बिलासपुर में कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने, अपने-अपने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने को लेकर (Sonia Gandhi ED Interrogation) बिलासपुर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया (Congress Protest in Bilaspur) गया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस दो गुटों में नजर आई. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में कांग्रेस का 'पोल खोल हल्ला बोल अभियान' शुरू, घर-घर जाकर बताएंगे सरकार की नाकामियां

भाजपा सरकार की नाकामियों को लोगों को बीच लाने के लिए शिमला कांग्रेस ने 'पोल खोल हल्ला बोल अभियान' शुरू किया (Congress started Pol Khol Halla Bol campaign) है. जिसकी शुरुआत शिमला के कैथू वार्ड से की गई. बता दें, इस अभियान को शिमला के सभी वार्डों में चलाया (Pol Khol Halla Bol campaign in shimla) जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

करसोग ब्लॉक कांग्रेस की बैठक 28 जुलाई को, नवनियुक्त प्रभारी रूपेश कंवल बढ़ाएंगे कार्यकर्ताओं का जोश

करसोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक 28 जुलाई को (Congress meeting in Karsog on July 28) होगी, इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं विधानसभा चुनाव क्षेत्र के नवनियुक्त प्रभारी रूपेश कंवल विशेष तौर से हिस्सा लेंगे.इस दौरान वह जहां कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे वहीं, विधानसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल की जा सके इसको लेकर भी टिप्स देंगे.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में आज भी बारिश के आसार, 25 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 25 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

हिमाचल में होगा नशे का खात्मा!, एंटी ड्रग टास्क फोर्स का होगा गठन

शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए एडीजीपी सीआईडी सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए नशा एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. उन्होंने कहा कि अब जल्द (Anti drug task force will be formed in Himachal) ही हिमाचल पुलिस की अपनी एंटी ड्रग टास्क फोर्स होगी. जिसका गठन जल्द ही कर दिया जाएगा.

रामपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को दे रहे जान से मारने की धमकी, पुलिस थाने में पहुंचा मामला

इन दिनों रामपुर में कांग्रेस के नेता ही आपस में ( dispute in Rampur congress ) उलझ रहे हैं. यहा तक एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं.ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर के महासचिव एवं पूर्व बीडीसी सदस्य लालसा निवासी पूज्य देव ने एक अन्य कांग्रेसी नेता पर आरोप लगाए हैं कि वह उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है. पढ़ें पूरा मामला...

ETV भारत इंपैक्ट: पीडब्ल्यूडी ने की एंबुलेंस मार्ग की मरम्मत, लोगों ने जताया आभार

शिमला-करसोग मुख्यमार्ग पर से कटने वाले अलसिंडी-बड़ेयोग वाया धुन्धन सड़क पर गड्ढों में मिट्टी भरने के लिए पीडब्ल्यूडी ने क्वाल से मझाडु एंबुलेंस मार्ग को ही काट दिया था. लेकिन ईटीवी भारत पर खबर प्रकाशित होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को जेसीबी भेजकर एंबुलेंस मार्ग को ठीक (Ambulance road repair in karsog) कर दिया.

Heavy rain in Lahaul Spiti: चूलिंग नाला में बढ़ा पानी का स्तर, 20 यात्रियों को सुरक्षित किया रेस्क्यू

जिला लाहौल स्पीति में बरसात अपना कहर बरपा रही है. वहीं, ग्लेशियर के पिघलने से नदी नाले भी काफी उफान पर हैं. शुक्रवार शाम के समय भी लाहौल घाटी के चूलिंग नाला में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ (Heavy rain in Lahaul Spiti) आ गई है. इस दौरान उदयपुर इलाके से आ रहे 20 यात्री फंस गए. जिसके (flood in chuling nala) बाद रेस्क्यू दल ने सभी यात्रियों को यहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया.

CBSE Board Result: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 12वीं के परिणाम में छाए शिमला के इन निजी स्कूलों के बच्चे

सीबीएसई बोर्ड की ओर से जमा दो और दसवीं का रिजल्ट घोषित (CBSE board result in Shimla) किया गया है. आइए जानते हैं राजधानी शिमला के सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों का रिजल्ट कैसा रहा...

Road Accident in Kullu: पनारसा में मिला पार्वती नदी में लापता दिल्ली के युवक का शव

मणिकर्ण घाटी के सरसाडी में वीरवार शाम एक सड़क हादसा पेश आया था. हादसे में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर पार्वती नदी में जा गिरी. वहीं, हादसे (Bike fell in Parvati river in Kullu) के बाद से ही चालक लापता था. लेकिन अब पुलिस द्वारा बाइक चालक का शव बरामद कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.