूता से बीजेपी विधायक जेआर कटवाल (Jhanduta BJP MLA JR Katwal) मंच पर ही सोते नजर (Jhanduta bjp mla sleeping in anurag thakur program) आए.

चुनावी साल में जयराम सरकार को याद आया सोलन ट्रांसपोर्ट नगर का प्रोजेक्ट, 53 महीने बाद दी शहरवासियों को सौगात

साल 2018 में 14 अप्रैल को जयराम सरकार ने ट्रांसपोर्ट नगर की आधारशिला सोलन के कथेड़ में रखी थी, लेकिन पिछले साढ़े चार तक सरकार इस पर कोई बात नहीं कर पाई. अब चुनावी साल में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए और मोटर व्यवसायियों को खुश करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार को कैबिनेट में 25 करोड़ से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर (jairam cabinet approves transport nagar of solan ) का तोहफा दिया है.

करसोग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट के लिए दो महिलाओं ने जताई दावेदारी, अबतक किसी दल ने महिला को नहीं बनाया उम्मीदवार

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है. इब राजनीतिक दलों को बस चुनावी तारीख का ऐलान है. वहीं, प्रदेश में कांग्रेस की ओर से टिकट को लेकर आवेदन मांगे गए थे. अब करसोग विधानसभा क्षेत्र में दो महिलाओं ने कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन किया है. दरअसल करसोग विधानसभा क्षेत्र (Karsog Assembly Constituency) से किसी ने महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया है.



गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटशेरा में SFI और ABVP के बीच मारपीट, खूनी संघर्ष में कई छात्र घायल

राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटशेरा एसएफआई में और एबीवीपी के बीच खूनी संघर्ष (clash between sfi and abvp kotshera college shimla) का मामला सामने आया है. इस झड़प में 6 से 7 छात्र घायल हो हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई. फिलहाल पुलिस मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं को बालू गंज थाने ले गई है.



अनुराग के जिम्मे एक चौथाई सीटें, क्या हिमाचल में ठाकुर को मिलेगा जनता का अनुराग?

हिमाचल में अकसर ये सवाल राजनीतिक हल्कों में पूछा जाता रहा है कि क्या आने वाले समय में अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री होंगे. कई बार ये सवाल उठता रहा और कई तरह की अटकलें लगती रहीं, लेकिन अनुराग केंद्र में ही बने हुए हैं. हमीरपुर में कोई बड़ी परियोजना अनुराग ठाकुर के क्रेडिट में नहीं है, लेकिन चुनावी जीत के तौर पर जनता का अनुराग चार बार से ठाकुर पर (Anurag Thakur role in himachal elections) बरस रहा है. अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल के मन में पिछले विधानसभा चुनाव में सुजानपुर को हारने की टीस है. वे इस बार सुजानपुर को फतह करना चाहेंगे. इसके लिए न केवल प्रेम कुमार धूमल जोर लगाएंगे, बल्कि अनुराग भी भरपूर प्रयास करेंगे.

HP CONGRESS MEETING: कांग्रेस के विधायकों का नहीं कटेगा टिकट, 35 सीटों पर सिंगल नाम भेजने पर सहमति

हिमाचल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटेगी. सोमवार को दिल्ली में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सिटिंग विधायकों को (HP CONGRESS MEETING DECISION) ही चुनावी प्रत्याशी बनाने की संस्तुति हाईकमान से करने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही प्रदेश से एआईसी सचिव और टिकट की दौड़ में शामिल पूर्व पार्टी प्रदेशाध्यक्षों को भी टिकट देने की पैरवी समिति ने की है. ऐसे में एआईसीसी. सचिव सुधीर शर्मा, राजेश धर्माणी और रघुवीर बाली का टिकट तय माना जा रहा है.

आजादी महोत्सव के नाम पर सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां कर रही सरकार, हाई कोर्ट में दायर करेंगे याचिका: विक्रमादित्य सिंह

आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सरकार जगह-जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. वहीं, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर सरकारी पैसे से अमृत महोत्सव के बहाने चुनावी कार्यक्रम करने के आरोप लगाए हैं. यही नहीं उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है.

साहनवीं पंचायत घर में Secretary पर शराब पीकर आने का आरोप, हमीरपुर पुलिस ने करवाया मेडिकल

हमीरपुर जिले के तहत आने वाली साहनवीं पंचायत के पंचायत घर में सचिव के शराब के नशे में धुत रहने का मामला (Sahnwin Panchayat Secretary drinking alcohol case) सामने आया है. जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस हमीरपुर ने पंचायत सचिव का मेडिकल करवाया है. अब रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

किन्नौर के बारंग गांव में घर में लगी आग, अग्निकांड में लाखों का नुकसान

किन्नौर के बारंग गांव में आग लगने की घटना (Fire in Kinnaur) सामने आई है. सोमवार रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति के घर में आग (fire broke out in a house in barang village ) लग गई. आग की तेज लपटों के देखकर ग्रामीण फौरन मौके पर पहुंचे और लोगों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की. लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी हो रही थी.

Himachal Weather Update: बारिश को लेकर हिमाचल में आज येलो अलर्ट, इन जिलों में बरतें सावधानी

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल में आज बरसात को लेकर मौसम विभाग शिमला ने येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं कल यानि 6 सितंबर को भी (Himachal weather update) बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.



ये भी पढ़ें: सत्ता में आना और वादा पूरा करना तो दूर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी: अनुराग ठाकुर