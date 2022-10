शिमला के जाखू में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, सीएम जयराम ठाकुर ने किया रावण दहन

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में दशहरा उत्सव धूमधाम और हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया. मंदिर के मैदान में रावण सहित मेघनाद और कुंभकरण के (Dussehra celebrated in Jakhu) पुतलों का दहन किया गया. रावण दहन के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष तौर पर शरीक हुए. मुख्यमंत्री ने रावण के पुतले का दहन किया.

मोदी को देखने पहुंची छोटी बच्ची का पीएम ने जाना हाल, लोहे की ग्रिल के पास फंस गई थी बच्ची

कुल्लू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने को भी उमड़ी भीड़ के कारण रथ मैदान में तिल भरने की भी जगह नहीं थी. यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भी कड़े इंतजाम किए गए थे और रथ मैदान व अटल सदन के बीच में सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की ग्रिल भी लगाई गई थी. इसी दौरान भारी भीड़ में एक बच्ची भी अपनी मां (PM Narendra Modi in international Kullu Dussehra) के साथ पीएम मोदी की झलक देखने के लिए आई थी, लेकिन भारी भीड़ के चलते लड़की को असुविधा होने लगी और वो लोहे की ग्रिल के पास फंस गई. वहीं, भारी भीड़ देखकर चोटी बच्ची रोने लगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से यह नजारा देखा.

INTERNATIONAL KULLU DUSSEHRA: भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ ही देवी-देवताओं के महाकुंभ शुरू

भगवान रघुनाथ की रथयात्रा के साथ ही अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव बुधवार को शुरू हो गया है. वहीं, पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी को भगवान रघुनाथ की ओर से भेंट स्वरूप फूलों की माला दी गई. इस माला को सिर्फ देवी-देवताओं को ही चढ़ाया जाता है. वहीं, रघुनाथ की तरफ से मोदी को पवित्र दुपट्टा और फलों का प्रसाद भी दिया गया.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: हजारों की भीड़ में भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने उतरे पीएम मोदी, जानें क्यों खास है ये महोत्सव

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में आज शामिल हुए. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे. वहीं, हजारों की भीड़ के बीच में भगवान रघुनाथ के दर्शन के लिए मंच से भी नीचे उतरे. सप्ताह भर चलने वाला ये उत्सव इसलिए अनूठा है, क्योंकि जब देश के बाकी हिस्सों में दशहरा उत्सव समाप्त हो जाता है तब इसका आयोजन किया जाता है. (PM Narendra Modi in international Kullu Dussehra) ( international Kullu Dussehra)

एम्स का मतलब अब बिलासपुर कर गए मोदी: सीएम जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश में एम्स का मतलब बिलासपुर होगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात देने के लिए हिमाचल आए हुए हैं. उनका यह कर्ज हम बिल्कुल विधानसभा चुनावों में विजय होकर वापस करेंगे.

बिलासपुर से जाते-जाते जेपी नड्डा की पीठ थपथपा गए पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर दौरा सफल (PM Narendra Modi Bilaspur visit) रहा. यही कारण है कि पीएम मोदी बिलासपुर से जाते-जाते जेपी नड्डा की पीठ थपथपा गए. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर को भी उन्होंने शाबाशी दी. पढे़ं पूरी खबर...

राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 9 विधानसभा क्षेत्रों से उतारे प्रत्याशी

राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (National Devbhoomi Party) को लेकर अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी एकजुटता और मजबूती से हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है. पढ़ें पूरी खबर...

बिलासपुर में पीएम मोदी को याद आए पुराने दिन, बोले: धूमल और जेपी नड्डा के साथ पैदल घूमता था बाजार

बिलासपुर में पीएम मोदी ने अपने पुराने दिनों की यादें भी ताजा की. उन्होंने कहा कि वह प्रेम कुमार धूमल और जेपी नड्डा के साथ बिलासपुर की मेन मार्केट में पैदल घूमते (PM Modi remember the old days in Bilaspur) थे. इसके अलावा उन्होंने हिमाचल के विकास का श्रेय हिमाचल की ही जनता को दिया. उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल की जनता उन्हें आशीर्वाद नहीं देती तो हिमाचल में इस तरह विकास नहीं हो पाता.

पीएम मोदी ने पहाड़ी बोली में शुरू किया संबोधन, बोले- माता नैना देविया री जै, बाजिए बाबे री जै, कन्ने एम्स री बड़ी बधाई

बिलासपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन का आरंभ पहाड़ी बोली (PM Narendra Modi Speech in Pahari) से किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा- माता नैना देविया री जै, तुहां सारेयां जो मेरी राम-राम कन्ने एम्सा री बड़ी-बड़ी बधाई. और क्या बोले पीएम मोदी जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर..

बिलासपुर में हिमाचली पारंपरिक वाद्ययंत्र रणसिंघा बजाते नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल दौरे पर हैं. बिलासपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया. पीएम मोदी बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करने के बाद लुहणू मैदान पहुंचे. इस दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शॉल ओढ़ाकर और हिमाचली टोपी पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया. इस खास मौके पर पीएम मोदी का एक अलग ही रंग देखने को मिला.