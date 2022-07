विक्रमादित्य सिंह ऐसे नेता नहीं, जिस पर दी जाए कोई प्रतिक्रिया: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही कुछ महीने शेष हैं, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. कांग्रेस और भाजपा आए दिन एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. वहीं, मंडी दौरे पर पहुंचे शहरी विकासमंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला ग्राीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्या सिंह पर जमकर निशाना साधा है. कैबिनेट मंत्र ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ऐसे नेता नहीं हैं, जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए. उन्होंने कहा कि पार्टी में स्वयं का वर्चस्व कायम रखने के लिए विक्रमादित्य सिंह बयानबाजी करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि 6 बार के सीएम के पुत्र के मुंह से महिलाओं के प्रति ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती.

ED के पास सोनिया गांधी की पेशी, राजधानी शिमला में ईडी कार्यलय के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress interim President Sonia Gandhi) नेशनल हेराल्ड (National Herald) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीम के सामने पेश होने को लेकर समन जारी किया गया है. इसे लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी में रोष नजर आ रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी शिमला में भी ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी. वहीं, शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

हिमाचल कैबिनेट बैठक 28 जुलाई को, आउटसोर्स और UGC स्केल पर हो सकता फैसला

हिमाचल कैबिनेट की बैठक (Himachal cabinet meeting) 28 जुलाई को होगी. बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरों की घोषणाओं को बैठक में अप्रूवल मिलेगा. वहीं, आउटसोर्स और UGC स्केल पर भी बातचीत के बाद फैसला लिया जा सकता है.

आईजीएमसी में छुट्टी पर 157 डॉक्टर, मरीजों की बढ़ी परेशानी

आईजीएमसी अस्पताल (IGMC Hospital of Shimla) में डॉक्टरों की छुट्टी शुरू हो गई है और 157 डॉक्टर छुट्टी (157 doctors on vacation of IGMC) पर चले गए हैं. मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर अब छुट्टी पर हैं. ऐसे में अब मरीजों व उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में मरीजों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभार्थियों के मकानों का निरीक्षण करने सोलन के ब्रुरी पहुंची केंद्रीय टीम

हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में इन दिनों केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों के मकानों का निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची (PM Awas Yojana Central Team Reached Solan) है. ऐसे में टीम द्वारा देखा जा रहा है कि जो लाभार्थी चयनित किए गए हैं क्या उनके पास कच्चे मकान है भी या नहीं (Solan PM Awas Yojana Beneficiaries). पढ़ें पूरी खबर...

Illegal Liquor in Karsog: करसोग में ढाबे में 25 बोतल अवैध शराब और 6 बीयर की बोतलें भी बरामद

हिमाचल प्रदेश राज्य कर आबकारी विभाग करसोग (Himachal Pradesh State Tax Excise Department Karsog) की ओर से अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में टीम ने छतरी के राणाबाग में एक ढाबे में दबिश देकर 25 बोतल अवैध शराब और 6 बीयर की बोतलें बरामद करने में सफलता हासिल की है. फिलहाल विभाग की टीम जांच में जुटी है.

आफत बने तहबाजारी! सड़क पर जगह न होने से लोअर बाजार में फंसी एंबुलेंस, बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचा मरीज

शहर में तहबाजारी अब लोगों के लिए बड़ी आफत बनते जा रहे हैं. मंगलवार को लोअर बाजार में मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एक एंबुलेंस बीच बाजार में फंस (Ambulance stuck in Lower Bazar Shimla) गई. बाजार में तहबाजारी और दुकानदारों द्वारा सामान बाहर सड़क पर लगाए जाने की वजह से एंबुलेंस काफी देर तक एक ही जगह पर फंसी रही. करीब 20 मिनट बाद एंबुलेंस को वहां से निकाला जा सका और मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया. पढ़ें पूरी खबर...

COVID UPDATE OF HIMACHAL: हिमाचल में दूसरे दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 पार , कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले

हिमाचल में लगातार दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव केस का आकंड़ा 500 पार (COVID UPDATE OF HIMACHAL) रहा.सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले 184 कांगड़ा में निकले. वहीं, दूसरे नंबर पर राजधानी शिमला में 91 कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं.

सर्वे के आधार पर हो CANDIDATE का फैसला, अगर मैं जिताऊ नहीं तो मुझे भी न मिले टिकट: विक्रमादित्य सिंह

कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस पार्टी में टिकट आवंटन को लेकर एक बार फिर अपना पक्ष रखा है. सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने सर्वे के आधार पर टिकट आवंटन करने की वकालत की (Vikramaditya Singh on ticket allocation) है. उन्होंने कहा कि जो जीतने वाला उम्मीदवार नहीं है, उन्हें टिकट न दिया जाए. चाहे वो मैं ही क्यों न हूं.

किन्नौर में आफत की बारिश! कभी फट रहे बादल, कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन, अब तक करोड़ों की संपत्ति का नुकसान

जनजातीय जिला किन्नौर में लगातार हो रही बरिश लोगों के लिए मुसिबत का सबब बनी हुई है. आए दिनों हो रही बारिश के चलते कहीं बाढ़ तो कही बादल फट (Cloudburst in Kinnaur) रहे हैं. जिससे अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है. मंगलवार को भी किन्नौर में बारिश के चलते कई जगह बाढ़ आई और बादल भी फटे. प्रशासन की ओर से सभी जगह राहत और बचाव कार्य जारी है. पढ़ें पूरी खबर...