Cabinet Sub Committee Meeting in Shimla: अब केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा फोरलेन प्रभावितों का मुद्दा, कैबिनेट सब कमेटी ने सीएम से की बैठक

फोरलेन प्रभावितों की समस्या का वर्तमान सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई है. इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी भी मुआवजा फैक्टर की मांग का समाधान नहीं निकाल सकी. कैबिनेट सब कमेटी (four lane affected in himachal) ने सीएम जयराम से आज ओक ओवर में बैठक की, लेकिन वित्तीय समस्या का उनके पास भी कोई हल नहीं निकला जिसके चलते अब गेंद केंद्र के पाले में डाल दी गई है. कैबिनेट सब कमेटी से बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए.

बड़े नेताओं के आशीर्वाद से नहीं, जनता की फीडबैक से होगा कांग्रेस में टिकट आवंटन: प्रतिभा सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में आए दिन बैठक आयोजित कर आगामी रणानीति तैयार कर रही है. इसी कड़ी में रविवार को निजी कार्यक्रम में सोलन दौरे पर पहुंची हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव में टिकट आवंट बड़े नेताओं के आशीर्वाद से नहीं बल्कि जनता की फीडबैक से होगा.

फिजूलखर्ची के कारण कंगाली की राह पर खड़ा है हिमाचल, जयराम ठाकुर बिना अनुभव वाले मुख्यमंत्री: कौल सिंह ठाकुर

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर (Former Health Minister Kaul Singh Thakur) ने कहा कि जयराम सरकार ने फिजूलखर्ची के चलते आज प्रदेश को कंगाली की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि बीते साढ़े 4 सालों में 13 हजार करोड़ (Kaul Singh Thakur on jairam government) से ज्यादा का कर्ज लिया गया है. भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाते हुए प्रदेश पर 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ जाएगी.

देश भर में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में 11 फीसदी हादसे हिमाचल में होते हैं: परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर

परिवहन एवं उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर (Himachal Transport and Industries Minister Bikram Thakur) ने कहा कि देश में हर साल कुल सड़क हादसों में अकेले हिमाचल प्रदेश में 11 फीसदी दुर्घटनाएं होती हैं. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं कैसे कम की जा सकती हैं, इसको लेकर सड़क सुरक्षा पर पाठ्क्रम तैयार किया गया है. आगामी शैक्षणिक सत्र में छठी से दसवीं कक्षा तक इसे पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा.

Kabaddi Controversy in Himachal: हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन ने अजय ठाकुर को भेजा नोटिस, सार्वजनिक रूप से माफी की मांग

कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर (Kabaddi Player Ajay Thakur) के द्वारा हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन (Himachal Kabaddi Association) पर गंभीर सवाल खड़े होने का बाद आए दिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन ने कबड्डी स्टार अजय ठाकुर को नोटिस भेज कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने मांगने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें अजय ठाकुर कह रहे हैं, वह गलत है. अगर उन्हें लगता है कि चयन प्रक्रिया में धांधली हुई है तो उसे साबित करें. उन्होंने आरोप लगाया कि अजय ठाकुर के पीछे राजनीतिक लोग हैं, जो कबड्डी एसोसिएशन पर कब्जा करना चाह रहे हैं.



कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी, सरकार पर खेल में राजनीति करने के लगाए आरोप

हिमाचल आम आदमी पार्टी के स्पोर्ट्स विंग के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर (Kabaddi player Ajay Thakur) का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों में राजनीति करने का काम कर रही है. सुनील कुमार ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता अपने करीबियों को तरजीह देने का काम कर रहे हैं. खिलाड़ियों को खेलों से पीछे धकेला जा रहा है.

सफेद के साथ ही हिमाचल में होगी लाल चंदन की खेती, जानें कैसा उगाए जा सकते हैं ये पौधे

हिमाचल में भी अब लाल चंदन की खेती होगी. उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर के विशेषज्ञों ने संस्थान की नर्सरी में लाल चंदन उगाने में सफलता (red sandalwood farming in himachal ) हासिल की है. नेरी स्थित अनुसंधान केंद्र में कुछ वर्ष पहले कर्नाटक से लाए चंदन के पौधों पर रिसर्च शुरू हुई थी. दरअसल हिमाचल में चंदन के पेड़ (Sandalwood Trees in Himachal Pradesh) कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिलों में पाए जाते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इन जगहों पर लाल चंदन उगाने में कोई दिक्क्त नहीं होगी.

बारिश ने मचाई तबाही! बिलासपुर की नौणी पंचायत में घरों में घुसा मलबा, देखें वीडियो

जिला बिलासपुर की नौणी पंचायत में बारिश के पानी के साथ (heavy rain in bilaspur) बहकर आए मलबे की वजह से चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे काफी समय तक बाधित रहा. बिलासपुर जिले में पिछले 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है. वहीं, जिला मुख्यालय से 7-8 किलोमीटर दूर नौणी पंचायत में बारिश के पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई. ग्रामीणों के अनुसार पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला बंद है. इसकी वजह से पहाड़ की ओर से चंडीगढ़-मनाली एनएच से होते हुए आए पानी ने गांव में किसी खड्ड का रूप ले लिया. पानी व मलबा राजेश के घर में घुस गया.

आफत की बारिश! किन्नौर में आई पत्थरों की बाढ़, देखें वीडियो

किन्नौर में बारिश का दौर (Rainfall in kinnaur) जारी है. जगह-जगह बारिश के नुकसान हो रहा है. आज सुबह हुई हल्की बारिश के चलते जिला किन्नौर की सांगला घाटी में थेमगरंग नाले (Flood in themagarang Nala of Kinnaur) में पत्थरों की बाढ़ आ गई.

स्पीति घाटी के काजा में 12 हजार फीट की ऊंचाई पर बना जिम, Highest Gym in the world का दावा

स्पीति घाटी के मुख्यालय काजा में अब प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जिम स्थापित किया (Gym at kaza) गया है. जल्द ही इसका शुभारंभ भी कर दिया जाएगा. लेकिन इस जिम के दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर होने का दावा भी किया (Highest Gym in the world) जा रहा है. ये जिम 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है.

मंडी के सराज में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 6 घायल

मंडी जिले के सिराज में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया है. जहां उपमंडल बालीचौकी के तहत प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप जीप सुधारणी नाले के समीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट (Pickup truck Accident in Seraj) गई. जिस कारण पिकअप जीप में बैठे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं.

