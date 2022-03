चीन में हादसे का शिकार हुआ बाइंग 737 विमान, 133 लोग थे सवार

चीन में बोइंग 737 विमान हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि विमान में करीब 133 लोग सवार थे. हादसा दक्षिण चीन में हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सांसद ने कहा- नितिन गडकरी स्पाइडर मैन, बिछाया सड़कों का जाल

भाजपा सांसद तापिर गाओ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को स्पाइडर मैन करार दिया. उन्होंने कहा कि गडकरी के कार्यकाल में देशभर में सड़कों का जाल बिछाया गया है. उन्होंने कहा कि संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में भी सड़कें बनाई गई हैं. अरुणाचल प्रदेश में महंगी कारों की रैली का जिक्र कर तापिर गाओ ने कहा कि पहले ऐसी बातों की कल्पना भी मुश्किल थी, लेकिन गडकरी के कार्यकाल में बनी सड़कों को देखकर उन्हें कहने में कोई संकोच नहीं है कि देशभर में सड़कों का जाल बिछा है, इसलिए यकीन होता है कि मोदी और गडकरी हैं तो सब मुमकिन है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना के पंजोआ में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, दो लोगों की मौत...30 घायल

पंजोआ गांव में (road accident in una) श्रद्धालुओं से भरा ट्रक के खाई में गिरने से महिला समेत दो लोगों (two person die in una) की मौत हो गई है. पंजाब के तरनतारन निवासी सभी श्रद्धालु ट्रक में सवार होकर होला मोहल्ला मेले (hola mohalla mela in amb) के लिए अंब के मैड़ी आए हुए थे. सोमवार सुबह तरनतारन लौटते समय मैड़ी से कुछ ही दूरी पर पंजोआ में उनके साथ यह हादसा पेश आ गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू के देवधार में फोरलेन निर्माण कार्य का विरोध, ग्रामीण ने लगाए गंभीर आरोप

जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते देवधार में इन दिनों फोरलेन का निर्माण कार्य चल रहा (fourlane construction work in deodhar) है. फोरलेन निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों के मकानों और जमीन को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में आज सोमवार को देवधार गांव में नाराज ग्रामीणों ने फोरलेन कार्य का विरोध किया और मांग रखी कि इस कार्य को गुणवत्ता के साथ किया (oppose to fourlane construction work in deodhar) जाए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गुरुद्वारा टोका साहिब विवाद मामले का जल्द समाधान करें सरकार, लिस्ट के आधार पर हो चुनाव: सरदार अनमोल सिंह

ऐतिहासिक गुरुद्वारा टोका साहिब के प्रबंधन को लेकर काफी समय दो गुटों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है. लिहाजा इस मामले में सोमवार को गुरुद्वारा श्री दशमेश अस्थान नाहन ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द टोका साहिब में उपजे विवाद के समाधान की मांग की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विकास की राह पर चंबा, मनरेगा के तहत विकास कार्यों पर अब तक 165 करोड़ रुपये किए जा चुके हैं खर्च

मनरेगा के तहत चंबा जिले को 182 करोड़ रुपये (MGNREGA Scheme in Chamba) सरकार द्वारा स्वीकृत हुए थे, जिन्हें अलग-अलग कार्यों में खर्च किया जा रहा है. अभी तक 165 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और पंचायतों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक बजट को खर्च करें. यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर चंबा डीसी राणा ने दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

47.60 करोड़ रुपये की लागत से परवाणू में दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे तैयार

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू के साथ लगती पंचायत के लोगों को जल्द ही ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ (Two sewerage treatment plants in Parwanoo) मिलेगा. दरअसल 47.60 करोड़ की लागत से परवाणू में दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किए जाएंगे. जल शक्ति विभाग ने पहले चरण में करीब 27 करोड़ रुपये खर्च कर एक जोन में एचपीएमसी के समीप संयंत्र लगाया (Sewerage Treatment Plant in Parwanoo) है. नगर परिषद क्षेत्र में बड़ी सीवरेज पाइप बिछाने के बाद लोगों को सेप्टिक टैंक बनाने का झंझट नहीं होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राज्यसभा चुनाव: बीजेपी प्रत्याशी डॉ. सिकंदर ने भरा नामांकन, सीएम जयराम व प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद

हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉ. सिकंदर (rajya sabha candidate dr sikander kumar) नामांकन पत्र दाखिल (dr sikander kumar files nomination ) किया. इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मौजूद रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला: कुमार साहिल के नाम रही पहली सांस्कृतिक संध्या

राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में पहली सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रही. सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों सहित कुल्लू व मंडी के कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी और बिलासपुर की जनता को नचाने पर मजबूर कर दिया. इस अवसर पर बिलासपुर की युवा पीढ़ी में भी काफी उत्साह देखा गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति, राज्यसभा की एक सीट के लिए डॉ. सिकंदर आज भरेंगे नामांकन

राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में देर शाम तक चली भाजपा विधायक दल की बैठक में मंत्रियों और विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि राज्यसभा सीट के लिए हो रहे चुनावों में किसी तरह की कोताही (bjp election strategy himachal) न बरती जाए. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की इसके अलावा बैठक में राज्य सरकार के मंत्री और विधायक शामिल रहे. बैठक के आरम्भ में डॉ. सिकंदर कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप का आभार व्यक्त किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...



