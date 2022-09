जगत सिंह नेगी का विवादित बयान, जानें सूरत नेगी को क्या कहा

जगत सिंह नेगी ने सूरत नेगी पर विवादित बयान देते हुए उन्हें लकड़हारा कहा (Jagat Negi allegations on Surat Negi) है. हालांकि उन्होंने लकड़हारा शब्द का उपयोग करते हुए उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जिस पद पर सूरत नेगी है उसका जिक्र उन्होंने किया. उन्होने कहा कि सूरत नेगी जिले के डिपोओं में बालन लकड़ी उपलब्ध कराने की बजाए जिले की राजनीति में उलझे हुए हैं.

शिमला में टीबी मुक्त अभियान शुरू, आशा वर्कर घर-घर जाकर कर रही लोगों को जागरूक

जिला शिमला में आज से टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई (TB free campaign in Shimla) है. यह अभियान जिले में 2 अक्टूबर तक चलेगा (TB awareness campaign in Himachal).

करसोग में चार मंजिल बस स्टैंड बनकर तैयार, 18 सितंबर को सीएम जयराम करेंगे उद्घाटन

(karsog bus stand ready) लंबे समय से बस स्टैंड की मांग कर रहे लोगों की मांग 18 सिंतबर को पूरी होगी. जब सीएम जयराम 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए चार मंजिल बस स्टैंड का (jairam will inaugurate bus stand in Karsog)उद्घाटन करेंगे.

'हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस घबराहट में कर रही आम आदमी पार्टी की नकल'

हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही घबराई हुई हैं. यही कारण है कि दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है. ये आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी लोकसभा प्रभारी चमन राकेश आजटा ने.

'हिमाचल की महिलाएं कर रही PM Narendra Modi का इंतजार, देना होगा महंगाई का हिसाब'

बिलासपुर के नैना देवी में कांग्रेस पार्टी द्वारा महिला सम्मेलन का (Congress Mahila Sammelan at Naina Devi) आयोजन किया गया. इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा भी उपस्थित रहीं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब हिमाचल आएंगे तो प्रदेश की महिलाएं उनसे महंगाई के चलते बिगड़े रसोई के बजट का हिसाब मांगेगी. इस दौरान (Alka Lamba Targets BJP) उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी.

'आश्रय शर्मा से पार्टी के नेता करेंगे बात, कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा से बौखलाई भाजपा'

आश्रय शर्मा ने कांग्रेस युवा रोजगार संघर्ष यात्रा सदस्य के पद से इस्तीफा (Aashray Sharma Resigns) दे दिया है. जिसके बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है. वहीं, भाजपा के बयानों का पलटवार करने के लिए कांग्रेस मीडिया प्रभारी नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा नेता बौखलाहट में हैं. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस की चिंता करने के बदले भाजपा अपनी चिंता करे. वहीं, उन्होंने कहा कि आश्रय शर्मा से पार्टी के बड़े नेता बात करेंगे.

आज द्रंग व जोगिंदर नगर विस क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे प्रदेश के मुखिया, जानें पूरा शेड्यूल

CM Jairam Mandi Tour: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिले के द्रंग व जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन के प्रवास पर रहेंगे.

विक्रमादित्य सिंह करसोग से शुरू करेंगे युवा रोजगार यात्रा, युवाओं को सरकार की नीतियों से करवाएंगे अवगत

कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में 12 सितंबर को मंडी से रोजगार संघर्ष यात्रा (Rojgar Sangharsh Yatra In Mandi) शुरू की जाएगी. इस दौरान वे प्रदेश के युवाओं को सरकार की जनविरोधी नीतियों और फैसलों से अवगत करवाएंगे.

हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का दौर, कल रहेगा येलो अलर्ट

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में भारी बारिश (Heavy rain in himachal) हो सकती है. मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में 16 सिंतबर तक मौसम खराब रहेगा. 13 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि 14 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत कर्मचारी BJP से तोड़ेंगे नाता, पार्टी के पदों से देंगे इस्तीफा

हिमाचल कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत कर्मचारी समन्वय समिति से (Himachal Corporate Sector Retired Employees) जुड़े पदाधिकारी भाजपा से इस्तीफा देंगे. ये फैसला हमीरपुर में आयोजित समिति की बैठक में लिया गया है. पदाधिकारियों का कहना है कि पेंशन की मांग को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है ऐसे में मजबूरन उन्हें ये फैसला लेना पड़ रहा है.

