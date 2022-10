चुनावी माहौल में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने गुनगुनाते हुए वीडियो की शेयर

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. ऐसे में प्रदेश के अंदर कोई ढोल पीट रहा हैं तो कोई गाने गा रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने चंबा कितनी की दूर गीत गाते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. Singing video of Vikramaditya Singh. Vikramaditya Singh Share his Singing video.

गांधी जयंती पर एनपीएस संघ ने NPS हिमाचल छोड़ो अभियान अभियान किया शुरू, चरखा कात जताया रोष

हिमाचल में ओल्ड पेंशन की बहाली की मांग (OPS demand in Himachal) को लेकर एमपीएस कर्मचारी काफी समय से आंदोलनरत हैं. ऐसे में गांधी जयंती के अवसर पर शिमला में कर्मचारियों ने आज एनपीएस हिमाचल छोड़ो अभियान की शुरूआत की (NPS employees Start NPS Himachal Quit Campaign) और कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जाती.

रा‍ष्‍ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती: राज्यपाल ने रिज पर स्थित प्रतिमा पर किए श्रद्धासुमन अर्पित

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती (153rd Birth Anniversary of Mahatma Gandhi) और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्‍त्री की 118वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. वहीं, शिमला में रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत कई नेताओं और लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए. (Himachal Governorr pays tribute mahatma Gandhi)

किन्नौर में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का ट्रायल सफल, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला किन्नौर पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा है. जिला प्रशासन द्वारा जिले में साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में जिले में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का ट्रायल किया गया जो सफल रहा (Trial of Paragliding and River Rafting in Kinnaur) है. यह ट्रायल एबीवीआईएमएएस (ABVIMAS) मनाली के विशेषज्ञों द्वारा लिया गया. (Paragliding in himachal)

अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा आज हमीरपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, सीएम जयराम, धूमल और अनुराग की मौजूदगी में होगी हाईलेवल बैठक

जेपी नड्डा आज पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के गृह जिला हमीरपुर (JP Nadda visit Hamirpur) पहुंचेंगे. राजनीतिक जानकारों की मानें तो जेपी नड्डा के हमीरपुर दौरे पर विपक्ष की नजरें रहेंगी. जेपी नड्डा हमीरपुर में हिमाचल के तमाम बड़े नेताओं के साथ (BJP meeting in Hamirpur) बैठक करेंगे.

कांग्रेस की सियासत में नया मोड़ साबित होंगे 2022 के चुनाव, वीरभद्र सिंह के बिना पार्टी के लिए कठिन हुई डगर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में जीत में कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए कांग्रेस पार्टी जोर-शोर में जुटी है. हालांकि इस साल बिना वीभद्र सिंह के कांग्रेस के लिए हिमाचल में पहला चुनाव है, ऐसे में पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं. दरअसल वीरभद्र सिंह अकेले अपने दम पर चुनाव का रुख पलटने में माहिर थे. वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में कोई एक सर्वमान्य व शक्तिशाली लीडर प्रदेश स्तर पर नहीं है. शायद यही वजह है कि टिकट वितरण में कांग्रेस को सर्व सम्मति बनाने में पसीने छूट रहे हैं.

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अपनी डफली अपना राग, कोई BJP पर लगा रहा आरोप तो कोई टिकट सर्वे पर उठा रहा सवाल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस ने नेता अपनी डफली अपना राग अलापने में लगे हैं. हिमाचल कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है तो वहीं, डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी पर भी पार्टी नेताओं के द्वारा एक से बढ़कर एक आरोप मढ़े जा रहे हैं. हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी पर हिमाचल में खरीद-फरोख्त का मॉडल पेश करने का आरोप लगा रहा है तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान ने कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर करवाए गए सर्व पर सवाल खड़ा करते हुए चेतावनी दी है.

आज भी ग्राम पंचायत सलोआ सड़क सुविधा से महरूम, ग्रामीणों ने कहा: सड़क नहीं तो वोट नहीं

हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है, लेकिन सरकार के ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं. दरअसल जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत सलोआ में आज भी लोग सड़क जैसी मूल सुविधा से महरूम (Lack of Road Facility in Gram Panchayat Saloa) है. यहां बीमार लोगों को पालकी के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ रहा है. ऐसे में लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सड़क का जल्द निर्माण नहीं करवाया गया तो वे हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) का बहिष्कार करेंगे.

बिलासपुर में श्रद्धालुओं की बस पलटी, 3 लोगों को आई चोटें

हिमाचल के जिला बिलासपुर में सड़क हादसा पेश आया है. यहां विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मां के दर्शन के लिए जा रही बस सड़क पर पलट (UP Devotees bus overturned in Bilaspur) गई. जिसमें तीन लोगों को चोटें आई हैं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी जान नहीं गई. बताया जा रहा है कि श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से माता के दर्शन के लिए आए थे.

Road Accident in Rampur: कुमारसैन में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, एक व्यक्ति घायल

शिमला जिले के कुमारसैन में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में 4 लगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

