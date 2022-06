CM Jairam Thakur: आम आदमी पार्टी का अस्तित्व देश में कहीं भी नहीं, पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर

आम आदमी पार्टी का भविष्य ना तो पंजाब में है और ना ही देश में और हिमाचल में तो बिल्कुल ही नहीं है. यह बात पंजाब में आम आदमी पार्टी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कही. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल (CM Jairam Thakur targeted the Aam Aadmi Party) में कोई अस्तित्व नहीं है. सीएम ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया. सीएम ने कहा कि जिस तरह खालिस्तान के झंडे और नारे खुलेआम लग रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो चुकी है. सीएम ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है. हिमाचल के लोग इस बात को भली भांति समझते हैं.

अग्निपथ योजना पर राम लाल ठाकुर का तंज, कहा- 4 साल बाद अग्निवीरों को शादी के लिए भी नहीं देंगे लड़कियां

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर ने रविवार को जिला मुख्यालय नाहन में पत्रकारवार्ता को संबोधित किया. इस दौरान (Press conference of Ram Lal Thakur in Nahan) रामलाल ठाकुर ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. हीं, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना के चलते फौज में जाने वाले युवा 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे. ऐसे में इन युवाओं पर क्या बीतेगी. हालात यह हो जाएंगे कि इन अग्निवीरों को बेरोजगार होने के बाद लोग शादी के लिए लड़कियां भी नहीं देंगे.

अग्निपथ योजना देश के युवाओं से विश्वासघात, गंजों को कंघी बेचने में भाजपा और RSS माहिर: अलोक शर्मा

अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में राजनीति जारी है. सोमवार को इस योजना के खिलाफ देश भर में कांग्रेस सत्याग्रह शुरू कर रही है. वहीं, इससे पहले रविवार को राजधानी शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा (Congress National Spokesperson Alok Sharma) ने शिमला कांग्रेस कार्यलय में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ओर विश्वासघात करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा 4 साल के बाद वापस लौटने पर युवाओं को नौकरी देने की मुंगेरीलाल के सपने दिखा रही है, जबकि पहले से ही प्रदेशों में बेरोजगारी काफी ज्यादा है और युवा रोजगार का इंतजार कर रहे हैं.

Say No To Drugs: शराब की बिक्री से करोड़ों रुपये एकत्र करने वाले एक्साइज विभाग ने दिया शराब न पीने का संदेश

नशा निवारण बोर्ड और राज्य कर एवं आबकारी विभाग (State Taxes and Excise Department Himachal) के सहयोग से राजधानी शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान नशा न करने का संदेश (Say No To Drugs) दिया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ड्रग्स की अधिकतम मात्रा पकड़ी गई और सबसे अधिक मामले दर्ज किए. प्रदेश सरकार नशा निवारण की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. सीएम ने टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी संजय कुंडू करेंगे.

राजेश धर्माणी ने मंत्री राजेंद्र गर्ग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, खाद्य आपूर्ति विभाग में 30 करोड़ का लगाया जा रहा चूना

बिलासपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में पूर्व सीपीएस और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव राजेश धर्माणी ने आरोप लगाया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के (Rajesh Dharmani accuses minister rajinder garg of corruption) लिए 30 करोड़ का चूना लगाया है, भ्रष्टाचार के इस आलम में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग लाग लपेट करने में लगे हैं.

PM Kisan Yojana: हिमाचल में 10 लाख किसान परिवारों को जारी की गई 1931.63 करोड़ रुपये की राशि

हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में पीएम किसान योजना के सफल क्रियान्वयन से अब तक लगभग 10 लाख (9 लाख 83 हजार 279) किसान परिवारों को 1931.63 करोड़ रुपये की राशि 11 किश्तों में प्रदान की गई है. राज्य के जनजातीय जिलों के किसान भी पीएम किसान योजना के (PM Kisan Yojana in Himachal Pradesh) अन्तर्गत लाभान्वित हुए है.

साचपास मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से HRTC बस में सवार करीब 9 लोग घायल, तीसा सिविल अस्पताल में भर्ती

चंबा से पांगी को जाने वाले मार्ग पर साचपास के पास अचानक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पर पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर गिरने से बस को नुकसान हुआ है. साचपास के पास पहुंचने पर पहाड़ी से अचानक से पत्थरों की बरसात (Bus Accident in chamba) होने लगी और भारी मात्रा से पत्थर गाड़ी पर गिरने लगे और इसमें सवार आठ से नौ लोग (Many passengers injured in Sach pass) बताए जा रहे हैं.

HP Board 10th Result 2022: कल जारी होगा दसवीं कक्षा का रिजल्ट, यहां देखें अपना परिणाम

प्रदेश में दसवीं कक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों का इंतजार सोमवार को खत्म हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल यानी सोमवार को दसवीं कक्षा का रिजल्ट घोषित (HP board 10th result 2022 ) कर देगा.

Maa Shoolini Fair: शूलिनी मेले में कबड्डी मैच का आयोजन, 81 टीमों ने लिया भाग

राज्यस्तरीय शूलिनी मेले के तीसरे दिन ठोडो ग्राउंड में आयोजित कबड्डी के मैचों ने मेले में आये लोगों का दिल जीता. मेले के दौरान कबड्डी की करीब 81 टीमों ने भाग लिया. खास बात ये रही कि मेले में प्रो कबड्डी में अपना जौहर दिखा चुके खिलाड़ियों ने भी भाग लिया और मेले में अपनी बेहतर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया. राज्यस्तरीय शूलिनी मेले में कबड्डी खेल समिति के अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने (Kabaddi match in Maa Shoolini Fair) बताया कि प्रतियोगिता के दौरान कुल 81 टीमों ने भाग लिया जिसमें प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेशों की से भी टीमें आई थीं.

आईजीएमसी में चोरी: मरीजों के मोबाइल और नगदी ले उड़े चोर

आईजीएमसी में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं. प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आईजीएमसी में मरीजों के साथ आए तीमारदारों के पैसे और मोबाइल चोरी (Theft in IGMC ) होने का मामला सामने आया है. वहीं, इस मामले में आईजीएमसी के कार्यकारी एमएस (IGMC Executive MS) डॉक्टर साद रिजवी का कहना है कि सिक्योरिटी को सूचित कर दिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल के विभिन्न वार्डों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.





