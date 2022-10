सोलन: हिमाचल के सोलन शहर में अब ऑटो चालकों को वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, ऑटो चालकों को भी इन नियमों की पालना करने के लिए कह दिया (Uniform is mandatory for auto drivers in Solan) है. विभाग की ओर से जारी फरमान में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई ऑटो चालक नियमों की पालना नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पहले शहर में ऑटो चालक वर्दी नहीं डालते थे. वे सामान्य कपड़े पहनकर में ही ऑटो चलाते थे. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रत्ती राम का कहना है कि ऑटो चालकों को अब नियमानुसार वर्दी पहननी होगी. इसके लिए निर्णय ले लिया गया (Auto drivers have to wear uniform in Solan) है. इससे चालकोंं का पता लगाना भी आसान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से जल्द लिखित आदेश जारी किए जाएंगे. जिसके बाद ऑटो चालकों को वर्दी पहननी होगी.

वीडियो.

गौर रहे कि शहर की सड़कों में करीब 300 से अधिक दौड़ते हैं, लेकिन अभी तक ऑटो चालकों वर्दी नहीं डालते थे. ऐसे में कई बार लोगों को चालकों का पता ही नहीं चलता है. वहीं, विभाग को भी चालकों की कोई जानकारी नहीं मिल पाती (Solan Auto drivers) थी. ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए और व्यवस्था को आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है. परिवहन विभाग के नियमों के निर्देशानुसार अब चालकों को वर्दी पहननी ही होगी.

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रत्ती राम ने बताया कि इसके लिए जल्द ही विभाग की ओर से शहर में मां शूलिनी यूनियन को लिखित आदेश दिए जाएंगे. जिसके बाद करीब एक हफ्ते का समय दिया जाएगा. इसके बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से औचक निरीक्षण भी किया जाएगा. इस निरीक्षण के दौरान कोई भी ऑटो चालक कोताही बरतता हुआ पाया गया तो विभाग की ओर से चालान काटा जाएगा.

