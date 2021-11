ऊना: जिला के पंडोगा निवासी (pandoga resident) एक व्यक्ति ने एक महिला पर उसके दो चेक चोरी (two checque stolen) करने और उसके खाते से करीब 1.20 करोड़ (1.20 crores) रुपये निकालने का प्रयास करने के आरोप लगाए हैं. पीड़ित का कहना है कि उसने पहले भी इसी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत (fraud complaint against woman) पुलिस को दी थी. वही कोर्ट में भी उन्होंने महिला के खिलाफ केस दायर (Case filed against woman) किया है. पुलिस ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज (complaint filed against woman in una) करवाते ही मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी महिला पंडोगा के ही औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) में एक उद्योग की संचालक बताई गई है.

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित रामपाल पुत्र, रला राम (Victim Rampal's son, Rala Ram) ने बताया कि उसके अर्बन बाघाट बैंक (Cheque missing in Urban Baghat Bank) के दो चेक कहीं गुम हो गए थे. गुम हुए दोनों चेक पर उसने हस्ताक्षर (signature) किए हुए थे, जिसके चलते उसने फौरन बैंक को सूचना देकर इन दोनों चेक से ट्रांजेक्शन (Transaction with both cheque) न करने की प्रार्थना की थी. जबकि बैंक को सूचना देने से पहले इसी दिन पुलिस चौकी पंडोगा (Police Outpost Pandoga) में भी इस संदर्भ में शिकायत दी थी.

इसी दौरान रामपाल को 23 सितंबर को बैंक से उनके मोबाइल पर गुम हुए दो चेक में से एक के मुकाबले 1.20 करोड़ रुपये (1.20 crores) की असफल ट्रांजेक्शन (failed transaction) का मैसेज मिला. रामपाल ने बताया कि यह चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाया गया था. जिसके चलते उसने बैंक से यह चेक लगाने वाले की सूचना भी मांगी. रामपाल ने बताया कि जब उसे इसी महिला द्वारा चेक लगाने की जानकारी मिली तो वह स्तब्ध रह गए. पीड़ित ने बताया कि इस महिला ने पहले भी उससे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर (sign documents) करवाए हैं. जिसके चलते उसने महिला के खिलाफ दीवानी दावा दायर (civil claim filed) कर रखा है.

वहीं, पुलिस को भी इस संबंध में शिकायत सौंपी (submitted a complaint) गई थी. रामपाल ने बताया कि यह महिला जमीन की खरीद-फरोख्त (purchase of land) के मामले में भी उसके पास आती जाती रहती है. संभवत: इसी दौरान एक महिला ने मेरे हस्ताक्षर किए हुए दोनों चेक चुरा लिए. उन्होंने दावा किया कि चोरी किए गए दोनों चेक महिला के पास है. जिसे महिला से वापस निकलवाया जाए ताकि वह इस चेक को अपने फायदे या मेरे नुकसान के लिए कहीं इस्तेमाल न करे.

ऊना पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर (SP una Arjit Sen Thakur) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज (Fraud case registered against woman) किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही महिला को जांच में शामिल किया जाएगा.

