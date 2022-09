ढली-संजौली टनल का काम जल्द होगा पूरा, दोनों छोर मिले, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

Dhali Sanjauli Tunnel Shimla: ढली-संजौली टनल का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है. जल्द ही टनल का कार्य पूरा होने की उम्मीद है. टनल के दोनों सिरे जोड़ दिए गए हैं, ऐसे में संभावना है कि अगले माह तक टनल का काम पूरा हो जाएगा और टनल वाहनों के लिए खोल दी जाएगी.

आश्रय शर्मा कांग्रेस के युवा नेता, रोजगार यात्रा में हिस्सा लेने पर होगा स्वागत: विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल में मंडी जिले के करसोग में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युवा रोजगार यात्रा के संयोजक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आश्रय शर्मा ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है, इस बात की जानकारी नहीं है. व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूंगा कि आश्रय शर्मा कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं. हम उनका पूरा मान सम्मान (Vikramaditya Singh on Aashray Sharma) करते हैं. युवा रोजगार यात्रा का जो भी कार्यक्रम तय है, उसकी पूरी सूची आश्रय शर्मा को भी दी गई थी.

इस दिन से फिर खराब होगा हिमाचल का मौसम, शिमला में कूल हुई हवा

Rain in Himachal: विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई है. इस दौरान कोई अलर्ट नहीं रहेगा और (Himachal weather update) कुछ एक स्थानों पर ही बारिश हो सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

परिवार, चाटुकार और दफ्तर के पीए चला रहे कांग्रेस पार्टी: CM JAIRAM THAKUR

CM Jairam Thakur at Padhar: पधर में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम में पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कई तंज कसे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा है और न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस मिट चुकी है. हालात ये हैं कि आज कांग्रेस पार्टी को एक परिवार और केवल चाटुकार व दफ्तर के पीए चला रहे हैं.

पंजाब के बाद हिमाचल में अनार के बक्सों में मिले नोट के कतरन, जांच में जुटी पुलिस

पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सोलन में अनार के डिब्बे से 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की कतरन मिले (Note clippings found in pomegranate boxes in Solan) हैं. ये रॉ मैटेरियल असली नोट के हैं या नकली नोट के इसकी पुष्टि नहीं हुई है. जिला पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मामले की जानकारी दी (Indian currency clippings found in himachal) है.

हिमाचल में सरकार बदलते ही रैलियों का खर्च भाजपा से वसूल किया जाएगा: मुकेश अग्निहोत्री

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में प्रदेश डिपो संचालक समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मीडिया कर्मी से रूबरू होते हुए बयान दिया कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलेगी और प्रगतिशील हिमाचल की रैलियों का खर्च भाजपा से वसूल किया जाएगा.

भाजपा ने युवाओं के साथ किया धोखा, हिमाचल में कांग्रेस 5 लाख युवाओं को देगी रोजगार: कृष्णा अल्लावरु

कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने शिमला में केंद्र की मोदी प्रदेश की जयराम सरकार (Krishna Allavaru Targets BJP) को घेरा है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी का तोहफा दिया है. उन्होंने दावा किया की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हर उस गारंटी को पूरा किया जाएगा जो कांग्रेस ने की है.

हिमाचल प्रदेश में बनेंगे 6 रोपवे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

Ropeway in himachal pradesh: हिमाचल प्रदेश में 39 किलोमीटर लंबे छह रोपवे का निर्माण होगा. पांच रोपवे के निर्माण पर करीब 1,364 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि कुल्लू स्थित रोपवे निर्माण की लागत राशि अभी तय नहीं है.

टिकट के लिए आवदेन करना युवा कांग्रेस का अधिकार, किन्नौर कांग्रेस के आरोप निराधार: निगम भंडारी

किन्नौर कांग्रेस में इन दिनों टिकट आवेदन को लेकर गुटबाजी (Ticket controversy in Kinnaur Congress) चल रही है. किन्नौर कांग्रेस द्वारा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी पर आरोप लगाए जा रहे हैं. किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी दोनों ही विधानसभा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. ऐसे में किन्नौर कांग्रेस लगातार निगम भंडारी पर आरोप लगा रही है. वहीं, अब खुद निगम भंडारी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है.

लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील में डूबा व्यक्ति, गोताखोर करेंगे तलाश

man drowned in chandratal: लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी की चंद्रताल झील में बीती शाम के समय एक व्यक्ति के डूबने की सूचना है. लाहौल स्पीति प्रशासन के द्वारा व्यक्ति की तलाश के लिए सुंदरनगर से गोताखोर बुला लिए गए हैं जो चंद्रताल झील में लापता व्यक्ति की तलाश करेंगे.

