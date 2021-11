ऊना: केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ठेकेदारों के कामों में जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत ( increasing GST in himachal) करने को लेकर ऊना के सरकारी ठेकेदार भड़क (Government contractors protest in Una) उठे हैं. सरकारी ठेकेदारों ने सोमवार को एमसी पार्क में एकत्रित होकर सरकार के फैसले के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की. इस दौरान ठेकेदारों ने प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजकर इस फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है.

इसके साथ ही ठेकेदारों ने ज्ञापन में उनको पेश आ रही अन्य समस्यायों को भी उठाया है. ठेकेदारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी तो वो सरकारी निर्माण कार्यों को बंद कर देंगे. ठेकेदारों का कहना है कि सरकार को जीएसटी 12 प्रतिशत से कम करनी चाहिए थी, लेकिन उसे भी बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है.

ठेकेदारों का कहना है कि सरकार लेबर व डीजल पर भी जीएसटी (GST on diesel in Himachal) ले रही है, जो सरासर गलत है. ठेकेदार एसोसिएशन (Contractors Association in Himachal) ने सोमवार को एसमी पार्क में देवेंद्र भुट्टो के नेतृत्व में बैठक की और सरकार को चेताया कि अगर जीएसटी 18 प्रतिशत की जाती है तो वे उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन (Demonstration outside the office of the Deputy Commissioner Una) करेंगे.

वहीं, ठेकेदार चल रहे सभी कामों को बंद कर देंगे. ठेकेदारों का कहना है कि एग्रीमेंट पंजाब पैटर्न पर (Demand for agreement on Punjab pattern) किया जाए. टेंडर भरने के बाद ठेकेदारों को सिक्योरिटी भी छह-छह माह बाद मिल रही है. अगर अधिकारियों से इस बारे बात की जाए तो वे सरकार से बात करने का हवाला देते हैं.

