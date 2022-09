जयराम ठाकुर ने OPS को लेकर कही बड़ी बात, वीरभद्र सिंह को बताया मौजूदा हालात का जिम्मेदार

हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ओपीएस इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है. हिमाचल में ओपीएस को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओपीएस को लेकर कांग्रेस पर ही निशाना साधते हुए बड़ी बात कही है. (Jairam Thakur on OPS) (OPS in Himachal)

भाजपा पर प्रदीप नरवाल का आरोप, कहा: झूठी घोषणाओं के दम पर सरकार चलाती रही BJP

ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव एवं कुल्लू-लाहौल के प्रभारी प्रदीप नरवाल ने शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार झूठी घोषणाओं के दम पर सरकार चलाती रही. अब भाजपा का झूठ जनता और कांग्रेस के सामने आ चुका है. ऐसे में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) में कांग्रेस की जीत पक्की है.

MLA रामलाल ठाकुर पर रणधीर शर्मा का तंज, कहा: अपनी सीट बचाने के लिए आंसुओं का सहारा ले रहे कांग्रेसी नेता

पूर्व विधायक व आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने विधायक रामलाल ठाकुर (MLA Ramlal Thakur) पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि अपनी सीट बचाने के लिए कांग्रेसी नेता आंसुओं का सहारा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है. कांग्रेस के नेता अपने ही राष्ट्रीय नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं.

केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक, जल्द आचार सहिंता लागू करने की उठी मांग

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग (Central Election Commission meeting in shimla) की टीम 24 सितंबर तक हिमाचल दौरे पर हैं. इसी कड़ी में आज शिमला में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. जहां प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की टीम को अपने-अपने सुझाव दिए.

हिमाचल भाजपा को रथ यात्रा की नहीं, विदाई यात्रा की जरूरत: शिव कुमार

सोलन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने हिमाचल में भाजपा द्वारा निकाली जा रही रथ यात्रा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा को रथ यात्रा निकालने (Shiv Kumar Target BJP) के बजाए विदाई यात्रा निकालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता, जयराम सरकार को विदाई देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

कुल्लू अश्लील वीडियो मामला, शिक्षक को किया गया निलंबित

कुल्लू जिले के आनी के एक सरकारी स्कूल में 5वीं की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में आरोपी शिक्षक को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने निलंबित कर (kullu teacher suspend) दिया है. वहीं, आरोपी शिक्षक ने 28 सितंबर तक अग्रिम जमानत पर है. (porn video case in kullu)

जयराम सरकार के विकास के दावों की खुली पोल! सिरमौर की इस पंचायत में सड़क की बदहाल स्थिति से लोग परेशान

हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है, लेकिन सरकार के ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं. दरअसल नाहन की (Bad condition of road in Sirmaur) ग्राम पंचायत क्लाथा बढ़ाना में मुख्य मार्ग किलोड से खेरी एससी बस्ती को जाने वाला मार्ग लंबे समय से खस्ताहाल पड़ा है. ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और विभाग से मार्ग को सुधारने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी मांग सुनने वाला ही कोई नहीं है.

शिक्षक ने थाने में मचाया जमकर उत्पात, पुलिसकर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों से की हाथापाई

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में वीरवार को एक शिक्षक ने थाना बंगाणा में जमकर उत्पात मचाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा (Fight Between Teacher and Police in Una) है. वीडियो में शिक्षक पुलिस थाना में ही पुलिसकर्मी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मारपीट करते हुए देखाई दे रहा है. उसे थाने में स्कूल की चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप में तलब किया गया (Teacher Viral Video Of Una) था.

आउटसोर्स कर्मियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, 28 सितंबर को होगी जयराम कैबिनेट की बैठक

आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर 28 सितंबर को होने वाली जयराम कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है. कैबिनेट मंत्री मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 27 सितंबर को आउटसोर्स कमेटी की बैठक होगी. इस बैठक में अंतिम ड्राफ्ट तैयार होगा.(jairam cabinet meeting on 28 september)

मणिकर्ण में पानी के टैंक में डूबने से बच्चे की मौत, बगीचे में खेलते वक्त गिरा

जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के बराधा के नैना सेरी गांव में पानी के टैंक में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई (Child dies after drowning in Manikaran) है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू अस्पताल भेजा गया है.

