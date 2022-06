CM Jairam Visit Delhi: शनिवार को दिल्ली जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर, सोमवार को होगी कैबिनेट मीटिंग

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार, 4 जून को दिल्ली (CM Jairam thakur will be on delhi tour) जाएंगे. सीएम जयराम दोपहर बाद सवा तीन बजे बिलासपुर से दिल्ली रवाना होंगे. शनिवार को मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव दिल्ली ही होगा. मुख्यमंत्री शनिवार को सुबह शिमला से सोलन जाएंगे. वहां वे कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. फिर वे बिलासपुर में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके बाद सीएम बिलासपुर से दिल्ली जाएंगे. हालांकि सीएम का यह दौरा आधिकारिक बैठकों को लेकर है, लेकिन चुनावी साल में मुख्यमंत्री को हिमाचल में आगामी रणनीति को लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे.

Paper Leak Case in Himachal: पेपर लीक के दाग को धोएगी जयराम सरकार, IAS अफसर की अगुवाई में बनाई कमेटी देगी सुझाव

पेपर लीक मामले को लेकर (hp police paper leak case) जयराम सरकार ने कमेटी का गठन किया है. आईएएस अधिकारी और कृषि सचिव राकेश कंवर की अगुवाई में सरकार ने कमेटी बनाई है. ये कमेटी पेपर लीक से बचाव के उपाय सुझाएगी. इस कमेटी में भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं.

Apple production in Himachal: हिमाचल में रिकॉर्ड एप्पल प्रोडक्शन का अनुमान, बागवानी विभाग ने जताई 3.46 करोड़ पेटी सेब उत्पादन की उम्मीद

हिमाचल के बागवानी सेक्टर के लिए एक खुशखबरी है. प्रदेश के 4 लाख बागवान परिवारों के लिए एक राहत की खबर है. इस बार हिमाचल में रिकॉर्ड सेब उत्पादन (Apple production in Himachal ) के संकेत हैं. बागवानी विभाग ने उत्पादन से संबंधित सर्वे पूरा कर लिया है. विभाग के सर्वे के अनुसार हिमाचल में 3.46 करोड़ पेटी सेब उत्पादन का अनुमान है. यदि यह अनुमान सच साबित होता है तो हिमाचल में 12 साल बाद यह सबसे अधिक प्रोडक्शन होगी.

Himachal Assembly Election: विधानसभा चुनाव में जीताऊ उम्मीदवारों को पार्टी देगी- प्रतिभा सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. किन्नौर दौरे पर पहुंचीं (Pratibha Singh Visit Kinnaur ) कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव (Pratibha Singh on Himachal Assembly Election) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश के अंदर जो भी कांग्रेस संगठन का युवा, महिला या वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिसकी पकड़ जनता के मध्य है और जीत हासिल कर सकता है, वेसे ही व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी.

Congress Protest in Kinnaur: कांग्रेस की सरकार बनते ही लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, BJP राज में फैला भ्रष्टाचार- प्रतिभा सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है. वहीं, किन्नौर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भव्य स्वागत किया. इस दौरान प्रतिभा सिंह ने जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कहा कि साढ़े चार वर्ष में भाजपा सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार (pratibha singh attacks on jairam government) फैलाया है. उन्होंने कहा कि कहीं पुलिस पेपर भर्ती लीक मामला सामने आ रहा है तो कहीं भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं.

Election in Himachal: धूमल हमीरपुर से चुनाव लड़ें तो ठीक वरना हर हाल में लड़ूंगा चुनाव, चाहे पार्टी क्यों न छोड़नी पड़े- नरेश दर्जी

हमीरपुर में शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर नरेश कुमार दर्जी ने (Naresh Kumar Darji claims to contest elections) यह बयान देकर सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है. दर्जी ने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगें तो ठीक वरना वह हर हाल में चुनाव लड़ेंगे.

नगर निगम शिमला की चुनाव प्रक्रिया पर रोक, हाइकोर्ट ने दिए पुनर्सीमांकन के आदेश

नगर निगम शिमला के चुनाव में अब समय लगेगा. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निगम एरिया में पुनर्सीमांकन के आदेश (High court on Shimla MC election) दिए हैं. अदालत की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया. गुरुवार को अदालत ने फैसले के लिए आज यानी शुक्रवार का दिन तय किया था.

Shimla MC Election: हाईकोर्ट के फैसले का विक्रमादित्य सिंह ने किया स्वागत, शहरी विकास मंत्री पर लगाए ये आरोप

शिमला नगर निगम के पुनर्सीमांकन (Shimla Municipal Corporation Re-delimitation) पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस नेता और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम की डीलिमिटेशन को लेकर हाईकोर्ट ने आज जो फैसला (e-delimitation of Shimla Municipal Corporation) सुनाया है, वह स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि अभी 2 वार्डों के लिए फैसला है और अन्य वार्डों में भी इस तरह की कहीं गलत तरीके से डीलिमिटेशन की गई होगी तो कांग्रेस उनको लेकर भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.

मिशन रिपीट को लेकर हमीरपुर में होगा मंथन : 6 को कोर कमेटी और 7 जून को प्रदेश कार्यसमिति की होगी बैठक

विधानसभा चुनावों के मद्देनजर से 6 और 7 जून को प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों को लेकर संगठन की बैठकों का दौर जारी है. 6 जून को कोर कमेटी और 7 जून को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हमीरपुर में तय हुई है. चुनावी साल में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस कड़ी में प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा और मुख्यमंत्री के ओएसडी त्रिलोक जम्वाल की उपस्थिति में हमीरपुर भाजपा और विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक (Hamirpur BJP meeting) आयोजित हुई.

Himachal Corporate Sector से सेवानिवृत्त 6730 कर्मचारी आज भी ताक रहे पेंशन की राह

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए साल 1999 में पेंशन की जो अधिसूचना जारी की थी उसे आज तक सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया है. जिसका नतीजा यह है कि आज हिमाचल प्रदेश में 6730 कर्मचारी व अधिकारी इस योजना से वंचित हो गए हैं. कुल्लू में हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने कही.

