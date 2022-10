अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का किया उद्घाटन, बोले: अब हिमाचल से भी खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतेंगे

जिला बिलासपुर में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोलडैम पर बने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन (Anurag Thakur inaugurates Water Sports Center) किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल को खेलों के हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

महा संकल्प सम्मेलन के बहाने हमीरपुर में आशीष शर्मा का शक्ति प्रदर्शन, जनता से की ये अपील

महा संकल्प सम्मेलन के बहाने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आशीष शर्मा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है. प्रदेश गौ सेवा आयोग सदस्य आशीष शर्मा करीब 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं. इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी प्रकाश चंद के अलावा रतन चंद शर्मा और आशीष शर्मा की धर्मपत्नी स्वाति शर्मा ने भी भारी जनसमूह को संबोधित कर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मौके की अपील जनता से की.

जब कुल्लू दशहरा में हुआ था गोली कांड, 2 सालों तक नहीं निकाली गई थी रथ यात्रा

कुल्लू दशहरा में 1971 में गोली कांड हुआ (Firing in Kullu Dussehra in 1971) था. जिसके बाद 1972 व 1973 में रथायात्रा नहीं निकाली गई.

कांग्रेस अपने कार्यकाल में घोड़े की तरह करती थी चुनाव आयोग का इस्तेमाल, बौखलाहट में हैं AAP नेता: संजय टंडन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोलन दौरे पर पहुंचे हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि बीजेपी की डंबल इंजन की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में भूल गयी, जब वो चुनाव आयोग को घोड़े की तरह से इस्तेमाल करती रही है.

महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सीएम जयराम समेत इन नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही (Maharishi Valmiki Jayanti 2022) है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने हर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी (CM Jairam on Maharishi Valmiki Jayanti) है.

HIMACHAL: मनाली में होटल में लगी आग, 6 लाख रुपए का हुआ नुकसान

हिमाचल के मनाली में रविवार सुबह करीब 10 बजकर एक होटल में आग लग (Fire broke out Hotel in Manali) गई. जिससे होटल संचालक को 6 लाख रूपए का नुकसान हुआ (Fire broke out Hotel in Manali) है.

SHIMLA: ढली सब्जी मंडी से मुजफ्फरपुर के लिए निकला ट्रक 650 सेब की पेटियों के साथ गायब, FIR दर्ज

राजधानी शिमला के ढली थाना के तहत 650 सेब की पेटियों से लदा ट्रक रास्ते से गायब होने का मामला दर्ज किया गया (Truck missing with 650 apple boxes from Shimla) है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि ट्रक ड्राइवर और मालिक दोनों ने उनके साथ धोका किया है और सेब की पेटियों को कहीं और बेचकर पैसे हड़प लिए हैं. मामले की पुष्टि एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू ने की (SP Shimla on apple truck missing case) है.

Yamuna Sharad Mahotsav: सीएम ने यमुना घाट पर की आरती, 10 हजार दीप से जगमगाया घाट

पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव का आज समापन (Yamuna Sharad Mahotsav in Paonta Sahib) है. जिसमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी मुख्य अतिथि रहेंगे. वहीं, यमुना शरद महोत्सव की दूसरी संध्या पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि (CM Jairam in Yamuna Sharad Festival) रहे. जिन्होंने महोत्सव के दौरान विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए.

15 अक्टूबर को सिरमौर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने पर गिरिपार में कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है. ऐसे में बीजेपी मिशन रिपीट में कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है. पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं की प्रदेश में चुनावी सभाएं हो रही हैं. अब इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 15 अक्टूबर को सिरमौर जिले के दौरे पर आ रहे हैं. सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने इसकी जानकारी दी. (hatti community in himachal) (Union Home Minister Amit Shah Himachal Visit).

हमीरपुर में जेपी नड्डा आज पंच परमेश्वरों से करेंगे संवाद, विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर भी चर्चा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर बीजेपी के आला नेता लगातार बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर रहें हैं. इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) आज हमीरपुर में पंचायत प्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेंगे. इस दौरान जेपी नड्डा चुनाव लेकर आगामी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे.

