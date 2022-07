करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम ने सुंदरनगर के निजी होटल में लगाया फंदा

करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम (Former Himachal MLA commits suicide) ने सुंदरनगर के एक निजी होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. फिलहाल (Mastram former MLA of Karsog) इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्व विधायक द्वारा ये खौफनाक कदम क्यों उठाया गया.

CM Jairam Thakur in Chandigarh: एक क्लिक पर जानें सेब कार्टन के दामों और कांग्रेस व AAP पर क्या बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोमवार को हिमाचल भवन में कांफ्रेंस हॉल का शुभारंभ किया. इस दौरान ईटीवी भारत में उनसे विभिन्न राजनीतिक मसलों को लेकर बातचीत की. हिमाचल प्रदेश में इस बार कार्टन (CM Jairam on apple carton prices) को लेकर बागवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस पर 18% जीएसटी लगा है. जिसकी वजह से सेब का कार्टन महंगा हो गया है. इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि...

Anurag Thakur in Hamirpur : राजस्थान हिंसा पर राहुल गांधी चुप क्यों : अनुराग ठाकुर

सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान (Rajasthan) में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना (Anurag Thakur on Rahul Gandhi) साधा. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और राजस्थान सरकार ने वोट बैंक की खातिर वहां पर हुई हिंसा को लेकर चुप्पी साधे रखी.

Himachal Weather Update: शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, विभाग ने जारी किया अलर्ट

प्रदेश में बारिश का दौर (Rainfall in Himachal) जारी है. सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई. बारिश होने से तापमान में भी काफी कमी आई है. मौसम विभाग की माने तो 12 जुलाई को कुछ एक स्थानों पर ही भारी बारिश की संभावना है. जबकि 13 जुलाई से अधिकतर हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

मनाली में डीजल टैंकर में लगी आग, पर्यटकों को रोका गया, आग बुझाने का प्रयास जारी

पर्यटन नगरी मनाली के गुलाबा में सोमवार सुबह लेह की ओर जा रहे एक डीजल से भरे टैंकर में आग (Fire in diesel tanker in Manali) लग गई. हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों को प्रशासन ने कोठी और मढ़ी में रोक दिया.

Shrikhand Mahadev Yatra 2022: बम-बम भोले के जयकारों के साथ श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू

देश की दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा ((Shrikhand Mahadev Yatra 2022) ) भगवान शंकर (Lord Shankar) के जयकारों के साथ शुरू हो गई. यात्रा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है. वहीं, 24 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर 4 सेक्टरों में बांटा गया है.

शाहपुर की चंबी खड्ड में फंसा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने किया रेस्क्यू

शाहपुर की चंबी खड्ड में रेत-बजरी लेने गया एक युवक बारिश के चलते आई बाढ़ में वहीं फंस (Youth trapped in Chambi Khad) गया. हालात ये थे कि बाढ़ का पानी ट्रैक्टर-ट्रॉली के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया था और युवक को जान बचाने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर ही खड़ा होना पड़ा. युवक घंटों ट्रॉली पर ही खड़ा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा. इसी बीच वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे देखा और तुरंत खड्ड के किनारे पहुंचे. लोगों ने कड़ी मशक्कत कर युवक को खड्ड के बाहर निकाला. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में बारिश का दौर जारी, सोलंग गांव की ओर जाने वाला अस्थाई पुल बहा

कुल्लू जिले में बारिश का दौर जारी है. बीती रात को सोलंग गांव की तरफ जाने वाला अस्थाई पुल बह (Temporary bridge collapsed due to rain) गया. हालांकि , कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

किन्नौर के पागल नाले में बारिश से आया मलबा, सेना ने निकाली मलबे में फंसी गाड़ियां, NH-5 अवरुद्ध

किन्नौर में आज सुबह बारिश के चलते टापरी के समीप पागल नाले में अचानक मलबा (Flood In Pagal Nala of Kinnaur) आ गया. जिसके चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 बाधित हुआ है. इस मलबे की चपेट में कुछ छोटे वाहन भी आए, जिन्हें बाहर निकालने में सेना के जवानों ने मदद की.

Weather Update of Himachal: जारी रहेगा बारिश का दौर, 14 जुलाई तक येलो अलर्ट, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.