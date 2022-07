हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहे सीएम जयराम, सरकार कर्ज लेकर कर रही फिजूलखर्ची: हर्षवर्धन चौहान

शिमला में कांग्रेस विधायक दल के उप नेता हर्षवर्धन चौहान (Harshvardhan Chauhan on cm jairam) ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सत्ता में आने से पूर्व बीजेपी ने कहा था कि वह वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं. जिससे उन्हें सड़कों की हालत का पता नहीं लग रहा है. सरकार के मंत्री व चैयरमेन महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं.

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बहसबाजी के दौरान जमीन में गाड़ दिए जाने के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है. आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) शनिवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे थे.

हिमाचल प्रदेश पुलिस पेपर लीक होने के बाद कल यानी 3 जुलाई को दोबारा से करवाया जा रहा है. इस दौरान पेपर देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एचआरटीसी की बसों में किराए में छूट रहेगी. गौरतलब है कि हिमाचल में 1,334 कांस्टेबल (HP Police constable recruitment exam) पदों के लिए करीब 75,687 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. पेपर लीक मामले में फंसे 116 आरोपी अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे.

भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 की रात ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ. जंग हारने के बाद पाकिस्तान के 90 हजार सैनिक भारत के कब्जे में थे और उसे समझौता करना पड़ा. क्यों हुआ था शिमला समझौता ? और क्या है इस समझौते में खास ?, जानने के लिए पढ़ें

आज ही के दिन 2 जुलाई 1972 की रात को भारत और पाकिस्तान के बीच (shimla agreement 1972) एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था. जिसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं. इस दौरान पाकिस्तान से शिमला पहुंची तत्कालीन पाक पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो भी खूब चर्चा में रहीं. शिमला में जहां भी बेनजीर (Benazir Bhutto Shimla tour) जाती थीं, उनके पीछे मीडिया लग जाता था. बेनजीर उस वक्त इस तरह से सुर्खियों में थी कि किसी ने उन्हें भारत में पाकिस्तान का राजदूत बनाने की सलाह तक दे डाली.

हिमाचल प्रदेश में आम आमदी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने के लिए बदलाव यात्रा शुरू की है. आज बदलाव रैली ((Aam Aadmi Party rally in Mandi)) मंडी जिले में निकाली गई. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया.

हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन व समृद्ध गद्दी समुदाय की छह उप-जातियों के समूह हिमालयन गद्दी यूनियन (Demand To Add Gaddi With Six Sub castes) ने अपनी वर्षों पुरानी मांग के पूरा न होने पर शुक्रवार को धर्मशाला में महाआक्रोश रैली निकाली. बाद में डीसी ऑफिस में उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया.

प्रदेश के सबसे बडे़ अस्पताल IGMC से डिस्चार्ज मरीज की जाम में फंसकर मौत का मामला सामने आया (Discharge patient dies in Theog) है. ठियोग थाने में इसको लेकर FIR दर्ज की गई है. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वह मरीज को लेकर जा रहे थे तो फागू में ट्रैफिक जाम था.

देश विदेश के सैलानी जब हिमाचल घूमने आते हैं आम तौर पर शिमला, कुल्लू-मनाली का ही ज्यादातर जिक्र करते हुए नजर आते हैं. लेकिन ऐसा नहीं देवभूमि में कई ऐसे पर्यटन स्थल (Famous tourist places in himachal) हैं जहां की खूबसूरत वादियां आपका मन मोह लेंगी. ऐसे में अगर आप भी कुल्लू-मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं आज हम आपके लिए कई और शूबसूरत पर्यटन स्थल (Famous tourist places in Kullu Manali ) के बारे में जानकारी लेकर आए हैं. जहां जाकर आप प्राकृतिक सौंदर्य का तो आनंद ले ही सकते हैं इसके साथ ही अपनी छुट्टियों को भी यादगार बना सकते हैं.

सुंदरनगर के कंदार गांव की तीन बच्चियों की मां के रहस्यमई परिस्थितियों में लापता होने के 6 दिन बाद भी महिला का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है. वहीं, सुंदरनगर पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई ना होने के चलते शनिवार (Missing woman of sundernagar) को महिला के पिता मनीराम नें पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री को ज्ञापन सौंप मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है. लापता महिला के पिता मनीराम का कहना है कि पुलिस की ओर से बेटी भवाना देवी को ढूंढने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है.

किसानों की परेशानी और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोलन के छोटे से स्कूटर मैकेनिक सैम्बी ने एक अनोखा पावर टीलर (multipurpose power tiller from a scrap scooter) बनाया है. इस स्कूटर से किसान कई काम कर सकते हैं. स्कूटर मैकेनिक के अनुसार किसान खेत जोतने के साथ ही खेतों में पानी और दवाइयों का छिड़काव भी कर सकेंगे.