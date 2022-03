यूपी में फिर योगी राज, दो डिप्टी सीएम बने, नये चेहरों को मिली जगह तो कुछ मंत्रियों की हुई छुट्टी:उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद (Yogi Adityanath takes oath as CM) की शपथ ली है. इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium Swearing in Ceremony) में पीएम मोदी सहित कई मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, देश के तमाम दिग्गज नेताओं व बड़ी हस्तियों के बीच योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली.यहां पढ़ें पूरी खबर...

AAP देश की 'एंटी हिंदू, एंटी इंडिया' पार्टी, कांग्रेस से निकले नेताओं को दे रही पनाह: तेजस्वी सूर्या: हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal assembly elections 2022) को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है. इसी सिलसिले में सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना (tejasvi surya allegations on Aam Aadmi party) साधा. तेजस्वी सूर्या ने ने AAP पर निशाना साधते हुए कहा कि ''आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस से बाहर निकले नेताओं को 15 देकर एक पार्टी खड़ी कर रही है जो कि एक एंटी हिंदू, एंटी इंडिया पार्टी है.' यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर में 3 टोल यूनिट 21.44 करोड़ से अधिक में नीलाम, 10.90 प्रतिशत राजस्व की बढ़ोतरी:जिला मुख्यालय नाहन में टोल बैरियर की नीलामी प्रक्रिया (Auction process of toll barrier in Nahan) आयोजित की गई. कालाअंब टोल यूनिट के लिए 8 करोड़ 41 लाख 33 हजार 332 रुपए की राशि विभाग ने तय की थी जबकि यह टोल यूनिट 9 करोड़ 31 लाख 80 हजार रुपए में नीलाम हुई. मीनस टोल यूनिट नीलाम नहीं हो सकी, विभाग ने इसके लिए 30 लाख 80 रुपए की नीलामी राशि तय की थी, लेकिन 10 लाख रुपए तक टैंडर भरे गए थे. लिहाजा इस यूनिट के टैंडर लगाकर नीलामी प्रक्रिया दोबारा से आयोजित की जाएगी.यहां पढ़ें पूरी खबर...

SFJ ने 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने की दी धमकी, सीएम जयराम को चिट्ठी लिखकर दी चेतावनी:सिख्स फॉर जस्टिस संस्था के (Sikhs For Justice) अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेतावनी पत्र भेजते हुए 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने की (Raise Khalistan Flag In Shimla) धमकी दी है. शुक्रवार को कई पत्रकारों को जारी ई मेल के माध्यम से पन्नू ने हिमाचल में भिंडरावाले की फोटो और खालिस्तानी झंडे लगी गाड़ियों को रोकने पर ऐतराज जताया है.यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला की खस्ताहाल सड़कों पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, पेयजल आपूर्ति पर भी घेरा: राजधानी शिमला में स्ताहाल सड़कों (Congress targets government on the streets)और 3 दिन बाद हो रही पेयजल आपूर्ति की सप्लाई सहित कांग्रेस ने ट्रैफिक जाम को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया.कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर(Congress PC in Shimla) कहा कि शिमला को 2017 में स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी में सड़कों पर पड़े गड्ढे, सड़कों पर लग रहा जाम स्मार्ट सिटी की पोल खोल रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू कार्निवल में डीसी ने किया विभागीय प्रदर्शनियों का निरीक्षण, लोगों से की ये अपील:कुल्लू कार्निवल को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस कड़ी में विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित प्रदर्शनियों (exhibitions in Kullu carnival) का निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त आशुतोष गर्ग लोगों से सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं के बारे में जागरूक बनने की अपील की है. उन्होंने कहा कि विभागीय स्टॉलों में जाकर अधिकारियों व कर्मचारियों से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की जानकारी हासिल करें. यहां पढ़ें पूरी खबर...

देवभूमि क्षत्रिय संगठन: 30 तक नहीं की रिहाई तो शुरू होगा जेल भरो आंदोलन: देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रूमित ठाकुर व अन्य नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर संगठन के लोगों ने शुक्रवार को ऐतिहासिक सेरी मंच पर क्रमिक अनशन शुरू कर (Devbhoomi Kshatriya Organization Protest In Mandi) दिया है. इस दौरान उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को रिहा करने के नारे भी लगाए. वहीं, प्रदेश सरकार को चेताया कि वे अगर 30 मार्च से पहले सभी को रिहा नहीं करते तो वे जेल भरो आंदोलन शुरू (Rumit Thakur release Demand) करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए जिला प्रशासन का मास्टर प्लान तैयार:विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए जिला प्रशासन ने 10 करोड़ की लागत वाला मास्टर प्लान तैयार किया (Shaktipeeth Shri Naina Devi) है. प्लान के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर टोबा से लेकर नैना देवी मंदिर तक तीन होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएंगे. जिससे श्रद्धालु आसानी से मां के दर्शन कर (Holding area Developed in Naina Devi) पाएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में आयोजित जूट मेला पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का बना केंद्र: नेशनल जूट बोर्ड द्वारा जूट (National Jute Board) निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में जूट मेले का आयोजन किया जा रहा है. सात दिवसीय इस (JUTE MELA IN IG COMPLEX SHIMLA) मेले में 25 स्टॉल लगाए गए हैं. मेले में जूट के बने बैग, ज्वेलरी और जूट वॉल हैंगिंग आकर्षण का केंद्र है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू पुलिस ने दो युवकों से 11 ग्राम हेरोइन की बरामद: कुल्लू पुलिस लगातार नशाखोरों पर शिंकजा (Kullu Police Against Drugs) कसे हुए है. ताजा मामले में कुल्लू पुलिस की टीम ने रामशिला के पास नाके के दौरान दो युवकों से 11 ग्राम हेरोइन (Kullu police recovered 11 grams heroin) बरामद की है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने मामले की पुष्टी की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

