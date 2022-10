BJP का बड़ा नेता 2 दिन के भीतर कांग्रेस में होगा शामिल, राजीव शुक्ला आ रहे बिलासपुर: बंबर ठाकुर

former MLA of Bilaspur Sadar Bumber Thakur: पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर जिले से जल्द ही 500 भाजपा के नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

थोड़ा इफ, थोड़ा बट.. हिमाचल में ये हो सकते हैं कांग्रेस के 'स्पेशल 68'

हिमाचल में सत्ता में वापिसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस में टिकटों को लेकर वैसे तो शुरुआती राउंड की चर्चा हो चुकी है, लेकिन फाइनल लिस्ट पर मुहर लगना बाकी है. मौजूदा विधायकों को टिकट मिलना 100 फीसदी तय है. कुछ सीटों पर चेहरों को लेकर इफ एंड बट की स्थिति है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: शिमला जिले का सरकार बनाने में अहम रोल, आसान नहीं BJP की राह

हिमाचल में चुनाव की रणभेरी बज गई है. प्रदेश की सभी 68 सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं. शिमला जिले की बात करें तो राजधानी होने के लिहाज से शिमला जिला सरकार बनाने में हर बार अहम भूमिका निभाता है. आइए समझते हैं इस बार के सियासी समीकरण...

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: हर 5 साल में बदलती है देवभूमि में सरकार, जानें 37 सालों का इतिहास

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Assembly Election) में पिछले 37 सालों में कोई भी पार्टी अपनी सरकार रिपीट (Congress Government Not Repeated In Himachal ) नहीं कर सकी है. देवभूमि में 68 सीटों की जंग के लिए तमाम पार्टियों (BJP Government Not Repeated In Himachal ) ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. राजनीति के दिग्गज..सुरमा या यूं कहे कि राजनीति के हीरो लगातार जनता के बीच पहुंचे और वोट देने की अपील की. बीजेपी का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा और बीजेपी की सरकार फिर से आएगी तो वहीं कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी है. 1985 से लेकर 2017 तक के विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर अगर गौर करें तो कोई भी एक पार्टी की सत्ता यहां नहीं रही है. देखें अब तक का राजनीतिक इतिहास..

बंजार में आसान नहीं पूर्व मंत्री खीमी राम की राह, कांग्रेस कार्यकर्ता ही कर रहे पूर्व मंत्री का विरोध

कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के सशक्त उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री खीमी राम को देखा जा रहा है, लेकिन अगर उन्हें कांग्रेस का टिकट भी मिलता है तो इससे भी पूर्व मंत्री खीमी राह की मैदान की राह आसान नहीं होगी. वजह जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Assembly Election 2022: सरकार बनाने में आरक्षित सीटों का अहम योगदान, समझिए पूरा गणित

हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में 17 सीटें अनुसूचित जाति (SC) और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं. पिछले दो विधानसभा चुनावों की बात करें तो रिजर्व सीटों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका बनाई. ऐसे में बीजेपी को अपने रिवाज बदलने का दावे को सच साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना बड़ेगा. जानते हैं रिजर्व सीटों का समीकरण....

धूमल के जिले में प्रत्याशी चयन की वोटिंग ने बढ़ाई दिक्कत, हमीरपुर, सुजानपुर बड़सर और भोरंज में भी बढ़ी उलझन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तारीख का ऐलान हो गया है. वहीं, हमीरपुर जिले में सियासी समीकरण उलझे हुए हैं. 5 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिले में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि सियासी मैदान में कौन किससे भिड़ेगा. जिलके लिए अब भाजपा ने जिले में प्रत्याशियों के चयन के लिए लिखित रूप से वोटिंग करवाई गई जिसे भाजपा हाईकमान को भेजा गया है.(Himachal Assembly Elections 2022) (BJP candidate in Hamirpur) (Himachal BJP Candidate List)

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हिमाचल में 90 प्रतिनिधि करेंगे मतदान, प्रतिभा सिंह दिल्ली से कर रहीं वोट

आज देश भर में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस कार्यालयों में मतदान हो रहा है. इसी के तहत शिमला में भी मतदान की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है और यह मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा. इस दौरान कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, विक्रमादित्य सिंह सहित कई नेता अब तक मतदान कर चुके हैं. (Congress National President Voting in Shimla) (Vikramaditya casts vote for Congress President) (Congress Presidential Election 2022)

आनी में 2.150 KG चरस के साथ युवक गिरफ्तार, आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में पुलिस

जिला कुल्लू के आनी में पुलिस की टीम ने 2 किलो 150 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. (Youth arrested with Charas in Anni) (Charas recovered in kullu)

दिल्ली से लौटने पर बंबर ठाकुर ने भाजपा पर बोला जुबानी हमला, कहा: बिलासपुर सदर से कांग्रेस की होगी जीत

जिला बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को मिलना लगभग तय है. बंबर ठाकुर आज सुबह ही दिल्ली से लौटे हैं. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर खूब जुबानी हमला बोला. (Bumber Thakur Naina Devi visit) (Himachal Assembly Election 2022) (Bumber Thakur On BJP)