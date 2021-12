ऊना: हिमाचल में लंबे समय के बाद पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है. जिला ऊना में लंबे समय के बाद कोविड-19 एक बार फिर काबू में आता दिखाई दे रहा है. वर्तमान समय में ऊना में कोरोना एक्टिव (corona active cases in una) केस महज 61 हैं. इनमें से 57 लोग घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जबकि 3 लोगों को मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में रखा गया है. एक मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

वहीं विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या जिले में 247 दर्ज की जा चुकी है, जिनमें से 135 लोगों के सैंपल करवाए जा चुके हैं. सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. शेष 112 लोगों की सैंपलिंग को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के साथ-साथ तीसरी लहर (third wave of corona in himachal) से भी निपटने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई है. जबकि जिला वासियों से भी कोरोना गाइडलाइंस अनुरूप व्यवहार को जारी रखने का आग्रह किया गया है.

विदेश से लौटे किसी भी व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने की सूरत में उसके सैंपल को ओमीक्रॉन की जांच (Omicron Alert in Himachal) के लिए दिल्ली भेजने का प्रावधान किया गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमन शर्मा ने जिला वासियों से अपील की है कि अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहे. उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से पहले मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के साथ-साथ हाथों को साबुन से धोते रहें.

