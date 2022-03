माल्यार्पण करते समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर युवक ने चलाया मुक्का: बिहार की राजधानी पटना (Patna the capital of Bihar) से बड़ी खबर आ रही है. यहां के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला (Attack on CM Nitish Kumar) हुआ है. सीएम का काफिला जब बख्तियारपुर से गुजरा तो वे एक जगह पर माल्यार्पण करने के लिए रुके. उसी दौरान एक शख्स पीछे से आया और उन पर मुक्का चला दिया. युवक को हिरासत में ले लिया गया है. यहां पढ़ें बड़ी खबरें...

SHIMLA: लालपानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की गंदगी से लोग परेशान, फैल सकती है ये बीमारी: राजधानी शिमला में फिर से पीलिया फैलने का खतरा पैदा हो गया है. शिमला के साथ सटे क्यार गांव में दूषित पानी से लोग खासे परेशान है. लालपानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Lalpani sewerage treatment plant) से जो पानी निकलता है वह सीधा क्यार गांव के पेयजल स्त्रोत के साथ नलों में मिल रहा है. पेयजल स्त्रोतों में दूषित पानी मिलने से लोग परेशान हैं. लोगों को खतरा है कि इस पानी को पीने से पशु भी बीमार हो रहे और बच्चे भी गाय के पेट मे ही मर रहे हैं. साथ ही पीलिया (Jaundice in shimla) जैसी बीमारी फिर से फैलने का खतरा पैदा हो गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

4 अप्रैल को पांवटा साहिब आएंगे सीएम जयराम ठाकुर, क्षेत्रवासियों को देंगे करोड़ों की सौगातें- चार अप्रैल को सीएम जयराम ठाकुर पांवटा साहिब के दौरे (CM Jairam Thakur visit to Paonta) पर रहेंगे. सीएम जयराम के इस कार्यक्रम में बेहतर व्यवस्था बनी रहे इसके लिए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सीएम जयराम अपने दौरे के दौरान क्षेत्र को करोड़ों की सौगात देंगें. यहां पढ़ें पूरी खबर...

30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी-अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इस साल 30 जून से होगी. तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. अमरनाथ यात्रा 47 दिनों तक चलेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

IPS अधिकारी को लात मारने वाले CM जयराम ठाकुर के PSO पर महिला ने लगाए मारपीट के आरोप-कुल्लू में हुए थप्पड़ कांड के दौरान चर्चा में आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पीएसओ बलवंत कुमार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार भी मामला मारपीट (PSO BALWANT KUMAR HIT A WOMEN) से जुड़ा है. आखिर क्या है पूरा मामला पढ़ें...

किन्नौर की पहाड़ियों पर दिखे दुर्लभ IBEX, देखें वीडियो-किन्नौर की रोपा घाटी की पहाड़ियों पर रविवार को (Ropa Valley of Kinnaur) आईबेक्स यानी पहाड़ी जंगली बकरों का बहुत बड़ा झुंड देखने को मिला है. जिसे स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक इन जानवरों को देखने के लिए भी यहां पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इन आईबेक्स को देख पाते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊर्जा मंत्री के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने पसारे पांव, युवाओं में दिख रहा खासा उत्साह-पंजाब में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party Himachal) को बंपर जीत मिलने के बाद हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है. रविवार को सिरमौर के पांवटा साहिब में कई युवाओं ने आम आदमी का दामन थामा और सड़कों पर रैली निकालकर जमकर नारेबाजी भी की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Police Bharti: हिमाचल प्रदेश में 75,803 अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा-हिमाचल प्रदेश पुलिस में पुरुष, महिला और चालक कांस्टेबल के पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार को हुई. जिला शिमला में तीन स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए थे. अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पोर्टमोर और संजौली कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाए थे. इन तीनों परीक्षा केंद्रों पर सुबह 5224 पुरुष और महिला अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (constable bharti himachal) देने के लिए पहुंचे थे. वहीं, प्रदेश भर में 75,803 अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा दी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कालाअंब में रोलिंग मशीन की चपेट में आने से यूपी के मजदूर की मौत-औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के जय एलॉय उद्योग में मशीन की चपेट में आने से एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई. घायल मजदूर सोनू सिंह को तत्काल कालाअंब के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया. मजदूर का शव डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन (Medical College Nahan) के शव गृह में रखा गया है, जहां पर सोमवार को उसके परिजनों के सामने शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

5 से 9 अप्रैल तक चलेगा Ghumarwin Summer Festival, पहली बार कहलूर क्वीन प्रतियोगिता का भी होगा आयोजन-कहलूर की पुरातन संस्कृति (Summer Festival Ghumarwin) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहलूर क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. जिसके लिए महिलाओं की आयु 18 से 35 साल रखी गई है. कहलूर क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 3 चरणों में होगा.यहां पढ़ें पूरी खबर...

करसोग में तारों पर गिरा चीड़ का पेड़, कई गांवों में 20 घंटे बिजली रही गुल-करसोग में 20 घंटों से गुल हुई बिजली को रविवार को बिजली बोर्ड द्वारा बहाल कर दिया गया (Electricity restored in karsog) है. दरअसल एक व्यक्ति ने जंगल में चीड़ के पेड़ पर कुल्हाड़ी चला दी थी, जिस कारण पेड़ सीधा बिजली की तारों पर जा गिरा. ऐसे में चार घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर 12 बजे बिजली की आपूर्ति को बहाल किया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें: माल्यार्पण करते समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर युवक ने चलाया मुक्का, जानें फिर क्या हुआ?