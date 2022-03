Ration in Punjab: भगवंत मान का ऐलान, पंजाब में घर-घर पहुंचेगा राशन- पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Govt of Punjab) ने घर-घर राशन (Ration Door Step Delivery) पहुंचाने का ऐलान किया है. अब पंजाब की जनता को राशन के लिए दुकानों पर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

'आप' ने की मंडी में हुंकार भरने की तैयारी, भाजपा को फायदा या कांग्रेस के कुनबे में सेंधमारी ?-पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने अब पहाड़ी राज्य हिमाचल में नजरें गढ़ाकर भाजपा-कांग्रेस की नींद उड़ा (Aam Aadmi Party road show in Mandi) दी है. दोनों भले ही आप के वजूद को लेकर सवाल उठा रहे हों, लेकिन दोनों दलों के कुनबे में सेंध मारकर आम आदमी पार्टी ने जो राह पकड़ी है. उससे भाजपा- कांग्रेस के भीतर बेचैनी है. अगर इसी तरह राजनीति की बिसात पर आप के फेंके हुए पासे काम करते रहे तो मिशन रिपीट का भाजपा के सरकार रिपीट करने के सपने और कांग्रेस का फिर सत्ता हासिल करने की राह में मुश्किलें जरूर आएंगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में भारत बंद का असर, प्रदेश की सड़कों पर जगह-जगह जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन-मजदूरों के 44 कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड बनाने व अन्य मुद्दों को लेकर भारत में आज और कल हड़ताल का आह्वान किया (TRADE UNION AND CITU PROTEST) गया है. जिसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. प्रदेश की सड़कों पर जगह-जगह जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे ( CITU PROTEST IN HIMACHAL PRADESH) हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू के बैनर तले विभिन्न ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए ये आरोप-मजदूरों के 44 कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड बनाने व अन्य मुद्दों को लेकर भारत में आज और कल हड़ताल का आह्वान किया (TRADE UNION AND CITU PROTEST) गया है. जिसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. इसी के चलते विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने सीटू के बैनर तले हमीरपुर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया. यह धरना प्रदर्शन भोटा चौक से शुरू होकर गांधी चौक तक रैली के रूप में निकाला गया.यहां पढ़ें पूरी खबर...

दो दिन के भारत बंद का दिख रहा असर: सड़कों पर उतरे श्रमिक संगठन, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित: केंद्रीय श्रमिक संगठनों का सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को हड़ताल (trade unions call two day bharat bandh) का आह्वान किया गया. बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आयुर्वेद चिकित्सक से नेता बने प्रमोद सावंत ने गोवा के राजनीतिक इतिहास में जोड़ा नया अध्याय: आयुर्वेद चिकित्सक एवं उत्तर गोवा की सांखालिम सीट से तीन बार विधायक चुने गए सावंत (48) पर्रिकर को अपना गुरू मानते हैं. सावंत ने सोमवार को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

श्रम कानूनों को लेकर सोलन में सीटू और एआईटीयूसी का विरोध प्रदर्शन, की ये मांग: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 44 कानूनों को खत्म कर उनके स्थान पर 4 श्रम संहिताएं बनाए जाने को लेकर सोमवार को सोलन में सीटू और एआईटीयूसी ने मिलकर श्रम संहिताओं के खिलाफ धरना दिया और रैली भी (AITUC and CITU protest in Solan) निकाली. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का भी आरोप लगाया. वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई व बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सरकार से इन पर रोक लगाने की मांग भी की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिलाई में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर खाई में लुढ़कने से यूपी के 2 लोगों की मौत, 1 घायल: शिलाई उपमंडल में देर रात एक ट्रैक्टर के गहरी खाई में गिरने से उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों की मौत (2 people died in road accident in Shillai) हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है. दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर कार्य कर रही निजी कंपनी का था और दोनों मृतक निजी कंपनी में बतौर इंजीनियर, जबकि घायल युवक बतौर चालक कार्यरत था. पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ट्रेड यूनियनों ने नाहन में निकाली विरोध रैली, केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन: ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत जिला मुख्यालय नाहन में भी ट्रेड यूनियन के बैनर तले सैंकड़ों की संख्या में श्रमिकों ने विरोध रैली निकाली. इस दौरान बस स्टैंड से (Trade unions took out protest rally in Nahan) लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए प्रदर्शनकारियों ने डीसी कार्यालय परिसर में धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण सहित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सीटू के राज्य सचिव राजेंद्र ठाकुर ने केंद्र सरकार को मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी करार दिया. उन्होंने कहा कि आज सरकार तानाशाही के रूप में कार्य कर रही है और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

