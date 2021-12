ऊना: Bank Workers Protest In Una: निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को बैंकों (bank closed today) की देशव्यापी हड़ताल है. हिमाचल प्रदेश बैंक कर्मचारी भी दो दिनों की हड़ताल पर (bank workers strike in Himachal) रहेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में (bank workers strike against privatisation) यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (united forum of bank Himachal) द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है.

जिला ऊना में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों (bank workers protest in una) ने निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में (strike against privatisation in una) जमकर रोष प्रदर्शन किया. जिला मुख्यालय के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि एक तरफ जहां सरकारी बैंकों का निजीकरण करने पर सरकार तुली हुई है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट जगत के एनपीए का भार बैंकों पर डालने का प्रयास किया जा रहा है. बैंक कर्मचारी यूनियन के सचिव उमेश शर्मा ने कहा कि डिफॉल्टर हो चुके लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करते हुए उनसे तमाम लोन की वसूली की जानी चाहिए.

