सुक्खू बोले, विधायकों को पेंशन तो कर्मियों को OPS क्यों नहीं, CM बोले, कठिन है काम

हिमाचल विधानसभा में विपक्ष की तरफ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ओपीएस की बहाली पर जमकर चर्चा हुई. चर्चा का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस बार-बार कह रही है कि ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन ये कठिन काम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कर्मचारियों से भी निवेदन (Discussion on OPS in Himachal Vidhan Sabha) कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति को समझें. सीएम ने कहा कि राजस्थान व छत्तीसगढ़ की सरकारों ने वादा तो कर दिया, लेकिन वे अब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इसे बहाल करना इतना आसान नहीं है.

सिरमौर में बारिश से कई सड़कें बंद, एंबुलेंस में ही करवानी पड़ी महिला की डिलीवरी, बेटे ने लिया जन्म

हिमाचल प्रदेश में बारिश के (heavy rain in sirmaur) कारण कई सड़कें बंद हैं. जिस कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. वहीं, सिरमौर के कफोटा में सड़क अवरूद्ध होने के कारण एक एंबुलेंस फंस गई. ऐसे में एंबुलेंस में ही महिला की डिलवरी (woman delivery in ambulance) करवानी पड़ी. पढ़ें पूरी खबर...

अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष ने क्या खोया क्या पाया, संसदीय कार्यमंत्री बोले, नियम 278 का हुआ मिसयूज

भाजपा सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. राजीव बिंदल ने भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को गैर (no confidence motion in hp) जरूरी कदम बताया. पढ़ें पूरी खबर...

विपक्ष का हिमाचल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस विधायक बोले सरकार को खुद जनता करेगी बाहर

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session) विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस पर चर्चा चल रही है. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने (No confidence motion against HP Govt) जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये उनका अधिकार है. जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है. ऐसे में कांग्रेस जनता की आवाज को सदन में उठाएगी.

हिमाचल का ओलंपिक पदक विजेता शूटर, जिसने कंधे में दर्द के बावजूद मेडल पर लगाया था निशाना

भारत की आजादी के 75 वर्ष हो (Indian Independence Day) गए हैं. आजादी के इस अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav) का उत्साह देश के उन खिलाड़ियों के बगैर अधूरा (Achievements75) है जिन्होंने खेल के मैदानों में दुनियाभर के खिलाड़ियों को पस्त किया है. आजादी के अमृत महोत्सव पर ETV भारत ने एक मुहिम शुरू की है. देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले खिलाड़ियों के जीवन के कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियां ETV भारत आपको बता रहा है. इस खबर में हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे शूटर की कहानी बताएंगे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीत कर हिमाचल सहित भारत का नाम रोशन किया था.

सीएम जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की हालत वही, जो पंजाब में चन्नी की थी

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं विपक्ष में नेता बनने की होड़ लग गई है. सीएम जयराम ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की हालत वही है जो पंजाब में चन्नी की हालत थी. चुनाव से पहले हर जगह चन्नी का ही नारा था, लेकिन चुनाव हुए तो दोनों जगह से हार गए.

शिमला के रिज पर बना तिरंगा सेल्फी प्वाइंट, लोगों में तस्वीरें खिंचवाने का दिखा क्रेज

आजादी का अमृत महोत्सव के (Azadi Ka Amrit Mahotsav) तहत केन्द्र सरकार की ओर से देश के लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं. शिमला के रिज मैदान पर (Tiranga Selfie Point in Ridge Shimla) भी तिरंगा सेल्फी प्वाइंट लगा है. जहां लोग फोटो खिंचवाने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं

कालका शिमला NH पांच पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा, चपेट में आई 2 गाड़ियां

सोलन के शमलेश में टनल को जाने वाला फ्लाईओवर एक तरफ से गिर गया. इसमें दो गाड़ियां चपेट में आ गईं. एक कार खड़ी थी जबकि एक फ्लाईओवर से गुजर रही थी. वहीं, एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है. घायल का नाम कमलजीत है और वह सवारी छोड़ने के लिए डेराबस्सी से सोलन आया था.

किन्नौर के ठंगी व पागल नाले में आई बाढ़, सड़कें ठप

हिमाचल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही (rain in himachal) हैं. जिला किन्नौर में भी पिछले 24 घंटों से बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के कारण ठंगी व पागल नाले में बाढ़ व मलबा आया (Flood in Thangi Nala and Pagal Nala) है. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

हिमाचल विधानसभा के बाहर वोकेशनल अध्यापकों का प्रदर्शन, हरियाणा की तर्ज पर स्थाई नीति बनाने की मांग

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र (Himachal Vidhan Sabha Monsoon session) चल रहा है. ऐसे में विभिन्न संगठन और कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि उनकी मांगे सरकार पूरी करेगी. गुरुवार को भी विधानसभा के बाहर वोकेशनल अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (vocational teachers protest in shimla) किया. वोकेशनल शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में उनके लिए स्थाई नीति बनाए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के वेटलिफ्टर विकास ठाकुर की कहानी, फावड़ा उठाने से लेकर CWG में मेडल की हैट्रिक तक