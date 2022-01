ऊना: नशे के खिलाफ चल रही पुलिस की मुहिम के तहत बड़ी कामयाबी हासिल हुई (Himachal Police campaign against drug) है. जिले के चिंतपूर्णी और बंगाणा थानों के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी ( Drugs smugglers in una) गई है.

थाना चिंतपूर्णी के तहत किन्नू में पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर निवासी युवक जसवीर सिंह को शक के आधार पर रोका और तलाशी ली. जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने जसवीर सिंह के बैग से 19 काले रंगे के गोले बरामद हुए, जिनकी पहचान चरस के रूप में की गई. जिसका वजन 221 ग्राम आंका (Charas recovered in una) गया. चरस रखने के आरोप में पुलिस ने जसवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

दूसरे मामले में बंगाणा पुलिस की टीम मतोह शमशान घाट के समीप गश्त पर निकली थी. इस दौरान पिपलू से चमियाड़ी की ओर जा रहे युवक ने पुलिस टीम को देखकर हाथा में पकड़ा बैग फैंक दिया और भागने लगा. जिसे कुछ दूरी पर पुलिस ने काबू कर लिया और बैग की तलाशी ली. बैग के अंदर से पुलिस को 6.20 ग्राम चिट्टा बरामद (chitta recovered in una) हुआ. आरोपी युवक की पहचान उपमंडल के ही गांव चमियाड़ी निवासी अनीश कुमार के रूप में की गई.

एएसपी ऊना प्रवीण धीमान (ASP una on drugs case) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने चरस और चिट्टा रखने के आरोप में जसवीर सिंह और अनीश कुमार के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

