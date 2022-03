punjab election result : पटियाला से हारे कैप्टन अमरिंदर, केजरीवाल ने कहा- इंकलाब के लिए पंजाब की जनता को बधाई

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव हार गए हैं. कैप्टन के किले में सेंध लगाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही. आप कैंडिडेट ने अमरिंदर के खिलाफ जीत हासिल की.यहां पढ़ें पूरी खबर...

UP Election Results 2022: गाजियाबाद में बसपा कार्यकर्ता को आया हार्ट अटैक

यूपी में चुनावी रूझान (Election trends in UP) आने लगे हैं और नेताओं, कार्यकर्ताओं की हार्ट बीट बढ़ गई. इसका असर भी दिखाई देने लगा है. यूपी के गाजियाबाद में एक मतगणना स्थल पर बीएसपी कार्यकर्ता को हार्ट अटैक (Heart attack to BSP worker) आ गया, जिसके बाद उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल बजट सत्र के दौरान बोले सीएम जयराम, कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से नहीं मिलेगा वरिष्ठता का लाभ

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सदन में बजट पर हुई चर्चा में कहा कि सरकार ने अनुबंध का कार्यकाल 2 साल कर दिया (jairam on contract basis appointed employees) है. उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में अनुबंध से भिन्न नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिए जाने के बारे में कोई प्रावधान की नहीं (contract basis appointed employees in himachal) है. क्योंकि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही दिये जाने का प्रावधान हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलन मॉल रोड पर रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड टीम ने पाया काबू

सोलन जिला मुख्यालय के मॉल रोड पर मौजूद एक रेस्टोरेंट के किचन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग (FIRE ACCIDENT IN SOLAN) लग गई. घटना में जानी नुकसान नहीं हुआ. बता दें कि इससे पहले भी मॉल रोड पर शार्ट सर्किट की वजह से कई हादसे हो चुके हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में अधिक निवेश के लिए सरकार ने प्रक्रियाओं को किया सरल: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में उद्योग (Industries in Himachal) लगाने की प्रदेश सरकार प्रक्रिया को जितना हो सके उतना सरल कर रही है. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य में दो ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह (Ground breaking ceremony in Himachal) करने में सफल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैकिंग सुधारने में भी सफल रहा है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेल सम्पर्क स्थापित करने का मामला पुरजोर ढंग से उठा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राकेश जम्वाल के सवाल पर बोले सीएम, नकारात्मक रुख अपना रहे बीबीएमबी के अधिकारी

बजट सत्र में प्रश्नकाल (Himachal assembly budget session) के दौरान सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल (Sundernagar MLA Rakesh Jamwal) के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board) का हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के प्रति नकारात्मक रुख है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अब बोर्ड के चेयरमैन सहित अन्य अधिकारियों को शिमला में बुलाकर बैठक की जाएगी. प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट से कोई वर्ग खुश नहीं, कर्ज लेकर घी पिलाने का किया जा रहा काम: विक्रमादित्य सिंह

सदन में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते लेते हुए शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना (Vikramaditya Singh accuses jairam government ) साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट से कोई भी वर्ग खुश नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि कर्मचारियों को एरियर कब तक जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज लेकर घी पिलाने का काम कर रही है. उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगाना लाजमी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा ने नहीं कांग्रेस ने हिमाचल को कर्ज में डुबोया: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

विपक्ष द्वारा हिमाचल को कर्ज में डुबोने के आरोपों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरे से नकार दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 4 साल में सीमा से कम कर्ज लिया है. जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हर बार सीमा तक कर्ज लिया (Congress drowned Himachal in debt) है. सीएम ने आयुष डॉक्टरों के 200 और फार्मासिस्ट के 100 पद भी भरने की घोषणा की. इसके अलावा विधायक प्राथमिकता में आने वाले समय में टनल का भी जिक्र कर सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बजट पर मुख्यमंत्री के जवाब से विपक्ष नाखुश, सदन से वॉकआउट करते हुए बजट को बताया झूठ का पुलिंदा

हिमाचल विधानसभा बजट पर चर्चा के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने विधायकों के सवालों का जवाब दिया. इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डूबोने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आय घट गई, खर्चे बढ़ गए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलन में सस्ते पानी पर राजनीति, मदन ठाकुर बोले- सरकार पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस शहर की जनता से मांगे माफी

सोलन में भाजपा मंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता भाजपा मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ जनता से वोट बटोरने के लिए 100 रुपये में पानी का बिल देने का वादा किया (Solan BJP Mandal targets congress) था. उन्होंने कहा कि एक वर्ष बीत चूका है लेकिन अभी तक कांग्रेस इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है, जो साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना अंतर है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

