मंडी में हर तरफ तबाही, मलबे में दबे 8 लोगों के शव बरामद, कटोला में 2 बच्चियों की मौत, कई लोग अभी भी लापता

heavy rain in Mandi, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है. काशन गांव में पंचायत प्रधान के घर पर मलबा गिरने के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और सभी 8 शवों को बाहर निकाल लिया गया है. डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि आठों शवों का मौके पर ही पोस्टमार्टम करके शव परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं. वहीं, कटोला के समीप लोअर संदोह पैदल नाला पार करते 6 लोग बह गए हैं. जानकारी के अनुसार अभी दो बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. सर्च ऑपरेशन जारी है.

जेपी नड्डा बोले, हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस देने पर सरकार कर रही विचार, जल्द होगा निर्णय

jp nadda himachal visit, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को पहली बार सिरमौर पहुंचे. नड्डा का सुबह पांवटा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे. वहीं, पांवटा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस देने पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा.

मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत

मंडी में भूस्खलन में हो गया. इस दौरान पंचायत प्रधान सहित 8 शवों को निकाल लिया गया है. बता दें कि देर रात भूस्खलन से मलबा घर में गिर गया था.

हिमाचल में आफतकाल, धर्मशाला में भूस्खलन, पठानकोट मंडी NH बंद

हिमाचल में आज बारिश ने तबाही मचा रखी (himachal weather update) है. प्रदेशभर में हाहाकार मचा हुआ (Yellow Alert in Himachal) है. अब धर्मशाला के पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे चंबी के समीप भारी भूस्खलन हुआ (Landslide in Dharamshala) है. जिससे नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया (Landslide near Pathankot Mandi NH Chambi) है.

हिमाचल में 24 घंटे में 5 की मौत, 15 लापता, सीएम जयराम की एहतियात बरतने की सलाह

Himachal Monsoon Season 2022 के दौरान हिमाचल में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. 24 घंटों के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं, 15 लापता लोगों को तलाशने का काम किया जा रहा है. सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है. वहीं, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मृतक परिवारों के प्रति दुख जताया है. मौसम विभाग ने हिमाचल में 25 अगस्त तक Bad weather in Himachal till August 25 मौसम खराब रहने की बात कही है.

चंबा में सड़क किनारे लटकी बस, 35 सवारियों की बच गई जान

Bus hanging roadside in Chamba हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में आज सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां पर सड़क धंसने से एक बस अचानक सड़क किनारे लटक गई ,लेकिन बस में सवार करीब 35 लोगों की जान बाल-बाल बच गई. बस पंजाब की थी और डलहौजी से पठानकोट जा रही थी.

चंबा में बड़ा हादसा, मलबे में दबने से दंपती और बेटे की मौत

हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बीच तबाही का दौर जारी है. जिला चंबा के भटियात क्षेत्र में भारी बरसात के चलते घर की दीवार टूट गई, जिससे मकान के अंदर मलबा घुस गया और मकान में मौजूद दंपती और उनके बेटे की मौत हो गई.

अंग्रेजों के जमाने का रेलवे पुल बहा, चक्की खड्ड पर था पुल, देखे वीडियो

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में शुक्रवार से हो रही मूसलाधार (heavy rain in himachal) बारिश के कारण नूरपुर के पास चक्की (Chakki Khad near Nurpur) खड्ड में अंग्रेजों के जमाने का बना रेलवे का पुल (railway bridge washed away) बह गया. गनीमत यह रही कि जब खड्ड में तेज बहाव आया तो उस दौरान पुल पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था.

देश में कोविड की चौथी लहर आ सकती है Omicron new sub variant Centaurus से, झारखंड में 63 फीसदी केस

देश मे कोविड की चौथी लहर Covid19 fourth wave in india की जो आशंका जतायी है, उसके पीछे सबसे प्रमुख कारक इसी omicron new sub variant centaurus को माना जा रहा है. omicron new sub variant centaurus in Jharkhand can be cause covid fourth wave in india.

जेपी नड्डा का मिशन हिमाचल, आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में अभी भले ही वक्त है, लेकिन भाजपा मिशन रिपीट की तैयारियों में जोर-शोर से जुट गई है. भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी कड़ी में शनिवार को प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान जेपी नड्डा पहले पांवटा साहिब और उसके बाद नाहन में जनसभा को संबोधित करेंगे. उसके बाद शाम में जेपी नड्डा शिमला पहुंचेंगे. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर JP Nadda on Himachal Tour...