निर्धारित समय पर ही होंगे चुनाव, खालिस्तान के मुद्दे पर राजनीति न करे विपक्ष: सीएम जयराम ठाकुर: सोमवार को हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे (CM Jairam Thakur reached Bhoranj) मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निर्धारित समय पर ही चुनाव होंगे. वहीं, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि खालिस्तान के मुद्दे पर राजनीति न करें. यहां पढ़ें खबर...

शिमला में Weather कूल-कूल, बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट: राजधानी शिमला में दोपहर बाद (weather in shimla) अचानक मौसम ने करवट बदली और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम काफी सुहावना हो गया है. लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिल रही है. विभाग की ओर से आज शाम 5 बजे तक शिमला, सिरमौर, चंबा में भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. यहां पढ़ें खबर...

हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू नहीं हुई तो सरकार का मिशन करेंगे डिलीट: बलदेव बिष्ट: हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट ने (NEW PENSION SCHEME KARAMCHARI MAHASANGH) कहा की (NEW PENSION SCHEME KARAMCHARI MAHASANGH) अगर अब भी सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो कर्मचारी आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार के खिलाफ वोट डालकर इस बात का जवाब देंगे. यहां पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल में शिक्षा का स्तर जानने मंगलवार को शिमला आएंगे मनीष सिसोदिया, अभिभावकों से करेंगे चर्चा: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिमाचल (Delhi Deputy CM Manish Sisodia visit Shimla) आ रहे हैं. मनीष सिसोदिया मंगलवार को शिमला पहुंचेंगे. जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कैसा है उसकी जानकारी लेंगे वहीं, शिक्षा के स्तर को लेकर छात्रों और अभिभावकों से भी चर्चा करेंगे. यहां पढ़ें खबर...

भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का संदेश, देखें वीडियो: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने (Tibetan spiritual leader Dalai Lama) सोमवार को अपने कार्यालय से भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी (Dalai Lama message on Lord Buddha birthday) किया है. इस वीडियो संदेश में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने लोगों को शुभकामनाएं दीं. क्या कहा धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने वीडियो संदेश में जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर...

बंजार में खाई में गिरी दिल्ली के पर्यटकों की गाड़ी, 4 की मौत, 3 घायल: कुल्लू जिले में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं. उपमंडल बंजार में घियागी के पास दिल्ली के पर्यटकों की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई (car fell into a ditch in banjar ) में गिर गई. इस हादसे में 4 पर्यटकों की मौत (4 tourists died in banjar) हो गई और तीन पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बंजार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (SP Kullu gurdev Sharma on banjar accident) ने बताया कि सड़क दुर्घटना में 4 पर्यटकों की मौत हो गई है. फिलहाल आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. यहां पढ़ें खबर...

रामपुर में तेज तूफान ने मचाई तबाही, HRTC की बसों पर गिरा पेड़, बिजली की तारें भी टूटी: रामपुर उपमंडल में बीती रात आए तेज तूफान के कारण विद्युत विभाग और रामपुर बस डिपो की बसों को भारी नुकसान (Storm caused havoc in Rampur) हुआ है. बीती रात 8 से 9 बजे के बीच आए तूफान के चलते क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई थी. इसके साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिरने के कारण बिजली की तारें भी टूट गई हैं. वहीं, रामपुर बस डिपो के पास भी एक भारी पेड़ तीन बसों पर जा गिरा. जिससे एक बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. यहां पढ़ें खबर...

SHIMLA: बुद्ध पूर्णिमा पर तिब्बती समुदाय ने लगाई प्रदर्शनी, 11वें पंचम लामा को रिहा करने की उठाई मांग: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को तिब्बती समुदाय ने रोटरी क्लब में एक प्रदर्शनी का आयोजन (Tibetan community organized exhibition in Shimla) किया. इस प्रदर्शनी में 11वें पंचम लामा की रिहाई और दलाई लामा से जुड़ी यादों को दर्शाया गया. प्रदर्शनी का उद्देश्य बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को याद करना और उनके बताए रास्ते पर चलना था. इस प्रदर्शनी के माध्यम से 11वें पंचम लामा को चीन की कैद से रिहा करने की मांग भी उठाई गई. यहां पढ़ें खबर...

जयपुर में होगी भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक, हिमाचल चुनावों पर हो सकती है चर्चा: जयपुर में होने वाली भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक (BJP National Working Committee meeting) कई मायनों में अहम मानी जा रही है. खासकर जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर इस बैठक में अहम रणनीति तैयार हो सकती है. बैठक के लिए हिमाचल से भाजपा नेता दिल्ली के लिए रुख करना शुरू कर दिए हैं. यहां पढ़ें खबर...

बंजार भाजपा की गुटबाजी जगजाहिर, हितेश्वर सिंह ने हाईकमान से मांगा टिकट: उपमंडल बंजार में भाजपा नेताओं में घमासान होना शुरू हो गया है. यहां बीजेपी के युवा नेता हितेश्वर सिंह ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का खुलेआम ऐलान कर दिया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि हाईकमान उन्हें ही टिकट देगा और वे जीतेंगे भी. हालांकि इससे पहले बंजार भाजपा मंडल में अंदरूनी कलह चल रही थी, लेकिन अब वो जगजाहिर हो गई है. यहां पढ़ें खबर...