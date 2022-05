हिमाचल सरकार की इस योजना से राकेश के सपनों ने भरी उड़ान, 12 को रोजगार भी करवाया उपलब्ध: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बेरोजगार युवाओं के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभार्थी पांवटा साहिब (HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana) के हीरपुर गांव के निवासी 36 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र जैसी राम ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह 12वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए. उनका सपना था कि वह स्वरोजगार के साधन सृजित कर अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन यापन कर सकें, लेकिन धन के अभाव की वजह से कोई भी व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे. पूरी कहानी के लिए आगे पढ़ें... यहां पढ़ें पूरी खबर...

राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, जो सही नहीं: अनुराग ठाकुर: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को दोपहर के समय कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे. जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Anurag Thakur on Congress) ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से एजेंडा सेट करने का माध्यम तय किया है. आज दुनिया भर में भारत को अलग नजरिए से देखा जाता है. वहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यदि देश में थोड़ा समय बिताएंगे तब वो देश को समझ पाएंगे. कांग्रेस मिटती जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में मिशन रिपीट में भाजपा युवा मोर्चा निभाएगा अहम रोल: MLA राजीव बिंदल: जिला सिरमौर के नाहन में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा मंडल के सम्मेलन (BJP Yuva Morcha Nahan Mandal Sammelan) में विधायक राजीव बिंदल ने जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया तो वहीं, उन्हें चुनावी टिप्स भी जारी किए. सम्मेलन में काफी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. वहीं, विधायक बिंदल ने कहा कि इस सम्मेलन में सभी पोलिंग बूथों से कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा अग्रणी भूमिका निभाते हुए भाजपा की सरकार को दोबारा से सत्ता में लाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

माजरा प्रकरण: 'धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का हो': मुस्लिम नवयुवक सोसायटी नाहन (Muslim Youth Society Nahan) के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने कहा कि पिछले कुछ समय से पांवटा साहिब-माजरा में कुछ लोगों द्वारा माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है. हाल ही में माजरा में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के बाद क्षेत्र में तनाव की जो स्थिति उत्पन्न हुई, वह एक शर्मनाक घटना है.यहां पढ़ें पूरी खबर...

लाइसेंस दिखाने के बावजूद काट दिया 7 हजार का चालान, सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत: शिमला शहर में एक युवक ने पुलिस पर बेवजह चालान काटने और बेवजह परेशान करने का आरोप (Police cut a challan of 7 thousand in Shimla) लगाया है. पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है. इसके साथ ही युवक का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह कोर्ट भी जाने के तैयार है. वहीं, डीएसपी ट्रैफिक अजय भारद्वाज का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

तंबाकू के सेवन से युवाओं को भी हो रहा हार्ट अटैक, प्रतिवर्ष हिमाचल में आ रहे इतने मरीज: शिमला में आईजीएमसी कार्डियोलॉजी विभाग (IGMC Department of Cardiology) के एचओडी डॉ. पीसी नेगी ने कहा कि अब तंबाकू के सेवन करने से अब 20 साल तक के युवाओं को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं, जो कि एक चिंता का विषय (Heart attack cases in youth increasing in himcahal) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

PAONTA SAHIB: यमुना घाट पर डूबने से पंजाब के श्रद्धालु की मौत: पांवटा साहिब में गुरुद्वारा के समीप यमुना घाट पर नदी में स्नान करते समय एक श्रद्धालु की डूबने से मौत हो (Devotee from Punjab died) गई है. 23 वर्षिय श्रद्धालु पंजाब का रहने वाला था. फिलहाल गौताखोरों द्वारा श्रद्धालु के शव को ढूंढा जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

विक्रमादित्य सिंह का केंद्र पर निशाना, कहा: हिमाचल गुजरात चुनावों को देखते हुए घटाए गए पेट्रोल डीजल के दाम: केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम (Petrol diesel New rates) करने के फैसले को कांग्रेस ने चुनावी स्टंट बताया है. हिमाचल कांग्रेस के महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल गुजरात चुनावों को देखते हुए ये निर्णय (Vikramaditya Singh on Petrol diesel Price) लिया है. जबकि लोग पिछले कई महीनों से इसके बढ़ते मूल्यों से परेशान थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल सरकार ने IPS एसपी सिंह को सौंपी CID की कमान, IG होंगे रामेश्वर: हिमाचल सरकार ने सिविल सर्विस बोर्ड की अनुशंसा पर पुलिस विभाग के पांच आला (Himachal government has transferred five top officers) अधिकारियों को तबदील किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...