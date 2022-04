शाह-राहुल की निगाहें कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर, 150 का टारगेट: कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है. भाजपा ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी. राहुल ने भी 150 सीटों का टारगेट दिया है. (karnataka assembly polls 2023). यहां पढ़ें पूरी खबर...

भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए: बाजवा: पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा ने कहा है कि भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए.जनरल बाजवा ने दो दिवसीय 'इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता' सम्मेलन के अंतिम दिन यह बात कही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत सोलन में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी: सोलन में जिला कांग्रेस द्वारा आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया गया. जिसे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर शहर के ओल्ड डीसी ऑफिस तक निकाला गया. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

महंगाई को लेकर CPI(M) उग्र, गांधी चौक पर किया प्रदर्शन: महंगाई के विरोध में सीपीआईएम ने हमीरपुर शहर में रैली निकालते हुए गांधी चौक पर प्रदर्शन किया. सीपीआईएम के नेताओं ने कहा कि इस बढ़ (CPIM rally in Hamirpur) रही महंगाई का असर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर देखने को मिल रहा है. गरीब तबके के लिए महंगाई के इस दौर में दो वक्त की रोटी कमाना भी आसान नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चैत्र नवरात्रि: शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं ने टेका माथा, मां शूलिनी के दरबार में भी लगे जयकारे: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन (Chaitra Navratri 2022) हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में अपना शीश नवाया. राजधानी शिमला के प्रसिद्ध मंदिर कालीबाड़ी, तारादेवी समेत सोलन के मां शूलिनी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका और माता रानी से आशीर्वाद ग्रहण किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में नवरात्रि पर सजे मंदिर, नव संवत पर लोगों ने किए देवी-देवताओं के दर्शन: कुल्लू में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जा रही (FIRST DAY OF CHAITRA NAVRATRI) है. वहीं, श्रद्धालु भी भारी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे (Chaitra Navratri 2022) हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'पुईद पंचायत भवन निर्माण कार्य में घोटाला करने वाले सचिव पर हो कड़ी कार्रवाई': पुईद पंचायत भवन के निर्माण कार्य में (Puid Panchayat kullu) सचिव द्वारा किया गया घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुईद पंचायत के प्रधान सर चंद ने कहा कि तत्कालीन पंचायत सचिव के द्वारा पंचायत भवन के निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं. विभागीय कार्रवाई में तत्कालीन सचिव को इस पूरी राशि को जमा करवाने के भी आदेश जारी किए गए, लेकिन सचिव ने अभी तक वह राशि भी जमा नहीं करवाई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांवटा साहिब में देसी शराब बरामद: जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने 10 पेटी अवैध देसी शराब (illegal liquor recovered in paonta ) बरामद की है. डीएसपी पांवटा साहिब (dsp paonta on illegal liquor) ने मामले की पुष्टि की है. डीएसपी ने बताया की आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर पुलिस छानबीन कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

युवा कांग्रेस मजबूत, किसी के पार्टी छोड़कर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता: निगम भंडारी: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Himachal Pradesh assembly election) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है. वहीं, जबसे आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है तब से हिमाचल की राजनीति में उथल-पुथल का माहौल है. इसके अलावा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं. इन सब मुद्दे पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Him Care Yojana 2022: हिमकेयर योजना आम जनता के लिए बनी वरदान, बुजुर्ग के चेहरे पर लौटी रौनक: हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना से अब तक कई लोग लाभान्वित हो चुके (himcare scheme in kullu) है. जिला कुल्लू के कटराई के रहने वाले बुजुर्ग के लिए भी ये योजना सहारा बनी है. बुजुर्ग 25 सालों से घुटने की बीमारी (people benefited with himcare scheme) से पीड़ित था. ऐसे में हिम केयर कार्ड के माध्यम से अब बुजुर्ग के घुटनों का कुल्लू अस्पताल में इलाज चल रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



