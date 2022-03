ऊना: उपमंडल अंब के तहत ग्राम पंचायत सूरी और सोहारी को जोड़ने वाले झूला पुल पर से एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर(Student commits suicide in Una) ली. मृतक युवक की पहचान अठमा गांव निवासी 21 वर्षीय अभिषेक पुत्र सतीश कुमार के तौर पर हुई. बताया जा रहा है कि युवक घर से मंदिर माथा टेकने की बात कहकर निकला था.वहीं, युवक द्वारा आत्महत्या के संबंध में अपने दोस्तों को मैसेज भेजने की भी बात सामने आ रही (student jumped from bridge in una)है. पुलिस ने शव की कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीजनल अस्पताल ऊना भेज दिया गया.



मिली जानकारी के अनुसार अंब के अठमा के अभिषेक पुत्र सतीश कुमार घर से यह कह कर की वह शिवबाड़ी मंदिर में माथा टेकने जा रहाऔर वह मंदिर के बजाए सूरी झूला पुल पर पहुंच गया.यजहां झूला पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि अभिषेक ने मरने से पहले अपने कुछ दोस्तों को आत्महत्या करने के बारे में मैसेज भी किया, लेकिन जब तक उसके परिजन या दोस्त वहां पर पहुंचे तब तक अभिषेक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मृतक अभिषेक बीएससी फाइनल में पढ़ाई कर रहा था और अपने परिजनों का इकलौता चिराग था. ग्राम पंचायत के प्रधान संजीव संधू ने बताया कि युवक ने अभिषेक द्वारा आत्महत्या की जानकारी मिलने के पुलिस को मौका पर बुलाया गया.वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

