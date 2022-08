Tiranga Yatra in Kullu: कुल्लू के पर्यटन स्थलों पर 13 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा: आशुतोष गर्ग

आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) की कड़ी में हर घर तिरंगा (har ghar tiranga) कार्यक्रम को व्यापक रूप देने के लिए जिले के प्रमुख पर्यटक गंतव्यों में आगामी 13 अगस्त को तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी.

हिमाचल के ऊना में बीते कल ही गोबिंद सागर झील में डूबने से 7 लोगों की मौत हुई थी. लेकिन फिर भी पर्यटक इस बात से कोई सबक नहीं ले रहे हैं और बेखौफ होकर झील में नहाने (Tourists taking bath in Gobind Sagar Lake) उतर रहे हैं. मंगलवार को पंजाब के ही कुछ पर्यटक झील में नहाने के लिए उतरे. जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा रोका भी गया लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी जान को खतरे में डाला. पढ़ें पूरी खबर...

पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश से मिले खीमी राम शर्मा, मुलाकात के निकाले जा रहे कई सियासी मायने

पूर्व मंत्री खीमी राम शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही कुल्लू जिले में कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई हैं. वहीं, कांग्रेस में शामिल होने के बाद खीमी राम शर्मा (khimi ram sharma joins congress) ने पहली बार पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर से मुलाकात की. वहीं, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं. पढ़ें, पूरी खबर.

KULLU: प्रशासन ने सरकार को भेजी कुल्लू बस हादसे की जांच रिपोर्ट, कई अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना

कुल्लू जिले की सैंज घाटी के शेंशर में हुए बस हादसे (Bus Accident in Kullu) की मजिस्ट्रेट रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी ई है. वहीं इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब कई अधिकारियों पर गाज गिरने का अंदेशा जताया जा रहा है. इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई थी. जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे में जांच के आदेश दिए थे. पढ़ें पूरी खबर..

घराट को गया था भाग चंद, अब तक नहीं लौटा वापस, नदी किनारे मिली लाठी

बंजार में तीर्थन घाटी की ग्राम पंचायत शर्ची से एक व्यक्ति लापता (person missing from Bandal village) हो गया है. लापता भाग चंद घर से घराट के लिए निकला था, लेकिन बाद में वापस नहीं लौटा. ग्रामीणों ने उसे नदी किनारे घराट वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था. लेकिन वह न तो घराट पहुंचा और न ही घर वापिस आया. वहीं, उसकी चलने की लाठी उसी रास्ते में मिलने पर परिजनों को उनके नदी में बहने की आशंका जताई है.

सुंदरनगर के खनोखर में खाई में गिरी कार, घायल चालक IGMC रेफर

मंडी जिले के सुंदरनगर में एक सड़क हादसा सामने (road accident in Sunder Nagar) आया है. यहां ग्राम पंचायत सलवाना के खनोखर गांव में एक कार गहरी खाई में गिर गई. हादसे में (car fell into a ditch in khanokhar) कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है. हादसा देर रात का है. स्थानीय लोगों ने घायल को खाई से बाहर निकाला और सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया. जिसके बाद घायल को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है.

तकनीकी विवि में जल्द होगी स्थाई शिक्षकों की नियुक्तिः प्रो. शशि कुमार धीमान

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति प्रो. शशि कुमार धीमान ने कहा कि तकनीकी विवि परिसर में जल्द ही स्थाई प्राध्यापकों सहित अन्य गैर शिक्षक वर्ग के पदों नियुक्ति की जाएगा. प्रदेश सरकार से प्राध्यापकों के 32 और गैर-शिक्षक वर्ग के 19 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है. इसके अलावा बीटेक (कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग), बीसीए और एमएससी (गणित और कम्प्यूटेशनल विज्ञान) को शुरू करने को मंजूरी मिली है. शिक्षकों की नियुक्ति के बाद इन तीनों कोर्सों की कक्षाएं भी तकनीकी विवि परिसर में शुरू की जाएगी.

लाहौल स्पीति: राक्षी ढांक में पहाड़ी से गिरी चट्टानें, कोकसर-रोहतांग सड़क मार्ग हुआ बंद

हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते जगह-जगह भूस्खलन होने और पहाड़ी से चट्टानें गिरने के मामले सामने आ रहे हैं. जिस कारण कई सड़कें भी बाधित हैं. बात अगर लाहौल स्पीति जिले की करें तो यहां भी पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुए हैं. वहीं, मंगलवार को भी राक्षी ढांक के पास भी पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी. जिसके चलते कोकसर से रोहतांग की ओर जाने (Koksar Rohtang road closed) वाला सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है.

मातमी चीत्कार से दहला ऊना: पंजाब के लिए एक साथ रवाना हुई 7 लाशें, बनूड़ में होगा सभी का अंतिम संस्कार

गोविंद सागर झील में 7 युवकों की डूबने के चलती हुई मौत की घटना (Youths drowned in Gobind Sagar lake) के बाद सभी शवों को रीजनल अस्पताल लाया गया. बेहद गमगीन माहौल के बीच इन युवकों के पोस्टमार्टम करने के बाद आज सभी शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया. सुबह सवेरे ही मृतकों के परिजन शव को ले जाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंच गए थे. शवों को देखते ही तमाम मृतकों के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल परिसर में फूट-फूटकर रोते दिखे. सभी शवों को पंजाब के मोहाली जिला के बनूड़ ले जाने के लिए पंजाब प्रशासन की तरफ से 7 एंबुलेंस भेजी गई थी. वहीं सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

कांग्रेस का जयराम सरकार पर निशाना: कर्जा लेकर किया जा रहा प्रचार-प्रसार: रामलाल ठाकुर

शिमला में आज कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने जयराम सरकार पर (Ramlal Thakur on Jairam government) निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद साल 2017 तक 35 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया, लेकिन साल 2017 से साल 2022 तक जयराम ठाकुर सरकार ने 35 हजार करोड़ का लोन ले लिया.

