हमीरपुर कांग्रेस की बैठक में हंगामे पर चढ़ा सियासी पारा, Congress और BJP आमने-सामने

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन अभी से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है. चुनावी साल में कांग्रेस में गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी है. बुधवार को हमीरपुर कांग्रेस की बैठक में हंगामे और हाथापाई (dispute in hamirpur congress meeting) मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने-सामने आने लगे हैं. इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं.

CM के बाद डीसी कुल्लू के नाम पर साइबर फ्रॉड, WhatsApp कॉल के जरिए की गई पैसों की डिमांड

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बाद डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया (Cyber fraud on the name of DC Kullu) है. जहां फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसों की मांग की जा रही है. डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि यदि लोगों को उक्त नंबर से कोई मैसेज या कॉल आती है तो उस व्यक्ति के झांसे में न आएं. उन्होंनेकहा कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पौंग झील में डूबे दो लोग, NDRF और स्थानीय प्रशासन ने चलाया सर्च अभियान

पौंग झील में दो लोग डूब गए हैं. पौंग झील में लापता हुए दो लोगों (two people drowned in pong dam) में राज कुमार (45) पुत्र चंचल सिंह निवासी भयाल व रणजीत सिंह (32) निक्का राम निवासी नंदपुर भटोली शामिल हैं. बताया जा रहा है कि बरयाल पंचायत के भियाल गांव से तीन लोग बुधवार को पौंग बांध की ओर गए थे, एक व्यक्ति लौट आया, जबकि अन्य दो रात को घर नहीं पहुंचे. जिससे उनके डूबने का अंदेशा लगाया जा रहा है.

Himachal Seat Scan: मंडी सदर सीट पर पंडित सुखराम परिवार का दबदबा, इस साल जानिए क्या हैं चुनावी समीकरण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र (Mandi Sadar Seat Ground Report) की बात करने जा रहे हैं. कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये 33वीं विधानसभा सीट है. वैसे तो इस सीट पर दशकों से पंडित सुखराम परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद पंडित सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा ने ही भाजपा की झोली में यह सीट डाली. चुनाव की दृष्टि से इस साल यह सीट काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि अनिल शर्मा कब किधर करवट बदलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता. आज जानेंगे कि इस सीट पर आखिर चुनावी समीकरण क्या हैं.

नहीं छोडूंगा प्रदेश की राजनीति, पार्टी कहे तो लड़ूंगा ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव: कुलदीप राठौर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में सोलन दौरे पर कुलदीप राठौर ने कहा कि, मैं टिकट के लिए प्रबल दावेदार हूं. पार्टी कहे तो मैं ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं. मैं प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ूंगा.' इसके साथ ही प्रदेश में टिकट को लेकर सियासत तेज हो गई है.

Hamirpur: किडनी रोग से जूझ रहे मां-बेटा, अब इलाज के लिए नहीं पैसे, डीसी से लगाई मदद की गुहार

हमीरपुर जिले के जजरी गांव के रहने वाले मां और बेटा दोनों को ही किडनी संबधित बीमारी है. यह परिवार इलाज करवाने में सक्षम नहीं है. महिला का पति सुनील कुमार दिहाड़ी मजदूरी करता है. दोनों के (Mother and son suffer kidney disease in Hamirpur) इलाज पर करीब ₹500000 खर्च होंगे. यह परिवार बीपीएल में भी नहीं है, जिस वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ इस परिवार को नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में परिवार ने डीसी हमीरपुर से मुलाकात कर आर्थिक मदद मांगी है.

Missing Case in Hamirpur: 13 दिनों से लापता बुजुर्ग का नहीं लगा कोई सुराग, एसपी हमीरपुर से मिले परिजन

हमीरपुर जिले में एक बुजुर्ग के लापता होने (Missing Case in Hamirpur) का मामला सामने आया है. पिछले 13 दिनों से 81 वर्षीय बुजुर्ग लापता है जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. ऐसे में परिजनों ने एसपी हमीरपुर से मुलाकात की और उनसे गुहार लगाई की पुलिस द्वारा की जा रही जांच प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए

Sarchu Border Dispute: नहीं थम रहा मनाली-लद्दाख बाइक एसोसिएशन के बीच विवाद, दोनों तरफ से लगाया सरचू सीमा पर नाका

पर्यटकों को मनाली से लेह के लिए दो पहिया वाहन मुहैया करवाने वाली मनाली बाइक एसोसिएशन (Manali Bikers Association) और लद्दाख बाइक रेंटल कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. लद्दाख बाइक रेंटल कोऑपरेटिव लिमिटेड का कहना है कि मनाली के बाइकर्स ने एमओयू का उल्लंघन किया है. वहीं, मनाली बाइक एसोसिएशन ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. क्या है आखिर ये विवाद.. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

BSL reservoir drinking water scheme: सुंदरनगर शहर में नहीं थम रहा पेयजल योजना को लेकर मचा बवाल, जानें पूरा मामला

सुंदरनगर शहर के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा बीएसएल जलाशय (BSL reservoir drinking water scheme) से पीने का पानी का उठाने को लेकर शुरू की गई पेयजल योजना पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा घटनाक्रम में वीरवार को मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर (Block Congress Committee Sundernagar) द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर की अध्यक्षता में पुराना बाजार से भोजपुर बाजार, महाराणा प्रताप चौक और रेस्ट हाउस चौक होते हुए जल शक्ति विभाग के कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया गया.

गरने द ग्लू-पन्याला सड़क की बहाली की मांग, ग्रामीणों ने डीसी से की मुलाकात

जिला हमीरपुर की एनआईटी के साथ लगती गरने द ग्लू से पन्याला सड़क की बहाली की मांग को लेकर साथ लगते गांव के लोगों ने डीसी से मुलाकात की (Garne Da Galu Panyala road restoration demand) है. बता दें कि ये सड़क पिछले 6 माह से बंद है. जिसकी वजह से लोगों को कुछ मिनटों के सफर को घंटों में तय करना पड़ रहा (village people met dc hamirpur) है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार की जयंती: कैबिनेट मंत्री समेत कांग्रेस नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन