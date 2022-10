Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है.आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

Transfers in Himachal: हिमाचल सरकार ने एक IAS अधिकारी को दिया अतिरिक्त कार्यभार, 4 को एचएएस पदोन्नत किया

IAS And HAS officers Transfers in Himachal: हिमाचल सरकार ने चुनाव की घोषणा के साथ ही एक IAS को अतिरिक्त कार्यभार, आधा दर्जन के तबादले और 4 अधिकारियों को HAS में पदोन्नति का तोहफा दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

अमित शाह का इंतजार कर रहे 3 लाख हाटी, आज सिरमौर में करेंगे जनसभा

श के गृह मंत्री अमित शाह 15 अक्टूबर को सिरमौर दौरे पर आ रहे हैं. जहां वे हाटी समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे. यहां उनकी एक भव्य रैली होनी है, जिसके लिए 3 लाख हाटी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे (Amit Shah paonta sahib tour) हैं. यूं तो अमित शाह यहां हाटी समुदाय के कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये रैली शिमला लोकसभा क्षेत्र के लिए हो रही है. इस रैली के जरिये शिमला लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 17 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की तैयारी है. पढ़ें पूरी खबर...

सीबी बारोवालिया होंगे हिमाचल के नए लोकायुक्त, अधिसूचना जारी

न्यायाधीश सीबी बारोवालिया हिमाचल के नए लोकायुक्त होंगे. हिमाचल के राज्यपाल ने सीबी बारोवालिया (Justice Chandra Bhushan Barowalia) को लोकायुक्त के पद पर तैनाती दिए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है. हाईकोर्ट से इस्तीफा देने के बाद उन्हें हिमाचल के लोकायुक्त के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई (Lokayukta of Himachal Pradesh) जाएगी. पढे़ं पूरी खबर...

सीएम जयराम ने हिमाचल में चुनावों की घोषणा का किया स्वागत, बोले- पूरी तरह तैयार हैं हम

हिमाचल प्रदेश में चुनाव कब होंगे इसकी घोषणा हो गई है. 12 नवंबर को मतदान होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वह और उनकी पूरी टीम चुनाव (CM Jairam Thakur on election) लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का सरकार बनाने और उसके बाद चलाने में बड़ा सहयोग रहा. उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा जीतेगी और सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि जो कमी रह गई है उसको भाजपा की दोबारा बनने वाली सरकार में पूरा करेंगे.

हिमाचल में है दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, देश का पहला वोटर, जानें कुछ और दिलचस्प तथ्य

क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां है ? देश का पहला मतदाता कहां रहता है ? ऐसे कई रोचक तथ्यों का जवाब जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर. (World highest polling station).

Himachal elections 2022: प्रचार वार में BJP आगे, मोदी की 5 यात्राएं, कांग्रेस ने किया प्रियंका गांधी से श्रीगणेश

हिमाचल में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है. 12 नवंबर को मतदान (Himachal election date) होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी. वहीं, बात करें चुनावी प्रचार की तो चुनाव की तारीख का ऐलान होने से (Himachal assembly elections ) पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर, कुल्लू, ऊना व चंबा में एक पखवाड़े के भीतर आ चुके हैं. मंडी में युवा संकल्प रैली को पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. वहीं, कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रियंका की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली से पार्टी का प्रचार अभियान शुरू किया. ऐसे में प्रचार वार में इस तरह भाजपा आगे कही जा सकती है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव में मुद्दों की भरमार, जो बिगाड़ सकते हैं सियासी दलों का समीकरण

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर 2022 को विधानसभा के चुनाव होने हैं. वहीं, हिमाचल विधानसभा चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो इस बार प्रदेश में चुनावी मुद्दों की भरमार है. जो सियासी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं. इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी खुद को तीसरा विकल्प बता रही है. अब देखना होगा कि इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहते हैं. (Issues in Himachal assembly elections 2022) हिमाचल के चुनावी मुद्दे जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को नतीजे

हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो (Himachal assembly election Date) गया है. शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा (ELECTION COMMISSION PRESS CONFERENCE) की है. हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी.

हिमाचल में पर्यटक की तरह आएंगे कांग्रेस नेता, जनता बनाएगी BJP की सरकार: अनुराग ठाकुर

बिलासपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने (Anurag Thakur Target Congress) सोलन में प्रियंका गांधी की रैली पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता हिमाचल में किसी पर्यटक की तरह आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता भाजपा को ही चुनेगी और हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी.