किन्नौर में ट्रॉली के नीचे दबने से 2 सुपरवाइजरों की मौत, HPPCL Hydroelectric Project के निर्माण कार्य स्थल पर हुआ हादसा

किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के शरशाफ्ट निर्माण के दौरान ट्रॉली के नीचे दबने से दो सुपरवाइजरों की मौके पर मौत हो गई. एचपीपीसीएल के वरिष्ठ प्रबंधक हेमराज ने खबर की (Accident at construction site of HPPCL) पुष्टि की है. कैसे हुआ ये हादसा जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर....

बिलासपुर में बोले केंद्रीय राज्य खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक- देश में खोले जाएंगे 1 हजार खेलो इंडिया सेंटर

बिलासपुर के सर्किट हाउस में पहुंचे केंद्रीय राज्य खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक (Nisith Pramanik in Bilaspur) ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्रालय पूरे भारत में एक हजार खेलो इंडिया सेंटर खोलने जा रहा है. इन सेंटरों को खोलने के लिए देश की सभी राज्य सरकारों से प्रपोजल भी मांगा गया है. अभी तक 500 से अधिक सेंटर देश में खोले जा चुके हैं.

Jakhu Ropeway Shimla: जाखू रोपवे में सुरक्षा के अचूक इंतजाम, बैकअप प्लान के साथ चौकस रहती है संचालन कंपनी

सोलन के परवाणू में हुए केबल कार हादसे के बाद रोपवे संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस हादसे के बाद रोप वे कंपनियों के संचालकों को सुरक्षा बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. राजधानी शिमला में भी जाखू मंदिर तक रोपवे है, रोजाना सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग जाखू मंदिर, रोपवे के माध्यम से जाते हैं. जाखू रोपवे में सुरक्षा के अचूक इंतजामात हैं. रोपवे के (Jakhu Ropeway Shimla) संचालकों के पास हमेशा सुरक्षा के बैकअप इंतजाम रहते हैं.

पांवटा साहिब में इंसानियत शर्मसार: बेजुबान पर चढ़ा दी गाड़ी, मौके पर मौत, घटना CCTV में कैद

पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 9 में एक तेज रफ्तार और लापरवाह चालक द्वारा सड़क पर घूम रहे कुत्ते को कुचल दिया गया. हादसे में बेजुबान की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है (car mounted on a dog in Paonta Sahib) कि वाहन चालक द्वारा कुत्ते को बेरहमी से कुचला गया है. यहां तक वाहन चालक ने गाड़ी रोकना भी जरूरी नहीं समझा और अनदेखा कर आगे बढ़ गया.

ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो नहीं तो कट जाएगी घर की बिजली, ऐसा ही एक मैसेज और 49,514 खाते से गायब

शिमला के नवबहार के रहने वाले अश्विनी धीमान (cyber fraud in shimla) को बीते 18 जून को एक मोबाइल नंबर से मैसेज आता है कि आपके घर की बिजली 20 जून को काट दी जाएगी. अगर बिजली काटने से रोकनी है तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी. जैसे ही अश्विनी धीमान ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की तो कुछ देर के बाद ही उनके अकाउंट से 49,514 रुपये निकाल लिए गए.

जब बुजुर्ग ने पहाड़ी बोली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा, खाना खा लिया आपने? सुनें जवाब

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को जब समीरपुर (Anurag Thakur in Samirpur) अपने घर पहुंचे तो गेट पर ही उन्हें एक बुजुर्ग ने रोक लिया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुजुर्ग को पहले तो कुर्सी पर बिठाया और उसकी बात सुनने लगे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बुजुर्ग का यह संवाद पहाड़ी भाषा में ही चल रहा था. अनुराग ठाकुर और बुजुर्ग के बीच आखिर क्या बात हुई जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

Sirmaur Congress Committee Dissolved: सिरमौर कांग्रेस विवाद पर पार्टी आलाकमान इन एक्शन, जिला कमेटी की भंग

सिरमौर कांग्रेस में चल रहे विवाद पर पार्टी आलाकमान ने कड़ा एक्शन लिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला की सहमति के बाद सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग (Sirmaur District Congress Committee dissolved) कर दिया है.

आर्मी भर्ती की लिखित परीक्षा की मांग पर सवाल, अनुराग ठाकुर ने दिया ये जबाव

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी गृह पंचायत समीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बयान दिया कि देश में जिन राजनीतिक दलों ने बच्चों को आगजनी करने पर विवश किया है. उनको कभी भी लाभ मिलने वाला नहीं है. वहीं, आर्मी का ग्राउंड टेस्ट पास करने वाले युवाओं को लिखित परीक्षा का मौका दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी वजह से 2 साल तक भर्ती ना होने के चलते आयु सीमा में 2 साल की और छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने कई बदलाव किए हैं और इसके आगे भी कुछ निर्णय लेने होंगे तो उस पर भी विचार किया जाएगा.

धर्मशाला में कल से उत्तर भारत की महिला विधायकों का सम्मेलन, यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल होंगी मुख्य अतिथि

धर्मशाला शहर में22 जून से उत्तर भारत की महिला विधायक जेंडर इक्वलिटी के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेंगी. 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 6 राज्यों और केंद्र शासित दिल्ली की सभी महिला विधायक (women MLAs will come to Dharamshala) शिरकत करेंगी. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की मुख्य अतिथि होंगी. सम्मेलन धर्मशाला के शीला चौक स्थित एक निजी होटल में होगा.

अग्निपथ योजना : सेना की सेवा से सियासत में आए नेताओं की अलग-अलग राय, भाजपाई बोले यंग होगी आर्मी, विपक्ष ने बताया ठेका प्रथा

भारतीय सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना (agnipath scheme Protest ) को लेकर देश भर में बवाल मचा है. इस योजना पर नेताओं की अलग-अलग राय है लेकिन जो नेता कभी सेना की वर्दी पहन चुके हैं वो इस योजना को लेकर क्या कहते हैं. जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

