सोलन: प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का (heat wave in himachal) सितम जारी है. गर्मी के समय में कई इलाकों में पेयजल (water problem in hp) की भी समस्या पेश आ रही है. सोलन शहर में भी लगातार पानी का संकट ( water crisis in solan city) गहराया हुआ है. शहर में 2 से 3 दिन बाद पानी की आपूर्ति की जा रही है. अश्वनी खड्ड में गंदा पानी आने के बाद गिरी पेयजल योजना (giri drinking water scheme) से पानी की सप्लाई की जा रही है. एक ओर शहर में जहां पानी की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ जगह-जगह पाइप से (wastage of water in solan) पानी की लीकेज हो रही है.

शहर के जौनाजी, अस्पताल रोड, कोटलानाला में कॉलेज के पास पानी की पाइप लीक हो रही है. जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय युवाओं का कहना है कि रोजाना इसी रास्ते से उनका आना जाना होता है. चलने में भी यहां पर काफी दिक्कत पेश आती है. एक तरफ सोलन शहर में पानी (water problem in solan) की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जगह-जगह पर पानी की लीकेज हो रही है. लीकेज होने से पानी व्यर्थ बह रहा है. इस समस्या को ठीक करने के बजाय प्रशासन लोगों से सीमित मात्रा में पानी का उपयोग करने की अपील कर रही है.

वहीं, शहर में छाए जल संकट को लेकर जल शक्ति विभाग सोलन (water power department solan) के अधिशासी अभियंता रविकांत शर्मा ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से पानी की पाइप फटने की शिकायत मिल रही है. पानी की लीकेज को रोका जा सके, इसके लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद है. जल्द से जल्द पानी की पाइप को ठीक कर लिया जाएगा.

