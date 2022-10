SHIMLA: ढली सब्जी मंडी से मुजफ्फरपुर के लिए निकला ट्रक 650 सेब की पेटियों की साथ गायब, FIR दर्ज

राजधानी शिमला के ढली थाना के तहत 650 सेब की पेटियों से लदा ट्रक रास्ते से गायब होने का मामला दर्ज किया गया (Truck missing with 650 apple boxes from Shimla) है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि ट्रक ड्राइवर और मालिक दोनों ने उनके साथ धोका किया है और सेब की पेटियों को कहीं और बेचकर पैसे हड़प लिए हैं. मामले की पुष्टि एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू ने की (SP Shimla on apple truck missing case) है.

HIMACHAL: मनाली में होटल में लगी आग, 6 लाख रुपए का हुआ नुकसान

हिमाचल के मनाली में रविवार सुबह करीब 10 बजकर एक होटल में आग लग (Fire broke out Hotel in Manali) गई. जिससे होटल संचालक को 6 लाख रूपए का नुकसान हुआ (Fire broke out Hotel in Manali) है. पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस अपने कार्यकाल में घोड़े की तरह करती थी चुनाव आयोग का इस्तेमाल, बौखलाहट में हैं AAP नेता: संजय टंडन

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोलन दौरे पर पहुंचे हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि बीजेपी की डंबल इंजन की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में भूल गयी, जब वो चुनाव आयोग को घोड़े की तरह से इस्तेमाल करती रही है. पढ़ें, संजय टंडन ने कांग्रेस पर और क्या आरोप लगाए...

Yamuna Sharad Mahotsav: सीएम ने यमुना घाट पर की आरती, 10 हजार दीप से जगमगाया घाट

पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव का आज समापन (Yamuna Sharad Mahotsav in Paonta Sahib) है. जिसमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी मुख्य अतिथि रहेंगे. वहीं, यमुना शरद महोत्सव की दूसरी संध्या पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि (CM Jairam in Yamuna Sharad Festival) रहे. जिन्होंने महोत्सव के दौरान विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए. पढ़ें पूरी खबर...

15 अक्टूबर को सिरमौर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने पर गिरिपार में कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है. ऐसे में बीजेपी मिशन रिपीट में कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए बीजेपी लगातार रणनीति तैयार कर रही है. पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं की प्रदेश में चुनावी सभाएं हो रही हैं. अब इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 15 अक्टूबर को सिरमौर जिले के दौरे पर आ रहे हैं. सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने इसकी जानकारी दी. (hatti community in himachal) (Union Home Minister Amit Shah Himachal Visit )

हमीरपुर में जेपी नड्डा आज पंच परमेश्वरों से करेंगे संवाद, विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर भी चर्चा

पांच विधानसभा क्षेत्रों वाले हमीरपुर जिले में बीजेपी सुप्रामो जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) आज हमीरपुर में पंच परमेश्वरों के सम्मेलन (Panchayat representatives conference in Hamirpur) में शिरकत करेंगे. इस दौरान हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर हमीरपुर में चुनावी समीकरण क्या हैं इस पर चर्चा होगी. इसके साथ ही आगामी रणनीति भी तैयार होगी. आखिर इस जिले में पांचों सीटों पर जीत कैसे हासिल होगी.

प्रतिभा सिंह के बयान पर CM जयराम का पलटवार, बोले- आचार संहिता लगने तक बिना बजट घोषणाएं करती रही कांग्रेस

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव में पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के आरोपों पर जमकर पलटवार किया. सीएम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष आयोर लगाने पहले शायद यह भूल गईं कि पिछली सरकार में आचार संहिता लगने तक बिना बजट की घोषणाएं की गई. (CM Jairam allegation on Congress)

अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज, कहा: कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ सोनिया गांधी तक ही सीमित

बिलासपुर के भाखड़ा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर खूब तंज कसे हैं. उन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब चलाने में पूरी तरह विफल करार (Anurag Thakur on Aam Aadmi Party) दिया. वहीं, कांग्रेस पर देश की राष्ट्रपति का अपमान करने के भी आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ सोनिया गांधी तक ही सीमित (Anurag Thakur on Congress Bharat Jodo Yatra) है.

मेरा टिकट है Final, कुछ लोग कर रहे हैं षड्यंत्र: कौल सिंह ठाकुर

हाईकमान द्वारा उनके टिकट को होल्ड पर रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और प्रदेश में सबसे पहले उनका ही टिकट हाईकमान द्वारा फाइनल किया गया है. लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा टिकट होल्ड करने को लेकर मात्र अफवाह फैलाई जा रही है. इस षडयंत्र के पीछे कुछ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं. यह बात शनिवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने (Kaul Singh Thakur On Ticket) मंडी के पंडोह में द्रंग कांग्रेस मंडल की बैठक के दौरान (Drang Congress meeting in Pandoh) मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही.