तिरंगे में लिपटे शहीद राकेश की पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचते ही मची चीख-पुकार, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में शहीद हुए उपमंडल बैजनाथ के शहीद राकेश कपूर का उनके गांव महेशगढ़ में पूरे सैनिक व राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (Army soldier rakesh kapoor of kangra) किया गया. राकेश कपूर की शहादत के बाद उनके पैतृक गांव में माहौल गमगीन है. शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके पैतृक गांव पहुंचे थे. पढ़ें पूरी खबर...

Hijab controversy: आशा कुमारी ने कहा, हिजाब पहाड़ के धाठू की तरह, सिर ढकना है मकसद

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को कांग्रेस (Asha kumari on Hijab controversy) विधायक आशा कुमारी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और छात्रा के साथ छेड़छाड़ को निंदनीय बताया है. आशा कुमारी ने कहा कि हिजाब दुपट्टे की तरह है. हिमाचल में महिलाएं धाटू पहनती हैं और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में घूंघट पहनने का रिवाज है. उन्होंने कहा कि हिजाब के नाम पर राजनीति की जा रही है, जो सही नहीं है.पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम का कांग्रेस पर निशाना, कहा: माफिया से किसके जुड़े हैं तार, जान चुका है पूरा हिमाचल

सीएम जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान शनिवार को कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां करोड़ों रुपये की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए. वहीं, जनसभा को संबोधित करने हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर (Jairam thakur on Himachal congress) निशाना साधा. उन्होंने कहा कि माफिया से किसके तार जुड़े हैं, अब यह पूरा हिमाचल जान चुका है. पढ़ें पूरी खबर...

पहाड़ सा है इस दुखियारी मां की दुख, बीमार बेटी के इलाज के लिए सीएम जयराम से गुहार

मंडी जिले के सुंदरनगर के धार गांव की लीला देवी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए सीएम जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है. दरअसल, लीला देवी की 22 वर्षीय बेटी मनीषा के दिल में छेद है. उम्र ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मना कर हैं. ऐसे में दवा ही एक सहारा है, लेकिन दवा का खर्च ज्यादा होने की वजह से इलाज संभव नहीं हो पा रहा है.पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में अभिभावकों की गुहार, सभी के लिए स्कूल खोल दो सरकार

शनिवार को उपमंडल बल्ह में निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया (Parents meeting in Sundernagar) गया. जिसमें बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों द्वारा सरकार से स्कूल खोलने की गुहार (Demand to open school in HP) लगाई गई है. अभिभावक चाहते हैं कि अब तो सभी श्रेणी के बच्चों के लिए स्कूल तुरंत प्रभाव से खोल दिए जाने चाहिए, ताकि बच्‍चों के भविष्‍य से खिलवाड़ न हो. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में 12 लाख लोगों का सहारा है बागवानी, 80 फीसदी शिमला जिले में होता है सेब का उत्पादन

वर्तमान में राज्य में 2.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के (Horticulture sector in Himachal) अधीन है. पिछले चार वर्षों से प्रदेश में 31.40 लाख मीट्रिक टन फल उत्पादन हुआ है. हिमाचल के कुल सेब उत्पादन (Apple production in Himachal) का 80 फीसदी शिमला जिले में होता है. हिमाचल में सालाना तीन से चार करोड़ पेटी सेब का उत्पादन होता है. अब प्रदेश सरकार की योजना फल कारोबार को बढ़ाकर 6 हजार करोड़ करने का लक्ष्य है. पढ़ें पूरी खबर...

FAGLI FESTIVAL KULLU: देवता गिरमल के सम्मान में फागली उत्सव हुआ शुरू

कुल्लू के विभिन्न इलाकों में अब फागली उत्सव का आगाज हो गया है तो वहीं, देवी देवता भी अब स्वर्ग से वापस लौट आए हैं. वहीं, कुछ देवी देवता चैत्र मास सक्रांति तो कुछ वैशाख मास सक्रांति को वापस (FAGLI FESTIVAL CELEBRATED IN KULLU) धरती पर लौटेंगे और स्वर्ग लोक में देवी देवताओं के बीच क्या चर्चा हुई और आने वाला समय कैसा रहेगा. इसके बारे में भी भविष्यवाणी करेंगे. जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ खराहल घाटी (Kharhal Valley kullu) के बनोगी गांव में शनिवार को देवता गिरमल के सम्मान में फागली उत्सव का आयोजन (Fagli festival organized) किया गया. पढ़ें पूरी खबर...

बनूटी में महिला सम्मेलन का आयोजन, 90 महिला मंडलों ने लिया हिस्सा

ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण के टुटू ब्लॉक के बनूटी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन (Vikramaditya organized women empowerment conference) किया. सम्मेलन में लगभग 90 महिला मंडलों ने हिस्सा लिया. वहीं, मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व विधायक आशा कुमारी भी सम्मेलन में विशेष रूप से शामिल (women empowerment conference in bhanuti) हुईं. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने ब्लॉक के हर महिला मंडल को 23 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी. पढ़ें पूरी खबर...

हिजाब पर विवाद जारी, विक्रमादित्य ने शिक्षण संस्थान में तय ड्रेस पहन कर जाने की वकालत की

हिजाब विवाद पर शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह (vikramaditya singh on hijab controversy) ने प्रतिक्रिया दी है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल वहां की वर्दी पहन कर जाना चाहिए तभी उस शिक्षण संस्थान की गरिमा बनी रहेगी. पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में वाहन चालान को लेकर डीसी के नए आदेश, 25 मिनट तक नहीं होगा चालान, पढ़ें क्या है मामला

किन्नौर प्रशासन ने अब जिले के सबसे बड़े बाजार रिकांगपिओ (DC kinnaur on vehicle challan) में चार स्थान वाहनों के लिए चिन्हित किए हैं. जहां लोग खरीदारी के समय अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे और करीब 25 मिनट तक पुलिस गाड़ी का चालान नहीं कर सकेगी.पढ़ें पूरी खबर...

