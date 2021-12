ऊना: आज दुनियाभर में क्रिसमस का त्येहार धूमधाम से मनाया जा (christmas 2021 celebration in himachal) रहा है. वहीं, ऊना की सैन जुआन चर्च (christmas celebrated at san juan church) को क्रिसमस के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है. इस मौके पर बड़ी तादात में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह (prayer in una on christmas) को याद किया.

सैन जुआन आश्रम की ओर से गिरजाघर परिसर (christmas 2021 celebration in himachal) में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाती हुई झांकियां भी लगाई (exhibition on christmas in hp) गई हैं. जिनमें मरियम, प्रभु यीशु, गडरिये और स्वर्ग से आए दूत दिखाए गए हैं. चर्च में पूजा प्रार्थना के साथ ही प्रभु यीशु मसीह की जीवन गाथाओं का वर्णन भी किया गया. इस दौरान विभिन्न धर्मों के लोगों ने चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी.

संजोआन आश्रम के फादर जेम्स ने क्रिसमस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म विश्व में प्यार का संदेश देने के लिए हुआ था. इस दिन को क्रिसमस डे कहा जाता है और पूरे दिसंबर माह को क्राइस्ट मास के नाम से जाना जाता है. क्राइस्ट मास के खत्म होने के बाद ही ईसाई नव वर्ष की शुरुआत होती है.

ये भी पढ़ें: Christmas celebration in Manali: भारी तादाद में पर्यटन नगरी मनाली पहुंच रहे सैलानी, पुलिस प्रशासन सतर्क