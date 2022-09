सरकारी कर्मियों के बैंक खाते में अगले महीने आएंगे दो मैसेज, दीवाली से पहले घर आएगी लक्ष्मी

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को अब जल्द ही एरियर का भुगतान किया जाएगा. अक्टूबर माह में वेतन के साथ एरियर का बिल अलग से (arrears payment himachal) बनेगा और यह सीधा कर्मचारियों के खाते हैं जाएगा. अक्टूबर महीना में कर्मचारियों को बैंक खाते में दो-दो मैसेज आएंगे. पहली मैसेज सेलेरी से जुड़ा हुआ होगा. जबकि दूसरा मैसेज संशोधित वेतनमान के एरियर (Pay scale arrears payment Himachal) की पहली किश्त का होगा.

50 हजार करोड़ से बनेगा ऊना में बल्क ड्रग पार्क, रिकॉर्ड समय में डीपीआर तैयार

बल्क ड्रग पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रिकॉर्ड समय में तैयार कर ली गई है. उद्योग विभाग ने यह रिपोर्ट आज राज्य सरकार को सौंप दी है. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बल्क ड्रग पार्क जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने में सक्षम है. उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग तैयार की गई इस डीपीआर का मूल्यांकन किया जाएगा और इसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिले के हरोली में बनने वाले इस बल्क ड्रग पार्क में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है और इसमें लगभग 30000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर उठाए सवाल, SC की गाइडलाइंस का बताया उल्लंघन

हिमाचल लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना (Himachal Public Service Commission) साधा है. कांग्रेस ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन (Himachal Congress on HPPSC chairman appointment) किया है.

विजन डॉक्यूमेंट के लिए भाजपा को मिल रहे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन पर सुझाव: डॉ. सिकंदर कुमार

हिमाचल भाजपा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने (Himachal BJP Vision Document) की तैयारी शुरू कर दी है. लोगों से मिले सुझावों में अधिकतर सुझाव स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से संबंधित हैं. विजन डॉक्यूमेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉ. सिकंदर ने (Rajya Sabha MP Sikander Kumar) कहा कि कमेटी ने पहला ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है. लोगों से बेहतरीन सुझाव मिल रहे हैं. उन्होंने प्रदेशवासियों से और अधिक सुझाव देने का आग्रह भी किया.

हिमाचल में गरमाती सियासत के बीच सोनिया गांधी से मिले धनीराम शांडिल, कांग्रेस मेनिफेस्टो पर हुई चर्चाॉ

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक (Congress Screening Committee Meeting in Delhi) में हिस्सा लेने गए कर्नल धनीराम शांडिल ने आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात (Dhaniram Shandil meet Sonia Gandhi) की. 35 मिनट तक चली बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और उन्हें एकजुटता का संदेश दिया. पढ़ें पूरी खबर....

Rafting Championship: कुल्लू में राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ, 10 राज्यों के 250 खिलाड़ी ले रहे भाग

कुल्लू के पिरड़ी में आज 8वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप (National Rafting Championship in Kullu) का आगाज हो गया है. प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित की जा रही है. प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हरीझंडी दिखाकर किया. ये प्रतियोगिता अगले तीन दिनों तक चलेगी. पढ़ें पूरी खबर...

'प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार रचा सफलता का इतिहास, हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होगी रिपीट'

हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज धर्मशाला में लोगों को संबोधित (Avinash Rai Khanna in Dharamshala) किया. इस दौरान उन्होंने हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) में हिमाचल में भाजपा की सरकार रिपीट होने का दावा किया.

गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने के विरोध में अब गुज्जर महासम्मेलन का आयोजन

गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के बाद प्रदेश में गुज्जर समुदाय ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कालाअंब में गुज्जर महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हिमाचल गुज्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष भगवान दास ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा (Hati community in himachal ) दिए जाने के बाद गुज्जर समुदाय के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने गुज्जर समुदाय को मिलने वाले कोटे को बढ़ाने की मांग की है. मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

शिमला में निजी बस का ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

हिमाचल में बरसात (Rain in Himachal) के मौसम में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. बुधवार को छोटा शिमला में संजौली से जतोग जा रही निजी बस की ब्रेक फेल (bus accident in shimla) हो गई. गनीमत यह रही कि इस हादसे में सिर्फ दो यात्रियों को चोटें आई हैं, वरना जिस तरह से ब्रेक फेल होने के बाद बस दो गाड़ियों से टकराई इस तरह से बड़ा हादसा हो सकता था.

कुल्लू का शिक्षक बच्चियों को दिखाता था अश्लील वीडियो, पुलिस ने किया मामला दर्ज

हिमाचल में एक बार फिर शिष्य और गुरु के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया (Obscene act with a minor girl in Kullu) है. जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक पर पांचवी कक्षा की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगा (Teacher shows vulgar videos to minor girls in Aani) है. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने में जुटी है.

पहाड़ों पर बर्फबारी, हिमाचल में 27 सितंबर तक मौसम रहेगा खराब

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश में बारिश (Rain in Himachal Pradesh) और बर्फबारी का दौर जारी है. बुधवार को रोहतांग में जहां बर्फबारी (Snowfall in Lahaul Spiti) हुई, वहीं शिमला सहित निचले हिस्सों में जमकर बारिश हुई. प्रदेश में अगामी तीन दिनों के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक गर्जन के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी (Heavy rain alert in Himachal ) किया गया है. जबकि प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: Chandigarh MMS Leak : आरोपी रंकज के भाई ने कही बड़ी बात, पंजाब पुलिस पर भरोसा लेकिन...