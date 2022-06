HP Board 10th Result 2022: हिमाचल बोर्ड में मंडी की देवांगी शर्मा ने हासिल किया पहला स्थान, डॉक्टर बनना है लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया (HP Board 10th Result 2022) है. मंडी की प्रियंका और देवांगी शर्मा इस बार की स्टेट टॉपर हैं. दोनों ने 700 में से 693 अंक हासिल किए हैं. साल 2018 में बीमारी के कारण देवांगी के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद देवांगी ने डॉक्टर बनने का प्रण लिया. और इस दिशा में देवांगी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं. उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उन्होंने HPBOSE में पहला स्थान (Devangi Sharma secured first place in Himachal Board) हासिल किया है.

गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले पर प्रतिभा सिंह के बयान को सुरेश कश्यप ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेसी नेताओं को भी दी ये नसीहत

भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बीते रोज गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले पर कांग्रेस की पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. साथ ही नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य (Suresh Kashyap on Pratibha Singh) कांग्रेसी नेताओं को भी मर्यादित भाषा में बयानबाजी करने की सलाह दी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी से लग रहा है कि कहीं न कहीं वह हताशा का शिकार हैं, क्योंकि उनका लग रहा है कि इस बार भी उन्हें सत्ता हासिल नहीं होने वाली है और कांग्रेसियों ने इस बात को मान भी लिया है कि वह सत्ता से दूर रहने वाले हैं.

मिड डे मील में मिलेगा अब सेब, आंगनबाड़ी और अस्पतालों में भी करवाया जाएगा उपलब्ध

देश में सूखे के लंबे स्पेल के कारण इस बार सेब का साइज छोटा रहने का अंदेशा जताया जा (Apple production in Himachal) रहा है. जिसके चलते विभाग की तरफ से इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं. प्रदेश सरकार इस बार इस योजना के सहारे सेब की खपत करने जा रही है. प्रदेश सरकार इस बार मिड डे मील के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी और बालबाड़ी केंद्रों को पौष्टिक आहार के तहत सेब भी उपलब्ध करवाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

HP Board 10th Result 2022: प्रियंका ने चमकाया मंडी का नाम, डॉक्टर बनना टारगेट

सरस्वती विद्या मंदिर तत्तापानी (Saraswati Vidya Mandir Tattapani) की पढ़ने वाली प्रियंका ने सरकार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारे को चरितार्थ किर दिया. स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें तत्तापानी की छात्रा प्रियंका (Priyanka) ने दसवीं कक्षा में 693 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर बाजी मारी.

HIMACHAL WETHER UPDATE: शिमला सहित कई जिलों में बारिश का दौर शुरू, धुंध के आगोश में राजधानी

प्रदेश में मौसम का मिजाज सुबह से बदल गया है. राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही और धुंध छा (Visibility low in Himachal) गई है. शिमला में धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है.

अर्की में विजिलेंस की रेड, MVI और दलाल होटल से गिरफ्तार, गाड़ियों की पासिंग के नाम पर कर रहे थे रुपया इकट्ठा

अर्की में मंगलवार देर रात विजिलेंस टीम ने होटल बाघल में एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (motor vehicle inspector) और एक दलाल को गिरफ्तार किया है. गाड़ियों की पासिंग की एवज में यह रुपया इकट्ठा कर रहे थे. विजिलेंस टीम के अधिकारियों के मुताबिक 5 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किया गया है.

फूड कमीशन चेयरमैन और सेक्रेटरी के बीच हाथापाई मामला: पुलिस ने किया मामला दर्ज, आज हो सकती पूछताछ

दो अफसरों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर (FIR registered in shimla) लिया है. वहीं,आज छोटा थाने की पुलिस दोनों अधिकारियो से पुलिस पूछताछ कर सकती है.

Sex Change in Himachal: आईजीएमसी में आया लिंग परिवर्तन का पहला मामला, आज मिल सकती है मंजूरी

हिमाचल प्रदेश में लिंग बदलने के लिए मंजूरी मांगने का पहला मामला सामने (Sex change operation in Himachal) आया है. यह मंजूरी राज्य का सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से मांगी गई है और बुधवार को इसके लिए अनुमति भी मिल (case of Sex change in IGMC shimla) सकती है. पढ़ें पूरी खबर..

शिमला से 14 साल की नाबालिग लापता, तलाश में जुटी पुलिस

शिमला शहर में 14 साल की नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने (Minor missing from shimla) आया. परिजनों ने अंदेशा जताया है कि नाबालिक को कोई अज्ञात व्यक्ति किडनैप करके ले गया है. परिजनों में सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है. अपनी पहचान गुप्त रखते हुए परिजनों ने शिकायत दी है कि बीते 28 जून को नाबालिक लड़की अपने घर से किसी काम के लिए बाहर गई थी, लेकिन वह देर शाम तक भी घर नहीं लौटी. पढ़ें पूरी खबर...

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल का फेसबुक अकाउंट हैक, साइबल सेल कर रही जांच

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री की फेसबुक आईडी हैक हो (Rajiv Saizal Facebook ID Hacked) गई. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर आईडी हैक होने का संशय जताया है.