सोलन: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी (snowfall in himachal) का दौर जारी है. प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरसी है. बारिश के चलते (rain in solan) सोलन-बड़ोग रेलवे स्टेशन के बीच डंगा भरभराकर रेलवे लाइन पर गिर गया. डंगे के टूट जाने से भारी मात्रा में (landslide in solan) पत्थर ट्रैक पर ही गिर गए. इससे रेल यातायात पूरी तरह से ठप (traffic disrupted on solan barog railway track) पड़ा है. ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है.

कड़ाके की ठंड (coldwave in himachal) के बीच रेल यात्रियों को ठिठुरने पर मजबूर होना पड़ रहा है. कई यात्री बसों का सहारा लेकर गंतव्य की ओर निकल चुके हैं. जानकारी के अनुसार सोलन के दोहरी दीवार के समीप बारिश में अचानक रेलवे लाइन की पहाड़ी पर लगा डंगा गिर गया. डंगे के गिरने की सूचना मौके पर फंसी रेल कार 72451 के चालक ने बड़ोग और सोलन रेलवे स्टेशन को दी. सूचना मिलने के बाद रेलवे की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अधिक मलबा होने के कारण टीम कुछ न कर पाई और मौके पर जेसीबी को बुलाया गया. जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया.

जानकारी के अनुसार शिमला की ओर जाने वाली शिवालिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बड़ोग रेलवे स्टेशन, जबकि मेल रेल गाड़ी को धर्मपुर स्टेशन पर रोका गया. शिमला की ओर आने वाली अन्य सभी ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रोकी गई है. रेलवे अधिकारी ने बताया कि भूस्खलन की सूचना मिलने के बाद, तुरंत टीम को मौके पर भेजा गया. पत्थर हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है. जल्द ही रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा. बारिश के चलते मलबा हटाने में दिक्कत आ रही है.

