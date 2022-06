Shimla Summer Festival: 5 से 8 जून तक आयोजित होगा समर फेस्टिवल, Guru Randhawa सहित ये लोक गायक मचाएंगे धमाल

लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 5 जून से शुरू (Shimla Summer Festival) होने जा रहा है. इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 8 जून तक चलेगा. समर फेस्टिवल में वाले कार्यक्रम में जाने (International Shimla Summer Festival) माने गायक गुरु रंधावा, हंसराज रघुवंशी अपनी प्रस्तुती देंगे. वहीं, देशभर से सांस्कृतिक दल रिज व माल रोड पर अपने-अपने राज्यों की संस्कृति से शिमला व देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को रूबरू करवाएंगे.

Congress protest on Paper Leak Case: पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच CBI क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस ने सरकार को दिया 90 दिन का अल्टीमेटम

हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए थे लेकिन 15 दिन से अधिक का समय बीत जाने के (Shimla Congress protest on Paper Leak Case) बाद भी सीबीआई द्वारा जांच शुरू न करने पर विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने जयराम सरकार को पुलिस पेपर लीक की रिपोर्ट 90 दिन के भीतर पेश करने का अल्टीमेटम दिया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि जल्द दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस अपने आंदोलन को उग्र करेगी.

Education Interaction Program In Mandi: 8 जून को पड्डल मैदान में होगा राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद कार्यक्रम, 20 हजार बच्चों को मिलेंगे लैपटॉप

मंडी में 8 जून को राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद एवं लैपटॉप वितरण समारोह का आयोजन (Education Interaction Program In Mandi) किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में होने वाले इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह जानकारी समारोह के आयोजन पर चर्चा को लेकर शनिवार को मंडी में बुलाई एक उच्चस्तरीय बैठक के उपरांत दी.

Himachal Weather Update: मैदानी इलाकों में लू को लेकर अलर्ट जारी, 26 जून को मानसून देगा दस्तक

हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम साफ बना (Clear weather in Himachal) रहेगा, जिसके चलते मैदानी इलाकों में गर्मी से लोगों को झूझना पड़ सकता है. वहीं, मौसम विभाग ने लू चलने को लेकर अलर्ट जारी (Heat wave alert in Himachal)किया है,लेकिन प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि मानसून तय समय पर 26 जून को दस्तक देगा.

सोलन में महिला कांग्रेस की बैठक, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा: कर्नल धनीराम शांडिल

सोलन में शनिवार को महिला कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया (Mahila Congress meeting in Solan)गया. बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी (Congress Manifesto Committee) के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने की. इस दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्षा उमा गर्ग ने विधानसभा चुनावों को लेकर महिलाओं के किए जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव रखा. वहीं, चुनावों में महिलाओं की क्या भागीदारी रहने वाली इसको लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई.

CM Jairam Visit Delhi: शनिवार को दिल्ली जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर, सोमवार को होगी कैबिनेट मीटिंग

शनिवार, 4 जून को दिल्ली (CM Jairam thakur will be on delhi tour) जाएंगे. सीएम जयराम दोपहर बाद सवा तीन बजे बिलासपुर से दिल्ली रवाना होंगे. हालांकि सीएम का यह दौरा आधिकारिक बैठकों को लेकर है, लेकिन चुनावी साल (Himachal Assembly Elections 2022) में मुख्यमंत्री को हिमाचल में आगामी रणनीति को लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे.

पांवटा साहिब में बस स्टैंड पर गंदे पानी का जमाव, 3 दिन से लोग परेशान

पांवटा साहिब बस स्टैंड के साथ बने शौचालय की पाइप खराब होने के कारण वहां का सारा गंदा पानी बस स्टैंड में जमा हो रहा (sewage dirty water in Paonta Sahib) है. जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है.

पुलिस को जाल में फंसाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, फिरौती की रकम के साथ इस तरह पकड़े गए बदमाश

मनाली में पुलिस (Kullu police team)को जाल में फंसाने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों को 4 लाख की फिरौती की रकम रंगे हाथों लेते गिरफ्तार किया गया. आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.

पांवटा में बलात्कार के 2 आरोपी गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

एक नाबालिग युवती के साथ 2 युवकों के बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार (Rape accused arrested in Paonta)कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों आमिर और बिट्टू को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

Paper Leak Case in Himachal: पेपर लीक के दाग को धोएगी जयराम सरकार, IAS अफसर की अगुवाई में बनाई कमेटी देगी सुझाव

पेपर लीक मामले को लेकर (hp police paper leak case) जयराम सरकार ने कमेटी का गठन किया है. आईएएस अधिकारी और कृषि सचिव राकेश कंवर की अगुवाई में सरकार ने कमेटी बनाई है. ये कमेटी पेपर लीक से बचाव के उपाय सुझाएगी. इस कमेटी में भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं.