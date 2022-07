करसोग में 14 हजार APL परिवारों को मिलेगा कम आटा, कोटे में लगा 1 किलो का कट

हिमाचल सरकार ने अगस्त माह के लिए राशन के कोटे का आवंटन कर दिया है. जिसके तहत इस माह की तुलना में करसोग के हिस्से कम कोटा आया है. इसके (APL families will get less flour in Karsog) मुताबिक अगस्त महीने में एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटे की मात्रा को एक किलो घटाया गया है.

5 साल बाद फिर प्रेम शर्मा कांग्रेस में शामिल, मनाली में भाजपा को हुआ डैमेज

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की मनाली विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रेम शर्मा ने 5 साल बाद फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए (Prem Sharma of Manali) हैं. बता दें कि प्रेम शर्मा ने विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा के प्रत्याशियों के साथ काम (Prem Sharma Join Congress Again) किया. अब देखना ये होगा कि आखिर अब प्रेम शर्मा के छोड़कर जाने से भाजपा किस तरह से डैमेज कंट्रोल करती है. पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर: बस्सी में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, बाल-बाल बची सवारियां, टला बड़ा हादसा

हमीरपुर जिले में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी भी सवारी को चोट नहीं पहुंची है. बता दें कि अवाहदेवी से बस्सी की ओर आ रही एक निजी बस बस्सी चौक से थोड़ा पीछे ही सड़क (Private Bus Accident In Bassi) से नीचे की ओर लुढ़क गई. बताया जा रहा है कि जमीन के धंसने के कारण यह हादसा पेश आया था. हालांकि किसी को भी हादसे में चोट नहीं आई है.

Charas smuggler arrested in Kasol: कसोल में 317 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार

कुल्लू के मणिकर्ण में पुलिस की टीम ने एक युवक को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 317 ग्राम चरस बरामद की है (Charas smuggler arrested in Kasol) और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

सिरमौर में दो दुर्घटनाओं में 3 की मौत, तीन घायल

जिला सिरमौर के उपमंडल शिलाई में शुक्रवार को दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो (Road Accident in Sirmaur) गई. पहला हादसा बालीकोटि के समीप हुआ जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई और तीन लोग घायल हुए (Bolero fell into gorge in Balikoti) हैं. वहीं दूसरा हादसा एनएच 707 पर मीनस-जामली सड़क पर हुआ है जिसमें चालक की मौत हो (Accident on Minas Jamli road) गई. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के शक्तिपीठों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, दुल्हन की तरह सजाए गए मंदिर

हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. लोग लगातार बाहरी राज्यों से आकर माता के दर्शन कर रहे हैं. वहीं चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी मेले के दूसरे दिन भी लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन कर रहे हैं. साथ ही विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भी दूसरे दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है. पढ़ें पूरी खबर..

शिमला में बारिश का दौर जारी, चम्याणा नाला उफान पर, सड़क पर मलबा आने से आवाजाही ठप

पहाड़ों की रानी शिमला में तेज बारिश का दौर 24 घंटो से जारी है. इसी के चलते चम्याणा में नाला उफान पर आग गया, जिसके चलते उसका मलबा सड़क पर आने से आवाजाही ठप हो (Chamyana Road closed due to landslide) गई. वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 अगस्त तक बारिश होने की बात कही है. इस दौरान लैंडस्लाइड और नदी-नालों के उफान पर होने की चेतावनी जारी की गई है.

ये क्या बोल गए राजीव शुक्ला: बंद कराओ बाली जी की चमचागिरी बहुत हो चुकी..देखे वीडियो

दिवंगत कांग्रेस नेता जीएस बाली का जन्मदिवस 27 जुलाई को था. इस दौरान नगरोटा बगवां में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला बाल मेले एवं बेरोजगार रैली में शामिल होने (Rajeev Shukla on GS Bali) आए थे, लेकिन उस समय उनका दिया गया बयान अब वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक कुछ पत्रकार उनसे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन पीछे से दिवंगत नेता जीएस बाली और उनके बेटे आरएस बाली के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी.

Monkeypox in Himachal: बद्दी में एक युवक में दिखाई दिए मंकी पॉक्स के लक्षण, सैंपल दिल्ली भेजे गए

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी (Monkeypox seen in Baddi) में एक युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए है. जिसकी रिपोर्ट 4 दिन के अंदर आएगी. युवक चंडीगढ़ में नौकरी करता है और बुधवार को घर आया था. पढ़ें पूरी खबर..

करसोग में गैस सिलेंडर मुफ्त में नहीं होगा रिफिल, आचार संहिता के चलते लगी रोक

करसोग में गृहिणी सुविधा योजना (Grihini Suvidha yojana) के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर भरने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा. यहां राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 पुराना बाजार में 10 अगस्त को चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की है. ऐसे में ज्य नागरिक आपूर्ति निगम की गैस एजेंसी ने मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल करने पर रोक लगा दी है.