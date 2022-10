कल चंबा से चुनावी बिगुल फूंकेंगे PM मोदी, ऊना में बल्क ड्रग फार्मा, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत देंगे कई सौगात

पीएम मोदी गुरुवार को हिमाचल दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पीएम मोदी ऊना और चंबा में रहेंगे, जहां वो चुनाव से ऐन पहले कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करके चुनावी बिगुल भी फूकेंगे. इस दौरे के दौरान पीएम मोदी कौन सी योजनाओं की सौगात देंगे और पीएम के इस दौरे के क्या सियासी मायन हैं. जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर PM Modi Himachal Rally) (PM Modi in Himachal) (PM to flag off Vande Bharat Express in Himachal) (PM Modi Chamba Visit)

भाजपा वो चतुर बहू है जो सजी हुई थाली में चटनी रखकर कहती है कि पूरा खाना मैंने बनाया: अनुमा आचार्य

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य (सेवानिवृत्त) ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर खूब जुबानी हमला (Anuma Acharya Target BJP) बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जो कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय भी खुद ही ले रही है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए सदस्य बने शशिकांत जोशी

हिमाचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक शशिकांत जोशी को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है. राज्य नियामक आयोग के सदस्य के लिए 40 लोगों ने आवेदन किया था. इसमें बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल के अलावा सचिव वित्त अक्षय सूद का नाम भी शामिल था, लेकिन सरकार ने शशिकांत जोशी को आयोग का नया सदस्य नियुक्त कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है.

पीएम मोदी कल आएंगे हिमाचल, जानें क्या है कार्यक्रम का शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर वीरवार को हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी जिला ऊना और चंबा दौरे पर रहेंगे. क्या रहेगा पीएम मोदी का शेड्यूल जानने (PM Modi himachal tour schedule) के लिए पढ़ें पूरी खबर...

जानें भारत की बुलेट Vande Bharat Express की खासियत, कल पीएम मोदी हिमाचल को देंगे ये सौगात

पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार 13 अक्टूबर को देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. जो नई दिल्ली से हरियाणा के अंबाला से होते हुए चंडीगढ़, हिमाचल के ऊना से होते हुए अंब और अंदौरा तक जाएगी. लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस कोई आम ट्रेन नहीं है, इसकी कई खासियतें हैं जो इसे भारत की बुलेट ट्रेन का दर्जा दिलाती है. जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर (Vande Bharat Express) (Delhi to Amb Andaura Vande Bharat Express) (Vande Bharat Express in Himachal) (Delhi to una vande bharat)

PM Modi Una visit: इंदिरा स्टेडियम में तैयार हो रहा सभा स्थल, रेलवे स्टेशन की सजावट में जुटे कर्मचारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 अक्टूबर को जिला ऊना के प्रस्तावित दौरे को (PM Modi Una visit) लेकर तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर जहां वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वहीं, दूसरी तरफ हरोली विधानसभा क्षेत्र के बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखने के साथ-साथ हमीरपुर रेल लाइन का भी शिलान्यास करेंगे.

हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका, 8 युवा पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

हिमाचल कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. बुधवार को 8 युवा पदाधिकारियों (Eight workers resigned from HP Congress) ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा हिमाचल कांग्रेस के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन के समर्थन में दिया गया है. किसने इस्तीफा दिया है जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

सोलहसिंगी धार से होते हुए ऊना से हमीरपुर में दाखिल होगी रेल लाइन, 4 जगह बनेंगे स्टेशन

वीरवार, 13 अक्टूबर को हिमाचल दौरे के दौरान पीएम मोदी ऊना-हमीरपुर रेल लाइन का भी शिलान्यास करेंगे. ये रेल लाइन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजक्ट है. हमीरपुर-ऊना रेलवे लाइन में चार स्टेशन बनेंगे. इस बड़े प्रोजेक्ट की संशोधित विस्तृत रिपोर्ट शिलान्यास के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी.

'भाजपा की डबल इंजन सरकार नहीं करा सकी चंबा का विकास, अभी भी देश के पिछड़े जिलों में शामिल'

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने भाजपा की डबल इंजन सरकार चंबा का विकास कराने में पूरी तरह विफल रही (Pankaj Pandit Allegations on BJP) है. कहा कि चंबा जिला आज भी देश के पिछड़े जिलों में शामिल है. पढ़ें पूरी खबर...

Karwa Chauth 2022: राजधानी शिमला के बाजारों में करवा चौथ को लेकर खरीदारी को लेकर उमड़ी भीड़

Karwa Chauth 2022: शिमला में बुधवार को करवा चौथ की खरीदारी को लेकर लोअर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली. महिलाओं को लुभाने के लिए तरह तरह की फैन्सी चूड़ियां और श्रृंगार का सामान भी बाजारों की शोभा बढ़ा रहा है. करवा चौथ का पर्व 13 अक्टूबर यानी कल मनाया जा रहा है.. ऐसे में सुहागिनों ने जमकर अपने व्रत के लिए सामान खरीदा.